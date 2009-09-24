GPU-Z v.0.3.5 hazır: ATi Radeon HD 5800 serisine destek geldi!

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz olarak dağıtılan popüler donanım uygulamalarından GPU-Z'nin 0.3.5 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Çok sayıda yeni güncelleme içeren uygulamanın yeni versiyonunda öne çıkan özellik ise AMD-ATi'nin DirectX 11 desteği sunan yeni nesil Radeon HD 5800 serisi ile uyumlu olması. GPU-Z 0.3.5 için yayınlanan sürüm notları ise şu şekilde;

- Nvidia FX5500, 9400 GT, G73, GTS 240, GT 140, FX 1800, GT 120 (Apple), FX 380, FX 350, GTX 295 Single PCB, Quadro CX, FX 5800, FX 4800, FX 3800, GTX 180M, GTX 260M, FX 2700M, G 110M, GT 120M, GT 220M, FX 1700M, G 105M ve MCP79MX için geliştirilmiş destek.

- ATI HD 4730, HD 4650 AGP, M92, M96 ve M98 için geliştirilmiş destek.

- Intel i910, i915, i945, 946 hız okuma desteği.

- Nvidia G9x serisi için DDR3 tanımlama desteği.

- RV7xx tabanlı mobil GPU'lar için izleme desteği.

- Voltaj kontrolcüleri artık "phases" olarak tanımlanıyor.

- Intel Havendale tanımlama.

- MSI N275GTX Lightning için voltaj takip desteği.

GPU-Z v0.3.5'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.