Goodyear'dan tükenmeyen lastik: ReCharge

Dünyaca ünlü lastik firması Goodyea fütüristik, çevreci ve kişilerin sürüş tarzına uyum sağlayan, eskiyip düzleşmeyen lastik geliştirdi.

Goodyear'ın ReCharge olarak adlandırdığı lastiğin ortasında kapsül yuvası var. Bu bölümünün içerisine lastiğin dış kısmını oluşturan lifleri depolayan kapsüller yerleştiriliyor. Lastiğin ReCharge ismi de buradan geliyor.

Kış geldiğinde veya sürücüler kötü hava şartları ile karşılaştığında lastikleri yenisiyle değiştirmek yerine ortasında bulunan yuvaya kış lastiği formu içeren yeni kapsül takılıyor.