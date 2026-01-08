Gümrüksüz alışveriş dönemi kapandı: yeni vergiler ne kadar? Başka ülkelerde durum nasıl?

Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde 30 euro muafiyeti 6 Şubat 2026 itibarıyla tarih oluyor. Artık aldığınız ürün 1 euro bile olsa bol bol vergi ödenecek. Detayları bu videoda aktarmaya çalıştık!

Türkiye'de yurt dışından bireysel alışveriş yapanları doğrudan ilgilendiren devrim niteliğinde bir karar 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu düzenlemeyle birlikte uzun süredir uygulanan 30 Euro'luk gümrük muafiyeti tamamen kaldırılarak limit sıfıra indirildi.

Yeni düzenlemenin yürürlük tarihi 6 Şubat 2026 olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren Temu, AliExpress veya Amazon gibi platformlardan sipariş edilen en küçük ürün bile gümrük işlemlerine ve vergilere tabi olacak.

Vergi oranları menşei ülkeye göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Avrupa Birliği ülkelerinden gelen kargolarda %30, Çin ve ABD gibi diğer ülkelerden gelen ürünlerde ise %60 gümrük vergisi uygulanacak. Elektronik ve kozmetik ürünlerinde ise bu oranlara ek olarak %20 ÖTV eklenecek.

Ticaret Bakanlığı bu kararın arkasındaki en temel nedenin ürün güvenliği olduğunu açıkladı. Yapılan denetimlerde incelenen ürünlerin %81'inin standartlara uymadığı, hatta birçoğunda toksik ve kanserojen maddeler bulunduğu tespit edildi.

Düzenlemeden en çok teknoloji meraklıları, düşük gelirli vatandaşlar ve hobi sahipleri etkilenecek. Özellikle düşük fiyatlı aksesuarlar, gümrük beyanname hizmet bedeli gibi sabit maliyetler eklendiğinde toplam maliyeti ürün fiyatının birkaç katına çıkarabilecek.

Türkiye bu konuda dünyada yalnız değil; Avrupa Birliği 2028 yılına kadar tüm muafiyetleri kaldırmayı planlarken, ABD 800 dolarlık sınırını 2025'te askıya aldı. Ancak Türkiye'deki %60'a varan vergi oranları küresel ölçekteki en sert uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.

Videomuzun devamında sağlık ürünleri gibi istisnaları, örnek hesaplamaları ve bu yeni döneme nasıl adapte olabileceğinizi detaylıca anlatmaya gayret ettik.

