Gigabyte Radeon HD 4350 Overclock modelini duyurdu

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini esas alan yeni bir model hazırladı. Firmanın GV-R435OC-512I kod adlı yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'sunu kullanıyor. 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle gelen kart çoklu ortam uygulamalarını ve HTPC'leri hedef alıyor.
Gigabyte'ın düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan yeni ekran kartı, aktif soğutma ile desteklenmiş durumda. Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde yeni nesil LCD monitör ve HDTV'ler ile bağlantı için HDMI konnektörü de ye ralıyor.
Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen Gigabyte'ın yeni modeli 625MHz'lik GPU çalışma frekansına sahip. 512MB GDDR2 bellek ile donatılan kart üzerinde HDMI konnektörüne ek olarak DVI ve VGA portları da yer alıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunan ekran kartı ayrıca düşük güç tüketimiyle de dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde pazara giriş yapması beklenen kartın Türkiye fiyatı hakkında henüz net bir bilgli bulunmuyor.
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olur 3450 4350 ile oluyor
ilginç ama haklı...
Evet oynanır default olarak cod4 cod5 cod6 gibi oyunlar medium-high ayarlarda akıcı olarak oynanırken Gta IV bile gerekli patchler sonrası medium-high ayarlarda süper olmasada oynanabiliyor
overclock elverişli bu karta birde iyi overclock atabilirseniz Gta IV bile maximal ayarlarda akıcı bakınız youtube...
(not tüm ati 4350 modellerin core ve memory clock hızları aynı değildir farklılık performasn olarak yansır)
Herkes üst deviye kart alamaz(Benim gibi ve birçok kişi gibi)
Zaten şimdiki normal kullanıcılar bile hala daha FX5500 gibi kartlar kullanıyorlar.
Şimdiki bu 3450-4350 gibi kartları o kadarda ezmeyin.Bence tam yerinde bir hareket olmuş.Ben 3450 kullanmıştım.Ve fiyat kategorisine göre çok iyi bir karttı.
Herşey performans geğil.Parada değil.Bütün firmalar üst seviyeye yüklenirse giriş seviyesi ne b*k yiyecek?
call of duty 4 mw full ayar 800-600 minimum 25 fps maximum 90 fps gördüm.
ayrıca ısınma sorunu yok ses dereceside çok düşük fazla ses çıkarmıyor
karta yüklenmediğin zaman hiç ses duymuyorsun hatta...
bu çocuklar hep oyun oynuor nba 2009 falan gibi
insaf ya
ee arz talep meselesi.
bir 4850 300 ytl böyle bir kart 70 -80 max şimdi işi bilmeyen biri olsanız şunu ucuz olanı alayım ilkönce demezmiyidiniz? Kutusuda caf caflı
uğraşmasınlar diye kendileri yapmış zaten