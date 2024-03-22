Tam Boyutta Gör Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonlarını geçen hafta tanıttı. Şirket, Galaxy A35 ve Galaxy A55’in ardından iki Galaxy M serisi telefon tanıtacak. Galaxy M55 ve Galaxy M15 5G, Hindistan’da çıkış yapacak. Yakın zamanda tasarımı ortaya çıkan Galaxy M55 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte Samsung M55 hakkında tüm bilinenler:

Samsung Galaxy A55 & A35 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. önce eklendi

Samsung Galaxy M55 beklenen özellikleri

Galaxy M55’in üst segment Galaxy S24 Ultra ve orta seviye Galaxy A55 gibi 12GB RAM seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Baz model 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak.

M55, Snapdragon 778G’den daha güçlü olan, Exynos 1480 kadar güçlü Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle gelecek. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve ilk kez M serisi bir telefon 45w hızlı şarj desteğiyle gelecek. İnce hatlarıyla dikkat çeken telefonda üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz ancak henüz sensörler hakkında bir bilgi yok. Yanda parmak izi okuyucu barındıran telefon, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan ekrana sahip olacak.

Samsung Galaxy M55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelecek. Telefonun dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor. Son olarak, telefonun siyah ve mavi renk seçeneği olacak.

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Samsung Galaxy M55'in özellikleri ortaya çıktı