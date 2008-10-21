Gigabyte Radeon HD 4350 Overclock modelini duyurdu

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından Gigabyte, AMD-ATi'nin Radeon HD 4350 modelini esas alan yeni bir model hazırladı. Firmanın GV-R435OC-512I kod adlı yeni ekran kartı 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV710 gpu'sunu kullanıyor. 64-bit bellek veri yolu desteği ve 80x paralel işlem birimiyle gelen kart çoklu ortam uygulamalarını ve HTPC'leri hedef alıyor.

Gigabyte'ın düşük profilli baskılı devre tasarımına sahip olan yeni ekran kartı, aktif soğutma ile desteklenmiş durumda. Unified Video Decoder 2 teknolojisi sayesinde Blu-ray ve HD DVD gibi yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart üzerinde yeni nesil LCD monitör ve HDTV'ler ile bağlantı için HDMI konnektörü de ye ralıyor.

Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak gelen Gigabyte'ın yeni modeli 625MHz'lik GPU çalışma frekansına sahip. 512MB GDDR2 bellek ile donatılan kart üzerinde HDMI konnektörüne ek olarak DVI ve VGA portları da yer alıyor. DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 desteği de sunan ekran kartı ayrıca düşük güç tüketimiyle de dikkat çekiyor. Önümüzdeki günlerde pazara giriş yapması beklenen kartın Türkiye fiyatı hakkında henüz net bir bilgli bulunmuyor.