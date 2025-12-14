Giriş
    Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlara güç kazandırdı

    Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlarda yüzde 20’ye varan performans artışı sağlıyor. İşte günlük kullanım ve grafik performansındaki iyileşmelerin detayları:

    Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlara güç kazandırdı Tam Boyutta Gör
    Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlar için şimdiye kadar görülen en dikkat çekici yazılım iyileştirmelerinden birini beraberinde getiriyor. Google’ın saf Android deneyimi sunan Pixel modelleri, uzun süredir yazılım tarafındaki optimizasyonlarıyla öne çıksa da donanım performansı konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığı yönünde eleştiriler alıyordu. Son güncellemeyle birlikteyse bu algının değişmeye başladığı görülüyor. Özellikle Pixel 10 Pro XL üzerinde yapılan testler, günlük kullanım performansında yüzde 20’ye varan artışlara işaret ediyor.

    Android 16 güncellemesi, performansı neden artırdı?

    Yapılan testler, Android 16 güncellemesinin işlemci performansına etkisinin sınırlı ama istikrarlı olduğunu gösteriyor. Geekbench 6 sonuçlarına göre Pixel 10 Pro XL’in tek çekirdek performansı yaklaşık %2, çok çekirdek performansı ise %5 oranında artmış durumda. Bu değerler kağıt üzerinde büyük bir sıçrama gibi görünmese de, sistem genelindeki diğer optimizasyonlarla birleştiğinde kullanıcı deneyimine olumlu yansıyor. Özellikle arayüz geçişlerinde ve uygulama açılış sürelerinde daha stabil bir yapı dikkat çekiyor.

    Asıl farkın ortaya çıktığı nokta ise günlük kullanım senaryolarını simüle eden testler oldu. PCMark Work 3.0 testinde Pixel 10 Pro XL’in aldığı puan yaklaşık %19,6 oranında yükseldi. Bu test; web tarama, belge düzenleme ve basit görsel işlemler gibi gerçek hayatta sıkça yapılan görevleri temel alıyor. Dolayısıyla Android 16 güncellemesiyle elde edilen bu artış, sentetik testlerden ziyade doğrudan kullanıcıların hissedeceği bir performans kazanımına işaret ediyor.

    Android 16 güncellemesi, Pixel telefonlara güç kazandırdı Tam Boyutta Gör
    Grafik performansında da benzer bir tablo söz konusu. 3DMark Wild Life testinde ölçülen sonuçlar, GPU tarafında %5 ila %7 arasında bir iyileşme olduğunu ortaya koyuyor. Ortalama %6 civarındaki bu artış, mobil oyunlarda daha stabil kare hızları ve daha akıcı animasyonlar anlamına geliyor. İlginç olan detay ise GPU sürücüsünde herhangi bir sürüm değişikliği olmamasına rağmen OpenCL test skorlarının ciddi biçimde yükselmesi. Önceki 3.063 puanlık sonuçların 4.061 seviyesine çıkması, yaklaşık üçte bir oranında bir performans kazanımına karşılık geliyor.

    Bu noktada performans artışının kaynağı merak konusu oluyor. değerlendirmelere göre Android 16 güncellemesiyle gelen gelişmiş bellek çöp toplama mekanizması bu iyileşmenin temel nedeni olabilir. Çöp toplama, işletim sisteminin kullanılmayan bellek alanlarını temizleme sürecini ifade ediyor. Android 16’da bu sürecin daha verimli hale getirilmesi, CPU üzerindeki yükü azaltarak gecikmeleri minimuma indiriyor ve genel sistem akıcılığını artırıyor.

    Güncellemenin bir diğer dikkat çekici yönü, performans artışlarının yalnızca en yeni Pixel modelleriyle sınırlı kalmaması. Kullanıcı geri bildirimlerine göre Pixel 8a gibi daha eski modeller de 3DMark testlerinde daha yüksek puanlar alıyor ve oyunlarda daha iyi kare hızları sunuyor. Bu durum, Google’ın yazılım optimizasyonlarını geniş bir cihaz yelpazesine yayma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Reddit gibi platformlarda paylaşılan deneyimler, Android 16 güncellemesinin eski Pixel telefonlara da ikinci bir nefes kazandırdığını doğruluyor.

