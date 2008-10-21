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Gigabyte Radeon HD 4350 Overclock modelini duyurdu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
12,6b
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32
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte Radeon HD 4350 Overclock modelini duyurdu
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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini esas alan yeni bir model hazırladı. Firmanın GV-R435OC-512I kod adlı yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'sunu kullanıyor. 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle gelen kart çoklu ortam uygulamalarını ve HTPC'leri hedef alıyor.

Gigabyte'ın düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan yeni ekran kartı, aktif soğutma ile desteklenmiş durumda. Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde yeni nesil LCD monitör ve HDTV'ler ile bağlantı için HDMI konnektörü de ye ralıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen Gigabyte'ın yeni modeli 625MHz'lik GPU çalışma frekansına sahip. 512MB GDDR2 bellek ile donatılan kart üzerinde HDMI konnektörüne ek olarak DVI ve VGA portları da yer alıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunan ekran kartı ayrıca düşük güç tüketimiyle de dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde pazara giriş yapması beklenen kartın Türkiye fiyatı hakkında henüz net bir bilgli bulunmuyor.


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Robot Doktoru 9 yıl
arkadaşlar bu kart 785g çipsetteki HD 4200 ile hybird cross fire olurmu acaba bilgisi olanvar mı?
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hapocod 9 yıl

fare903

arkadaşlar bu kart 785g çipsetteki HD 4200 ile hybird cross fire olurmu acaba bilgisi olanvar mı?

olur 3450 4350 ile oluyor
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DH Misafiri 9 yıl
youtube.com/...
ilginç ama haklı...
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DH Misafiri 9 yıl
Ati HD 4350 ile oyun oynanırmı?
Evet oynanır default olarak cod4 cod5 cod6 gibi oyunlar medium-high ayarlarda akıcı olarak oynanırken Gta IV bile gerekli patchler sonrası medium-high ayarlarda süper olmasada oynanabiliyor
overclock elverişli bu karta birde iyi overclock atabilirseniz Gta IV bile maximal ayarlarda akıcı bakınız youtube...
(not tüm ati 4350 modellerin core ve memory clock hızları aynı değildir farklılık performasn olarak yansır)
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Cloakwerk 10 yıl
sağol bencede
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sampiyon bilo 10 yıl
Zaten bu krizde kimsenin gidipte 4890,GTX295 gibi kart alıcağını sanmıyorum.Tabi bu kadar üst seviye olan kullanıcılarda bu kartı almaz.Ama tüm dünya zengin değil.
Herkes üst deviye kart alamaz(Benim gibi ve birçok kişi gibi)
Zaten şimdiki normal kullanıcılar bile hala daha FX5500 gibi kartlar kullanıyorlar.
Şimdiki bu 3450-4350 gibi kartları o kadarda ezmeyin.Bence tam yerinde bir hareket olmuş.Ben 3450 kullanmıştım.Ve fiyat kategorisine göre çok iyi bir karttı.
Herşey performans geğil.Parada değil.Bütün firmalar üst seviyeye yüklenirse giriş seviyesi ne b*k yiyecek?
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Cloakwerk 10 yıl
bundan aldım ben
call of duty 4 mw full ayar 800-600 minimum 25 fps maximum 90 fps gördüm.
ayrıca ısınma sorunu yok ses dereceside çok düşük fazla ses çıkarmıyor
karta yüklenmediğin zaman hiç ses duymuyorsun hatta...
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razorc 10 yıl
güzel hort olmuş
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St Batuhan 11 yıl
ne bu kartı ocli diye alırsın nede o fana gereklilik koyarsın ;)
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asb84 10 yıl
arkadaşlar yiğenime bilgisayar topluyoruz bu kart nasıl oyunları oynatır. HD4350 GDDR2 512Mb/1Gb HM 64Bit Ekran Kartı
bu çocuklar hep oyun oynuor nba 2009 falan gibi
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CeFurkan 11 yıl
hala 64 bit ya
insaf ya
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mertekin 11 yıl

Orjinalden alıntı: CeOfFuture

hala 64 bit ya
insaf ya


ee arz talep meselesi.
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CaSsErDoDo 11 yıl
oc edition mu:D bu karta yüzde 500 oc yapsan ne olur yapmasan ne olur:D
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max975 11 yıl
oc yapılmış bir kart için fan yetersiz gibi[>:]
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zafercap 11 yıl
böyle bir karta birde fan koymuşlar ufacık .
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gprs78 11 yıl
Arkadaslar şimdi firmaların bi şekilde kullanıcıları ekran kartına alıştırması lazım. Hanginizin ilk arabası 306 gti veya honda type-r dı ?? Bunlarda ilk etapta aynı serinin düşük modelini aldırmaya bakıyorlar . Zaten kullanıcı zehiri bi kere aldımı gerisi kolay

bir 4850 300 ytl böyle bir kart 70 -80 max şimdi işi bilmeyen biri olsanız şunu ucuz olanı alayım ilkönce demezmiyidiniz? Kutusuda caf caflı
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NikeNeGerek 11 yıl
Gereksiz... HD4350 alan birisi ne diye OC ile uğraşsın..
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huxi20 11 yıl

Orjinalden alıntı: NikeNeGerek

Gereksiz... HD4350 alan birisi ne diye OC ile uğraşsın..

uğraşmasınlar diye kendileri yapmış zaten
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