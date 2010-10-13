GENİUS SW-5.1 3005

75 watt 5.1ch hoparlör sistemi
Genius’ın en yeni altı parçalı hoparlör sistemi SW-5,1 3005, filmler ve oyunlardaki inanılmaz ses efektlerini deneyimlemenize olanak sağlar.
Toplamda 75 watt ses çıkışı, 25 watt güçlü bir bass, net ses sağlayan 14 watt merkezi hoparlör ve dokuz watt uydu hoparlörlerden oluşuyor.
Özel ses çıkış dağılımı, surround efektinin her zamankinden daha iyi olmasını sağlıyor.
Geliştirilmiş 5.25” birim sürücüsü ve taban portu daha derin ve daha zengin bass sunar; merkezi uydu ise bir filmdeki diyalogları veya oyun sırasında partnerinizin her söylediğini net biçimde duymanızı sağlar.
SW-5,1 3005 üzerinde bilgisayarınız veya DVD oynatıcınıza bağlamanız için yer alan RCA çıkış jakı daha önce hiç yaşamadığınız kadar muhteşem bir kalite sağlar.
Son Kullanıcı Fiyatı : 149.00 TL
Özellikler:
- DVD veya PC için altı parçalı hoparlör sistemi
- Toplam 75 watt ses çıkışı
- Daha derin ve zengin bass ile 25 watt subwoofer
- Her uydu için 9 watt çıkış
- Ses için 14 watt net merkezi hoparlör
- Ses ve Bass ayarı
- Yan hoparlörler duvara monte edilebilir
Paket İçeriği:
- Bir adet subwoofer
- Bir adet merkezi hoparlör
- Dört adet uydu hoparlör
- 3.5mm ses kabloları için RCA jakı
- Çok-dilli kullanma kılavuzu
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