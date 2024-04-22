Samsung Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, ilk defa Unpacked 2024 etkinliği sırasında ortaya çıkmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi beklenen Galaxy Ring'in boyut seçenekleri ise yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler 1 gün önce eklendi

Galaxy Ring'in model numaraları sızıntısı, cihazın boyut seçeneklerini ortaya çıkardı

Şimdiye kadar toplamda dokuz farklı Galaxy Ring boyutunun olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni bir sızıntı, cihazın model numaralarını ortaya çıkardı ve bu numaralara göre Samsung, cihaz için sekiz farklı boyut seçeneği düşünmekte. SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 ve SM- Q509 model numaralarına sahip cihazlardan SM-Q500'ün en küçük boyut, SM-Q509'un ise en büyük boyut olacağı tahmin edilmekte.

Tam Boyutta Gör Üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Ring, tek şarjla dokuz güne kadar dayanabilecek bir bataryaya sahip olacak. Uyku takibi ve hatta muhtemelen ödeme yapmanıza olanak tanıyan NFC özelliğine de sahip olacak cihaz, son olarak Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde satışa sunulması kuvvetle muhtemel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir