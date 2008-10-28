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G.Skill yeni nesil Intel işlemciler için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşan Nehalem lansmanı öncesi bellek üreticileri Intel'in yeni nesil işlemcileri için 3 kanal DDR3 desteğine sahip yeni bellek kitlerini duyurmaya devam ediyor. Son dönemde Pi serisi bellek kitleriyle gündeme gelen G.Skill, 3GB ve 6GB'lık yeni kitlerini duyurdu. 1333MHz ve 1600MHz'lik frekanslarda çalışan yeni kitler 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor. Firmaya özgü ısı dağıtıcılar ile desteklenen ve X58 yonga setli anakartlarla çalışmk üzere hazırlanan 3 kanal DDR3 bellek kitlerinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Tornedo 11 yıl
Bunun sonu ne acaba :)
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burak9006 11 yıl
Nehalem lansmanı başlamadan üreticiler tam gaz hazırlanıp ilk müşterilerin ilgisini çekmeye çalışıyorlar....
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m3lijh 11 yıl
yeni alacağım pc de nehalem le birlikte alacğım umarım nisana kadar ucuzlar sanmıyom ama inş.:D
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