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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy M55'in özellikleri ortaya çıktı

    Samsung Galaxy M serisinin yeni üyeleri Galaxy M55 ve Galaxy M15 5G yakında tanıtılacak. Lansmana az kala Samsung M55'in özellikleri ortaya çıktı.               
    samsung galaxy m55 özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni Galaxy A serisi telefonlarını geçen hafta tanıttı. Şirket, Galaxy A35 ve Galaxy A55’in ardından iki Galaxy M serisi telefon tanıtacak. Galaxy M55 ve Galaxy M15 5G, Hindistan’da çıkış yapacak. Yakın zamanda tasarımı ortaya çıkan Galaxy M55 modelinin teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte Samsung M55 hakkında tüm bilinenler:

    Samsung Galaxy M55 beklenen özellikleri

    Galaxy M55’in üst segment Galaxy S24 Ultra ve orta seviye Galaxy A55 gibi 12GB RAM seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Baz model 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak.

    M55, Snapdragon 778G’den daha güçlü olan, Exynos 1480 kadar güçlü Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle gelecek. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve ilk kez M serisi bir telefon 45w hızlı şarj desteğiyle gelecek. İnce hatlarıyla dikkat çeken telefonda üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz ancak henüz sensörler hakkında bir bilgi yok. Yanda parmak izi okuyucu barındıran telefon, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan ekrana sahip olacak.

    Samsung Galaxy M55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelecek. Telefonun dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor. Son olarak, telefonun siyah ve mavi renk seçeneği olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 4 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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