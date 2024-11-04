En Ucuz Wi-Fi 7 Router | Huawei WiFi BE3 İnceleme

Huawei WiFi BE3, modern ev ve küçük işletmeler için tasarlanmış yüksek performanslı Wi-Fi 7 protokolü destekli bir yönlendiricidir.

Huawei WiFi BE3, modern ev ve küçük işletmeler için tasarlanmış yüksek performanslı Wi-Fi 7 protokolü destekli bir yönlendiricidir. IEEE 802.11a/n/ac/ax/be standartlarını destekleyen cihaz 2x2 MIMO teknolojisi sayesinde verimli bir veri iletimi sağlar. Wi-Fi 7 teknolojisi ile 2.4GHz bandında 688Mbps ve 5GHz bandında 2882Mbps hızlarına ulaşabilen BE3 toplamda 3570Mbps'lik bir bant genişliği sunar. Wi-Fi 6 desteği ile de 2.4GHz'de 574Mbps ve 5GHz'de 2402Mbps hızlarına erişebilir.

Router 256MB RAM ve 128MB ROM bellek ile geliyor. 2.5Gbps hızında tek bir port ve üç adet 1Gbps port sunar. Bu portların her biri WAN bağlantısı olarak yapılandırılabilir. Kapsamlı bir ağ testi ve anlık aktarım ağın performansını değerlendirmek için kullanılabilir.

Wi-Fi 7 protokolü desteği, kullanıcıların en yeni teknolojilerden yararlanmasını sağlarken, 320MHz frekans desteğinin ve 6GHz bandının olmaması bazı kullanıcılar için dezavantaj olabilir. 5GHz bandında öncelik sıkıntısı yaşanabilirken bant birleştirme özelliği ve yedek Wi-Fi 5 ağın esnekliğini artırır. Wi-Fi repeater modu kablosuz sinyali genişletmek için kullanılabilir. WPA3 şifreleme özelliğini açarsanız Samsung'un Wi-Fi 7 destekli ürünleri uygun şekilde bağlanabilir.

Arayüzün detaysız olması ve ince ayar seçeneklerinin eksikliği bazı kullanıcılar için bir handikap olabilir. Genel Türkçe çevirisi ve kelimelerin çevirisi konusunda yaşanan sıkıntılar kullanım zorluğu yaratabilir. Güvenlik duvarı mevcut olmasına rağmen kullanıcıların ayar yapabilmesi için sunulan seçenekler sınırlıdır. Hazır port profili gibi özelliklerin olmaması kullanıcıların kişiselleştirme ihtiyaçlarını karşılamayabilir. Ana sunucuya IP aktarımı, VPN protokollerinin sınırlı listesi, MAC klonlama ve operatör kısıtlarını açma gibi özellikler daha gelişmiş kullanıcılar için önemli olabilir ancak bu üründe bulunmamaktadır. Tek ekranda tüm bağlı cihazları gösterme, AP izolasyonu ve ping düşüren ayarlar gibi özellikler de eksiktir. Huawei Link+ desteği, cihazların ağ üzerinde daha iyi bir uyum içinde çalışmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştirebilir.

Sonuç olarak Huawei WiFi BE3 yüksek hızlı internet erişimi ve güvenilir bir ağ bağlantısı arayan kullanıcılar için etkileyici özellikler sunar. Arayüzün basitliği ve bazı gelişmiş özelliklerin eksikliği özellikle teknik bilgisi yüksek kullanıcılar için bazı sınırlamalar oluşturabilir. Günlük kullanım için uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkar.