G.Skill'den 4GB kapasiteli yeni DDR2 bellek kiti; Pi Black

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Yüksek performanslı bellek çözümleriyle tanınan G.Skill, Intel'in Nehalem platformuyla birlikte DDR3'e geçiş öncesinde hazırladığı yeni DDR2 kitini duyurdu. F2-6400CL4D-4GBPI-B kod adlı yeni kit 2GB'lık iki adet bellek modülünden oluşan ve toplamda kullanıcılarına 4GB'lık kapasite sunuyor. 800MHz'de çalışan kit, 1.8-1.9v geriliminde CAS4 zamanlamaları ile görev yapıyor. G.Skill tarafından daha önce anons edilen Pi serisi belleklerden tanıdığımız özel ısı emiciler ile gelen kit Syah renkli tasarımıyla da dikkat çekmeyi başarıyor. Önümüzdeki gülerde kullanıma sunulması beklenen G.Skill'in 4GB kapasiteliPi Black DDR2 bellek kitiyle ilgili olarak henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.