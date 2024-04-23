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    Google Pixel 8a'nın mavi ve yeşil varyantları ilk kez canlı olarak görüntülendi

    Lansmana sayılı günler kala Google Pixel 8a'nın merakla beklenen mavi ve yeşil renk seçenekleri, yapılan yeni bir paylaşım sayesinde canlı olarak görüntülendi. İşte o görüntüler:
    Google Pixel 8a'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Google'ın 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtması bekleniyor. Bu cihazlar arasından siyah renkli Pixel 8a'nın canlı görüntüleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise aynı cihazın merakla beklenen mavi ve yeşil renk seçeneklerinin sergilendiği yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı.

    İşte mavi ve yeşil renkli Pixel 8a'nın canlı görüntüleri:

    Geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılan Pixel 8a, sızıntılara göre selefine kıyasla yaklaşık yüzde 18'lik fiyat artışıyla birlikte 128 GB'lık model 708,99 Kanada Doları, 256 GB'lık model ise 792,99 Kanada Doları fiyatıyla satışa sunulacak. Yakın bir zamanda yapılan Twitter/X paylaşımı ise cihazın mavi ve yeşil renk seçeneklerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğine dair fikir verdi.

    Oldukça canlı renklerle karşımıza çıkan Pixel 8a'nın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacak cihaz; Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipi ile eşleştirilmiş Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak cihaz, ayrıca 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh batarya ile donatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 9 saat önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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