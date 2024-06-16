Teknolojinin kalbinin attığı Computex 2024'e dair genel bir değerlendirme

Tayvan'ın başkenti Taipei'nin adeta teknolojinin, özellikle de donanımsal açıdan teknolojinin başkenti haline geldiği Computex 2024'ü geride bıraktık. İşte fuara dair genel bir durum değerlendirmesi

Tayvan'ın başkenti Taipei'de 2000'lerin başından bu yana düzenlenen, Tayvan tanıtım fonu diyebileceğimiz TAITRA'nın düzenlediği dünyanın en büyük teknoloji fuar ve ticaret etkinliklerinden biri olan Computex 2024'ü geride bıraktık. Her yıl farklı temalar üzerine teknolojinin doğası gereği yoğunlaşan etkinliğin bu yılki teması herkesin tahmin edeceği üzere Yapay Zeka oldu. Intel'in fuar öncesinde düzenlediği Lunar Lake özelindeki etkinlikle başlayan gezimizde, fuarın başlamasıyla birklikte elbette birçok yeni ekipman, donanım ve teknolojiyle tanıştık, karşılaştık ama hiç tartışmasız yapay zekanın müthiş ağırlığını hissettik.

Şehirde ve fuarda çok aşikar şekilde hissedilen bir başka konuyu da video dışında burada da işaret etmek isterim. Nvidia, Intel, AMD ve aklınıza gelebilecek teknoloji devlerinin CEO'larının Tayvan'da popstar gibi görülmesinin bir tabanı var. Şehirde ve dahi ülkede teknolojinin nasıl sahiplenildiğini görmemek adeta mümkün değil. Bu videomuzda sizlere genel olarak Tayvan ve Computex 2024 özelinde değerlendirme yapmaya çalıştık. Umarız Türkiye'de de bir dönem heyecan oluşturan Cebit tarzındaki fuarları ve etkilerini yeniden bu teknoloji çağında görmeye başlarız.