Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GPU-Z v.0.3.5 hazır: ATi Radeon HD 5800 serisine destek geldi!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,7b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tam Boyutta Gör

Ücretsiz olarak dağıtılan popüler donanım uygulamalarından GPU-Z'nin 0.3.5 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. Çok sayıda yeni güncelleme içeren uygulamanın yeni versiyonunda öne çıkan özellik ise AMD-ATi'nin DirectX 11 desteği sunan yeni nesil Radeon HD 5800 serisi ile uyumlu olması. GPU-Z 0.3.5 için yayınlanan sürüm notları ise şu şekilde;

- Nvidia FX5500, 9400 GT, G73, GTS 240, GT 140, FX 1800, GT 120 (Apple), FX 380, FX 350, GTX 295 Single PCB, Quadro CX, FX 5800, FX 4800, FX 3800, GTX 180M, GTX 260M, FX 2700M, G 110M, GT 120M, GT 220M, FX 1700M, G 105M ve MCP79MX için geliştirilmiş destek.
- ATI HD 4730, HD 4650 AGP, M92, M96 ve M98 için geliştirilmiş destek.
- Intel i910, i915, i945, 946 hız okuma desteği.
- Nvidia G9x serisi için DDR3 tanımlama desteği.
- RV7xx tabanlı mobil GPU'lar için izleme desteği.
- Voltaj kontrolcüleri artık "phases" olarak tanımlanıyor.
- Intel Havendale tanımlama.
- MSI N275GTX Lightning için voltaj takip desteği.

GPU-Z v0.3.5'i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
koxp94 10 yıl
hocam 4670AGP desteği de gelmiş, bence önemli bi haber
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Bu tip donanımla ilgili yazılımların bulunduğu bir CD'yi üretici gönderse keşke kutu içerisinde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djtenten 10 yıl
paylaşım için teşekkürler dostum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl ATI HD5870 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim