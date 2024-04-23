Google Pixel 8a'nın mavi ve yeşil varyantları ilk kez canlı olarak görüntülendi

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Google'ın 14 Mayıs'ta gerçekleştireceği I/O 2024 etkinliği sırasında yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtması bekleniyor. Bu cihazlar arasından siyah renkli Pixel 8a'nın canlı görüntüleri, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Yakın bir zamanda ise aynı cihazın merakla beklenen mavi ve yeşil renk seçeneklerinin sergilendiği yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı.

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İşte mavi ve yeşil renkli Pixel 8a'nın canlı görüntüleri:

Geçtiğimiz günlerde fiyatı sızdırılan Pixel 8a, sızıntılara göre selefine kıyasla yaklaşık yüzde 18'lik fiyat artışıyla birlikte 128 GB'lık model 708,99 Kanada Doları, 256 GB'lık model ise 792,99 Kanada Doları fiyatıyla satışa sunulacak. Yakın bir zamanda yapılan Twitter/X paylaşımı ise cihazın mavi ve yeşil renk seçeneklerinin gerçek hayatta nasıl görüneceğine dair fikir verdi.

Oldukça canlı renklerle karşımıza çıkan Pixel 8a'nın beklenen özelliklerine değinecek olursak ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacak cihaz; Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane dahil olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülecek. 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipi ile eşleştirilmiş Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak cihaz, ayrıca 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh batarya ile donatılacak.

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Google Pixel 8a'nın yeni canlı görüntüleri ortaya çıktı