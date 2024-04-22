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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir

    Temmuz ayında satışa sunulması beklenen Samsung'un yeni cihazı Galaxy Ring, yeni bir sızıntıya göre sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülecek. İşte detaylar:
    Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, ilk defa Unpacked 2024 etkinliği sırasında ortaya çıkmıştı. Bu yılın ikinci çeyreğinde seri üretime girmesi beklenen Galaxy Ring'in boyut seçenekleri ise yakın zamanlı bir rapor sayesinde ortaya çıktı.

    Galaxy Ring'in model numaraları sızıntısı, cihazın boyut seçeneklerini ortaya çıkardı

    Şimdiye kadar toplamda dokuz farklı Galaxy Ring boyutunun olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni bir sızıntı, cihazın model numaralarını ortaya çıkardı ve bu numaralara göre Samsung, cihaz için sekiz farklı boyut seçeneği düşünmekte. SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 ve SM- Q509 model numaralarına sahip cihazlardan SM-Q500'ün en küçük boyut, SM-Q509'un ise en büyük boyut olacağı tahmin edilmekte.

    Galaxy Ring, sekiz farklı boyut seçeneğiyle piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy Ring, tek şarjla dokuz güne kadar dayanabilecek bir bataryaya sahip olacak. Uyku takibi ve hatta muhtemelen ödeme yapmanıza olanak tanıyan NFC özelliğine de sahip olacak cihaz, son olarak Temmuz ayı tarihli Unpacked etkinliğinde satışa sunulması kuvvetle muhtemel.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Seto-Kaiba 4 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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