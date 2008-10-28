G.Skill yeni nesil Intel işlemciler için 3 kanal DDR3 bellek kitleri hazırladı

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Yaklaşan Nehalem lansmanı öncesi bellek üreticileri Intel'in yeni nesil işlemcileri için 3 kanal DDR3 desteğine sahip yeni bellek kitlerini duyurmaya devam ediyor. Son dönemde Pi serisi bellek kitleriyle gündeme gelen G.Skill, 3GB ve 6GB'lık yeni kitlerini duyurdu. 1333MHz ve 1600MHz'lik frekanslarda çalışan yeni kitler 9-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor. Firmaya özgü ısı dağıtıcılar ile desteklenen ve X58 yonga setli anakartlarla çalışmk üzere hazırlanan 3 kanal DDR3 bellek kitlerinin kullanıma sunulacağı tarih ve fiyat hakkındaysa şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.