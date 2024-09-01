Motorola’nın gizemli katlanabilir telefonu ortaya çıktı

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Motorola, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. “Orion” kod adıyla anılan bu cihaz, Motorola'nın katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabetini artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Orion modeline ait olan XT2551-3 model numarası, önceki cihaz olan Razr 50 Ultra'nın XT2451 model numarasını takip ediyor. Bu nedenle, yeni cihazın isminin Razr 60 Ultra olabileceği düşünülüyor. Ancak cihazın kesin ismi henüz netleşmiş değil. “XT25” öneki, cihazın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini doğruluyor ve bu da Orion’un Motorola'nın gelecek planlamasında yer aldığını gösteriyor. Motorola'nın bu yeni modeli hangi bölgelerde satışa sunacağı ise henüz belli değil.

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Geçmişte tanıtılan Razr 50 Ultra modeli, 6.9 inç katlanabilir LTPO AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8s gen 3 yonga seti, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera ve 4000 mAh batarya gibi özelliklerle gelmişti. Orion’un ise daha gelişmiş ve iyileştirilmiş özelliklerle sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak, yeni cihazın teknik özellikleriyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.

Motorola’nın bu yeni hamlesi, hızla büyüyen katlanabilir telefon pazarında markanın rekabet gücünü artırma ve kullanıcıların ilgisini çekme çabası olarak değerlendiriliyor. Teknoloji dünyası, 2025’te tanıtılacak olan bu yeni katlanabilir telefonu merakla bekliyor.

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