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    Gigabyte'tan devasa Computex 2024 çıkarması

    Teknolojinin kalbinin attığı Tayvan'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Computex 2024'te Gigabyte iş ve oyun odaklı ekipman ve çözümlerini sergiledi 

    Gigabyte anavatanı Tayvan'da düzenlenen Computex 2024 fuarında oldukça etkileyici ürünler sergiledi. Son derece etkileyici bir standa sahip olan ve yoğun ilgi gören stantta gerek iş gerekse oyun odaklı ürünlere göz attık. Gigabyte standında görmeye alıştığımız oyun ve iş dünyası odaklı çözümlerin yanı sıra kurumsal seviyedeki çözümler, ve bunların yanı sıra yapay zekaya dair çözümlerini sergiledi. 

    Computex 2024'teki Gigabyte standında öne çıkan ürünler arasında Aorus FO32U2P ve MO34WQC'nin de bulunduğu, boyutları 27 ila 49 inç arasında değişen Samsung QD-OLED panellere sahip yedi yeni OLED oyun monitörünü bulunuyor. Ayrıca yeni ultra lüks markası Xtreme Prestige Serisi ile her ikisi de parlak titanyum ve üst düzey özelliklerle bezenmiş Z790 Aorus Xtreme X Ice anakart ve Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G ekran kartı yer alıyor.

    Anakartlar tarafında ise öne çıkan özelliklerinin yanı sıra dünyanın ilk beyaz arka kablolu anakartı Aorus Stealth Ice ve optimum hız aşırtma için 90 derece döndürülmüş CPU soketine sahip Aorus Tachyon ICE da yer alıyor. Yapayz zeka için optimize edilmiş bileşenler arasında Gigabyte'ın AI TOP serisi yer alıyor ki uygun fiyat ve güvenilirlik için tasarlanmış Threadripper CPU'ları ve çoklu grafik kartlarının avantajını yapay zeka bilgi işlem alanında üst düzey performans hedeflenmiş. 

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