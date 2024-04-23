Google Pixel 8a'nın mavi ve yeşil varyantları ilk kez canlı olarak görüntülendi

İşte mavi ve yeşil renkli Pixel 8a'nın canlı görüntüleri:
Geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılan Pixel 8a, sızıntılara göre selefine kıyasla yaklaşık yüzde 18'lik fiyat artışıyla birlikte 128 GB'lık model 708,99 Kanada Doları, 256 GB'lık model ise 792,99 Kanada Doları fiyatıyla satışa sunulacak. Yakın bir zamanda yapılan Twitter/X paylaşımı ise cihazın mavi ve yeşil renk seçeneklerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğine dair fikir verdi.
Oldukça canlı renklerle karşımıza çıkan Pixel 8a'nın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacak cihaz; Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipi ile eşleştirilmiş Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak cihaz, ayrıca 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh batarya ile donatılacak.
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu