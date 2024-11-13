Monitör Tavsiyeleri - Kasım 2024

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerilerinde bulunduk.

LG UltraGear 24GS65F, 23.8 inç Full HD (1920 x 1080) IPS panel ile birlikte geliyor. 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi, akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ekran parlaklığı 300nit ve %99 sRGB renk gamını destekliyor. 2x HDMI 2.0 ve 1x DisplayPort 1.4 girişleri ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Pivot, eğme ve yükseklik ayarı ile ergonomik bir tasarıma sahip.

MSI G255PF E2, 24.5 inç Full HD (1920 x 1080) Rapid IPS panel ile birlikte geliyor. Monitör 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi, akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ekranı 300nit ve 1000:1 kontrast oranı ile geliyor. 8-bit renk derinliği, geniş renk gamı (WCG), %99 sRGB ve %78 P3 gibi desteklerle sunuluyor. Üründe 2x2W dahili hoparlör yer alıyor. Bağlantı Seçenekleri 2x HDMI 2.0b ve 1x DisplayPort 1.2a girişleri ile bağlantı seçenekleri sunuyor. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı ile kullanıcı dostu bir tasarıma sahip.

Dell G2724D, 27 inç QHD (2560 x 1440) AUO Fast IPS panel ve HDR10 desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca 165Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi, akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ekran 450 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı ile geliyor. 8-bit renk derinliği ve %99 sRGB renk gamı ile donatılmış. Port tarafında 1x HDMI 2.1 ve 2x DisplayPort 1.4 bağlantı seçenekleri sunuyor. Hareket kabiliyetleri olarak pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı barındırması ile kullanıcı dostu bir tasarıma sahip.

MSI G274QPF E2, 27 inç QHD (2560 x 1440) Rapid IPS panel ile birlikte geliyor. Monitör 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG tepki süresi ile akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ürünün ekranı 400nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı ile geliyor. FRC 10-bit renk derinliği, %119 sRGB ve %94 P3 renk gamı ile geniş renk yelpazesi yanında 1x HDMI 2.0 (b), 1x DisplayPort 1.4 (a) ve Type-C 15W girişleri ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı ile ergonomik bir tasarımla geliyor.

Samsung Odyssey G5 S32DG50, 31.5 inç QHD (2560x1440) Fast IPS panel desteği ile birlikte geliyor. Ekran 180Hz yenileme hızı ve 1ms GtG ve 1ms MPRT tepki süresi akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ekran parlaklığı 350nit olan ürün ve 1000:1 kontrast oranı ile geliyor. Doğru renkler konusunda ürün 8-bit renk derinliği ve %99 sRGB renk gamı ile sunulmuş. 1x HDMI 2.0 ve 1x DisplayPort 1.2 bağlantı seçenekleri bulunuyor. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı gibi hareket kabiliyetleri barındırıyor.

Samsung Odyssey G7 S28BG70, 28 inç UHD (3840 x 2160) IPS panel desteği ile birlikte geliyor. 144Hz yenileme hızı ve 1ms MPRT (Moving Picture Response Time) tepki süresi barındırıyor. Ayrıca 400 nit parlaklık ve 1000:1 kontrast oranı ile geliyor. Renk açısından FRC 10-bit renk derinliği ve %90 P3 renk gamı ile geniş renk yelpazesi sunuyor. Monitör Tizen işletim sistemi ile akıllı televizyonlarda gördüğümüz özellikleri sunabiliyor. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, kumanda gibi donanımlar barındırıyor. 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 ve 2x USB 3.0 girişleri ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı ile kullanıcı dostu bir tasarıma sahip.

Samsung Odyssey Neo G7 S32BG75, 31.5 inç UHD (3840 x 2160) VA Mini LED kavisli panel, HDR10 desteği ile birlikte geliyor. Ekran 165Hz yenileme hızı ve 1ms MPRT tepki süresi akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ürün sürekli 350nit parlaklık, 1000nit tepe parlaklık ve 3300:1 kontrast oranı yer alıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği, %99 sRGB ve %95 P3 renk gamı ile geniş renk yelpazesi sunuyor. Bölgesel karartma sayısı 1196 (Local Dimming Zones) olan monitör 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4 ve 2x USB 3.0 girişleri ile bağlantı seçenekleri sunuyor. Ayrıca Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı ile kullanıcı dostu bir tasarıma sahip.

Samsung Odyssey OLED G6 S27DG602, 26.5 inç QHD (2560 x 1440) Samsung QD-OLED panel ile birlikte geliyor. 360Hz yenileme hızı ve 0.03ms GtG tepki süresi ile son derece akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Ekran 250nit sürekli parlaklık, 1000nit tepe parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı, net ve canlı görüntüler sağlıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği ve %99 P3 renk gamı ile geniş renk yelpazesi sunuyor. Vapor Chamber soğutma ve OLED Safeguard+ teknolojisi ile daha uzun ömür sağlıyor. Port tarafında 2x USB 5Gbps, 2x HDMI 2.1 ve 1x DisplayPort 1.4 bağlantı seçenekleri sunuyor. Hareket kabiliyetleri arasında pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı yer alıyor.

Samsung Odyssey OLED G8 S32DG802, 31 inç UHD (3840 x 2160) Samsung QD-OLED panel ile birlikte geliyor. 240Hz yenileme hızı ve 0.03ms GtG (Gray-to-Gray) tepki süresi akıcı ve hızlı oyun deneyimi sunuyor. Monitör 250nit sürekli parlaklık, 1000nit tepe parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sayesinde net ve canlı görüntüler sağlıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği, %100 sRGB ve %99 P3 renk gamı ile geniş renk yelpazesi sunuyor. 2x5W (10W) hoparlörler ve Adaptive Sound Pro teknolojisi ile donatılmış. NQ8 AI Gen3 işlemci, Tizen işletim sistemi gibi akıllı özellikler barındıran monitör bağlantı özellikleri olarak Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 2x USB 3.2 girişleri sunuyor. Vapor Chamber soğutma ve OLED Safeguard+ teknolojisi ile daha uzun ömür sağlıyor. Pivot, eğme, döndürme ve yükseklik ayarı ile ergonomik bir kullanıma olanak sağlıyor.

Samsung Smart Odyssey OLED G8 LS34BG85, 34 inç 3440x1440 QD-OLED panel ile birlikte geliyor. Monitör 175Hz yenileme hızı ve 0.4ms GtG tepki süresi sunuyor. Ekranı 250nit sürekli parlaklık, 1000nit tepe parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı barındırıyor. Gerçek 10-bit renk derinliği, %99 sRGB ve %99 P3 renk gamı ile geniş renk yelpazesi sunuyor. Dahili 2x5W (10W) hoparlör ile ses üretebiliyor. Ürün Tizen 6.5 işletim sistemi, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve Type-C 65W girişleri ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor. Hareket anlamında ise eğme ve yükseklik gibi temel kabiliyetler yer alıyor.