Samsung Galaxy M55'in özellikleri ortaya çıktı

Samsung Galaxy M55 beklenen özellikleri
Galaxy M55’in üst segment Galaxy S24 Ultra ve orta seviye Galaxy A55 gibi 12GB RAM seçeneğiyle geleceği söyleniyor. Baz model 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak.
M55, Snapdragon 778G’den daha güçlü olan, Exynos 1480 kadar güçlü Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle gelecek. Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip olacak ve ilk kez M serisi bir telefon 45w hızlı şarj desteğiyle gelecek. İnce hatlarıyla dikkat çeken telefonda üçlü arka kamera kurulumu göreceğiz ancak henüz sensörler hakkında bir bilgi yok. Yanda parmak izi okuyucu barındıran telefon, 6.6 inç, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan ekrana sahip olacak.
Samsung Galaxy M55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelecek. Telefonun dört büyük Android işletim sistemi güncellemesi alması bekleniyor. Son olarak, telefonun siyah ve mavi renk seçeneği olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.