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    Anlık Bildirim

    iPhone 16 yurt dışı fiyatları: En ucuz iPhone 16 hangi ülkede?

    Apple, merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. Peki iPhone 16 yurtdışı fiyatı ne kadar? İşte iPhone 16 en ucuz hangi ülkede sorusunun cevabı:               

    Apple, “It’s Glowtime” etkinliği kapsamında merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıttı. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinden oluşan yeni seri bazı önemli geliştirmeler ve eklemelerle geldi. Tanıtım etkinliğinden hemen sonra iPhone 16 fiyatı açıklanırken şimdiden kullanıcılar en ucuz iPhone 16 hangi ülkede? diye merak etmeye başladı. iPhone 16 Pro yurtdışı fiyatı ve bunların TL ve dolar karşılığı haberimizde.

    En pahalı iPhone 16 Türkiye’de

    en pahalı iPhone 16 Tam Boyutta Gör
    En ucuz iPhone 16 hangi ülkeden alınır sorusunun cevabına geçmeden önce en pahalı iPhone 16 hangi ülkede sorusuna cevap verelim. Bir süredir Türkiye, dünyanın en pahalı iPhone’unun satıldığı yer konumunda.

    Bu yıl da durum farklı değil; En pahalı iPhone 16 Türkiye’de satılıyor. 799 dolar olan iPhone 16 fiyatı Türkiye’de 64.999 TL. Yani yaklaşık 1.906 dolar.

    En pahalı iPhone 16 Pro da yine Türkiye’de doğal olarak. 128 GB için geçerli olan iPhone 16 Pro yurt dışı fiyatı 999 dolar. iPhone 16 Pro Türkiye fiyatı ise 82.999 dolar. Yani yaklaşık 2.435 dolar.

    iPhone 16 Pro Max yurt dışında ne kadar?

    iPhone 16 Pro Max yurt dışı fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 Pro Max Amerika fiyatı 1.199 dolar. iPhone 16 Pro’nun ABD fiyatı ise 999 dolar. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için ise sırasıyla 799 dolar ve 899 dolar. TL cinsinden en ucuz iPhone 16 Kanada ve Çin’de satılıyor. iPhone 16 Çin fiyatı 5999 Yuan. Bu yaklaşık olarak 843 dolar veya 28.710 TL yapıyor. Kanada fiyatı ise 1.119 dolar, bu da 28.368 TL yapıyor.

    Tayland (30.092 TL), Hong Kong (30.156 TL) ve Birleşik Arap Emirlikleri (31.544 TL) ise iPhone 16’nın ucuza alabileceği diğer ülkeler arasında.

    iPhone 16 Yurtdışı Fiyatları 💲
    Ülkeler iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max
    Amerika 799 dolar 899 dolar 999 dolar 1.199 dolar
    Çin 5999 Yuan
    (28.710 TL)    		 6.999 Yuan
    (33.505 TL)    		 7.999 Yuan
    (38.276 TL)    		 9.999 Yuan
    (47.846 TL)
    Japonya 124.800 Yen
    (29.663 TL)    		 139.800 Yen
    (33.195 TL)    		 159.800 Yen
    (37.930 TL)    		 189.800 Yen
    (45.051 TL)
    Kanada 1.129 Kanada doları
    (28.368 TL)    		 1.279 Kanada doları
    (32.136 TL)    		 1.449 Kanada doları
    (36.387 TL)    		 1.749 Kanada doları
    (43.921 TL)
    Hong Kong 6.899 Hong Kong doları
    (30.156 TL)    		 7.699 Hong Kong doları
    (33.659 TL)    		 8.599 Hong Kong doları
    (37.589 TL)    		 10.199 Hong Kong doları
    (44.583 TL)
    Tayland 29.900 Baht
    (30.104 TL)    		 34.900 Baht
    (35.209 TL)    		 39.900 Baht
    (40.213 TL)    		 48.900 Baht
    (49.283 TL)
    Dubai (BAE) 3.399 Dirhem
    (31.536 TL)    		 3.799 Dirhem
    (35.251 TL)    		 4.299 Dirhem
    (39.870 TL)    		 5.099 Dirhem
    (47.289 TL)
    Tayvan 29.900 Yeni Tayvan Doları
    (31.650 TL)    		 32.900 Yeni Tayvan Doları
    (34.829 TL)    		 36.900 Yeni Tayvan Dolar
    (39.061 TL)    		 44.900 Yeni Tayvan Dolar
    (47.529)
    Malezya 3.999 Ringit
    (31.302 TL)    		 4.499 Ringit
    (35.272 TL)    		 4.999 Ringit
    (39.192 TL)    		 5.999 Ringit
    (47.032 TL)
    Güney Kore 1.250.000 Won
    (31.699 TL)    		 1.350.000 Won
    (34.225 TL)    		 1.550.000 Won
    (39.285 TL)    		 1.900.000 Won
    (48.156 TL)
    İsviçre 849 Frang
    (34.089 TL)    		 949 Frang
    (38.112 TL)    		 1.049 Frang
    (42.128 TL)    		 1.249 Frang
    (50.160 TL)
    Vietnam 22.999.000 Dong
    (31.795 TL)    		 25.999.000 Dong
    (35.921 TL)    		 28.999.000 Dong
    (40.066 TL)    		 34.990.000 Dong
    (48.336 TL)
    Singapur 1.299 Singapur doları
    (33.922 TL)    		 1.399 Singapur doları
    (36.510 TL)    		 1.599 Singapur doları
    (41.730 TL)    		 1.899 Singapur doları
    (49.556 TL)
    Avustralya 1399 Avustralya doları
    (31.788 TL)    		 1.599 Avustralya doları
    (36.316 TL)    		 1.799 Avustralya doları
    (40.859 TL)    		 2.149 Avustralya doları
    (48.808 TL)
    Hindistan 79.900 Rupi
    (32.428 TL)    		 89.900 Rupi
    (36.475 TL)    		 119.900 Rupi
    (48.647 TL)    		 144.900 Rupi
    (58.786 TL)
    Yeni Zelanda 1.599 YZ doları
    (33.530 TL)    		 1.799 Yeni Zelanda doları
    (37.695 TL)    		 1.999 Yeni Zelanda doları
    (41.886)    		 2.399 Yeni Zelanda doları
    (50.267 TL)
    Lüksemburg 936.97 euro
    (35.265 TL)    		 1.082 euro
    (40.686 TL)    		 1.188 euro
    (44.671 TL)    		 1.430 euro
    (53.771 TL)
    İngiltere 799 sterlin
    (35.662 TL)    		 899 sterlin
    (40.099 TL)    		 999 sterlin
    (44.560 TL)    		 1.199 sterlin
    (53.481 TL)
    Avusturya 949 euro
    (35.748 TL)    		 1.099 euro
    (41.325 TL)    		 1.199 euro
    (45.085 TL)    		 1.449 euro
    (54.486 TL)
    Almanya 949 euro
    (35.748 TL)    		 1.099 euro
    (41.325 TL)    		 1.199 euro
    (45.085 TL)    		 1.449 euro
    (54.486 TL)
    İspanya 959 euro
    (36.096 TL)    		 1.109 euro
    (41.701 TL)    		 1.219 euro
    (45.837 TL)    		 1.469 euro
    (55.241 TL)
    Belçika 969 euro
    (36.472 TL)    		 1.119 euro
    (42.079 TL)    		 1.229 euro
    (46.215 TL)    		 1.479 euro
    (55.619 TL)
    Fransa 969 euro
    (36.472 TL)    		 1.119 euro
    (42.079 TL)    		 1.229 euro
    (46.215 TL)    		 1.479 euro
    (55.619 TL)
    Hollanda 969 euro
    (36.472 TL)    		 1.119 euro
    (42.079 TL)    		 1.229 euro
    (46.215 TL)    		 1.479 euro
    (55.619 TL)
    İrlanda 979 euro
    (36.844 TL)    		 1.129 euro
    (42.457 TL)    		 1.239 euro
    (46.593 TL)    		 1.489 euro
    (55.995 TL)
    İtalya 979 euro
    (36.844 TL)    		 1.129 euro
    (42.457 TL)    		 1.239 euro
    (46.593 TL)    		 1.489 euro
    (55.995 TL)
    Finlandiya 989 euro
    (37.220 TL)    		 1.149 euro
    (43.230 TL)    		 1.259 euro
    (47.368 TL)    		 1.509 euro
    (56.775 TL)
    Portekiz 989 euro
    (37.220 TL)    		 1.139 euro
    (42.833 TL)    		 1.249 euro
    (46.992 TL)    		 1.499 euro
    (56.398 TL)
    İsveç 11.495 kron
    (37.721 TL)    		 12.995 İsveç kron
    (42.658 TL)    		 14.449 İsveç kron
    (47.431 TL)    		 14.495 İsveç kron
    (47.582 TL)
    Polonya 3.999 zloti
    (35.187)    		 4.499 zloti
    (39.534 TL)    		 5.299 zloti
    (46.564 TL)    		 6.299 zloti
    (55.351 TL)
    Macaristan 399.990 forint
    (37.870 TL)    		 449.999 forint
    (42.625 TL)    		 499.990 forint
    (47.360 TL)    		 599.990 forint
    (56.833 TL)
    Norveç 11.990 kron
    (37.689 TL)    		 13.490 Norveç kron
    (42.568 TL)    		 14.990 Norveç kron
    (47.301 TL)    		 17.990 Norveç kron
    (56.805 TL)
    Danimarka 7.499 kron
    (37.824 TL)    		 8.499 Danimarka kron
    (42.854 TL)    		 9.499 Danimarka kron
    (47.897 TL)    		 11.499 Danimarka kron
    (57.981 TL)
    Brezilya 7.799 real
    ​​​​​​​(47.602 TL)    		 9.499 real
    (57.980 TL)    		 10.499 real
    (64.083 TL)    		 12.499 real
    (76.291 TL)
    Türkiye 64.999 TL
    (1.907 dolar)    		 73.999 TL
    (2.171 dolar)    		 82.999 TL
    (2.436 dolar)    		 99.999 TL
    (2.935 dolar)

    iPhone 16 yurt dışında çıktı mı 📅

    iPhone 16 ve 16 Pro modelleri mağazalarda satışa çıkmadı. iPhone 16 Amerika ve Türkiye için çıkış tarih bilgisini paylaşalım.

    iPhone 16 Amerika'da ne zaman satışa çıkacak? diyenler için; iPhone 16, Amerika'da 13 Eylül tarihinde ön siparişe açılacak. 20 Eylül'de ise satışa çıkacak.

    iPhone 15 Türkiye'ye ne zaman gelecek? diyenler için; iPhone 16, Türkiye çıkış tarihi 20 Eylül. iPhone 16 ön sipariş tarihi ise 13 Eylül.

    iPhone 16 Gürcistan fiyatını merak edenlerin ise biraz daha beklemesi gerekecek. Zira cihazların çıkış tarihi 27 Eylül ve şu anda ön sipariş bilgisi bulunmuyor. Aynı şey Yunanistan ve Bulgaristan için de geçerli, buralarda iPhone 16'nın piyasaya çıkışı Türkiye'den sonra olacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 15 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 17 saat önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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