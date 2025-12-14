Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlara güç kazandırdı

Android 16 güncellemesi, performansı neden artırdı?
Yapılan testler, Android 16 güncellemesinin işlemci performansına etkisinin sınırlı ama istikrarlı olduğunu gösteriyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre Pixel 10 Pro XL’in tek çekirdek performansı yaklaşık %2, çok çekirdek performansı ise %5 oranında artmış durumda. Bu değerler kağıt üzerinde büyük bir sıçrama gibi görünmese de, sistem genelindeki diğer optimizasyonlarla birleştiğinde kullanıcı deneyimine olumlu yansıyor. Özellikle arayüz geçişlerinde ve uygulama açılış sürelerinde daha stabil bir yapı dikkat çekiyor.
Asıl farkın ortaya çıktığı nokta ise günlük kullanım senaryolarını simüle eden testler oldu. PCMark Work 3.0 testinde Pixel 10 Pro XL’in aldığı puan yaklaşık %19,6 oranında yükseldi. Bu test; web tarama, belge düzenleme ve basit görsel işlemler gibi gerçek hayatta sıkça yapılan görevleri temel alıyor. Dolayısıyla Android 16 güncellemesiyle elde edilen bu artış, sentetik testlerden ziyade doğrudan kullanıcıların hissedeceği bir performans kazanımına işaret ediyor.
Bu noktada performans artışının kaynağı merak konusu oluyor. değerlendirmelere göre Android 16 güncellemesiyle gelen gelişmiş bellek çöp toplama mekanizması bu iyileşmenin temel nedeni olabilir. Çöp toplama, işletim sisteminin kullanılmayan bellek alanlarını temizleme sürecini ifade ediyor. Android 16’da bu sürecin daha verimli hale getirilmesi, CPU üzerindeki yükü azaltarak gecikmeleri minimuma indiriyor ve genel sistem akıcılığını artırıyor.
Güncellemenin bir diğer dikkat çekici yönü, performans artışlarının yalnızca en yeni Pixel modelleriyle sınırlı kalmaması. Kullanıcı geri bildirimlerine göre Pixel 8a gibi daha eski modeller de 3DMark testlerinde daha yüksek puanlar alıyor ve oyunlarda daha iyi kare hızları sunuyor. Bu durum, Google'ın yazılım optimizasyonlarını geniş bir cihaz yelpazesine yayma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Reddit gibi platformlarda paylaşılan deneyimler, Android 16 güncellemesinin eski Pixel telefonlara da ikinci bir nefes kazandırdığını doğruluyor.