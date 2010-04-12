Gigabyte, anakartları iPad şarj edebilen ilk üretici olduğunu açıkladı

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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Gigabyte, Apple'ın yeni tableti iPad için şarj olanağı sunan ilk anakartların kendi ürün gamı içerisinde olduğunu açıkladı. X58, P55, H55, H57 ve 800 serisi yeni AMD çipsetlerinin kullanıldığı 40 kadar anakart modelinde, standart USB ara biriminden daha fazla güç sağlayan USB Power 3x tasarımına yer verildiği, bu sayede iPad'in çalışırken şarj edilebildiği bildirildi.

İlgili anakart modeline sahip iPad kullanıcılarının, Gigabyte'ın resmi internet sitesinden On/Off Charge sürücüsünü indirerek bu özelliği kullanabilecekleri açıklandı.