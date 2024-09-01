Motorola’nın gizemli katlanabilir telefonu ortaya çıktı

Motorola, 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanan yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. “Orion” kod adıyla anılan bu cihaz, Motorola'nın katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabetini artırma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.
Orion modeline ait olan XT2551-3 model numarası, önceki cihaz olan Razr 50 Ultra'nın XT2451 model numarasını takip ediyor. Bu nedenle, yeni cihazın isminin Razr 60 Ultra olabileceği düşünülüyor. Ancak cihazın kesin ismi henüz netleşmiş değil. “XT25” öneki, cihazın 2025 yılında piyasaya sürüleceğini doğruluyor ve bu da Orion’un Motorola'nın gelecek planlamasında yer aldığını gösteriyor. Motorola'nın bu yeni modeli hangi bölgelerde satışa sunacağı ise henüz belli değil.
Geçmişte tanıtılan Razr 50 Ultra modeli, 6.9 inç katlanabilir LTPO AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 8s gen 3 yonga seti, 50MP ana kamera, 32MP ön kamera ve 4000 mAh batarya gibi özelliklerle gelmişti. Orion’un ise daha gelişmiş ve iyileştirilmiş özelliklerle sunulacağı tahmin ediliyor. Ancak, yeni cihazın teknik özellikleriyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı.
Motorola’nın bu yeni hamlesi, hızla büyüyen katlanabilir telefon pazarında markanın rekabet gücünü artırma ve kullanıcıların ilgisini çekme çabası olarak değerlendiriliyor. Teknoloji dünyası, 2025’te tanıtılacak olan bu yeni katlanabilir telefonu merakla bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.