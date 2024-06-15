Gigabyte, Computex 2024'te OLED oyun monitörleri ve lüks bileşenlerden oluşan yeni filosunu tanıttı

Gigabyte, geçtiğimiz günlerde Tayvan'da düzenlenen Computex 2024'te, oyun deneyimini üzerine harcadığı yoğun mesainin dikkat çekici güzellikteki meyvelerini sergiledi.

Beğeni toplayan ürünleri, gerçekleştirdiği özel etkinlikte sergileyen markanın sevilen siması Mert Yıldırım ile Computex 2024 kapsamında düzenlenen özel etkinlikte konuştuk. Önde gelen oyun donanımı üreticilerinden Gigabyte, bu yıl piyasaya çıkacak etkileyici OLED oyun monitörleri serisini fuar kapsamında duyurdu. Koleksiyon içerisinde Aorus FO32U2P, Aorus FO32U2, Aorus FO27Q3, Aorus FO27Q2, Aorus CO49DQ, MO34WQC ve MO34WQC2 modellerini barındırıyor.

Her model en yeni Samsung QD-OLED oyun panelleri ile donatılmış ve kompakt 27 inçten geniş 49 inç ekranlara kadar çeşitli boyutlarda geliyor. Aorus FO32U2P ve MO34WQC CES'te tanıtılmıştı ve heyecan Computex'te 49 inç CO49DQ'nun tanıtılmasıyla devam etti. Monitör, ultra hızlı OLED tepki süresi, V şeklindeki ayakları, yüksekliği ayarlanabilir standı ve arkasındaki şık mat siyah tasarımıyla dikkat çekiyor. Monitörlere ek olarak Gigabyte, grafik kartları ve anakartları kapsayan ultra lüks markası olan Xtreme Prestige serisini de tanıttı. Seride Z790 Aorus Xtreme X Ice anakart ve Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G grafik kartı yer alıyor. Xtreme Prestige ürünleri görünümlerinin yanı sıra performanslarıyla da parlıyor.

Gigabyte Computex'te ayrıca AI TOP Threadripper anakartını ve dünyanın ilk beyaz arka kablolu anakartı olan Aorus Stealth Ice'ı sergiledi. Bu B650E AMD CPU anakartı, neredeyse tüm yüzeyi kaplayan ve yedek PCIe yuvalarını ve kablo başlıklarını gizleyen beyaz, sedefli bir örtüye sahip. Arka taraftaki konektörlerle temiz ve aerodinamik bir estetik sunuyor.

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