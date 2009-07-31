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HIS bazı ekran kartlarıyla birlikte 3D masaüstü uygulaması veriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
16,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS bazı ekran kartlarıyla birlikte 3D masaüstü uygulaması veriyor
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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS yaptığı açıklamayla bazı ekran kartlarının yanında özel bir 3D masaüstü yazılımı vereceğini açıkladı. Radeon HD 4670 IceQ / iSilence 4 Native HDMI 1GB DDR3 modelleriyle birlikte sunulacak Bumtop isimli uygulama ile kullanıcıların 3D masaüstü deneyimi yaşayabileceği ve dosyalarını masaüstünde organize edebilecekleri belirtiliyor. Gelişmiş arama, elektronik posta kontrolü ve Facebook / Twitter desteği gibi özelliklere de sahip olan Bumtop uygulamasının ücretsiz versiyonu HIS'in internet sitesinde kullanıma sunulmuş durumda.

Bu arada daha fazlasını isteyenler için Bumptop uygulamasının profesyonel versiyona da sahip olduğunu ve bu versiyonun 29$ seviyesinden satıldığını da belirtelim.


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kalamarr 10 yıl
compiz fusion'un çakması
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Eşref_37 10 yıl
Denedim ve hiçte güzel degil bi işe yaramaz bunu yerine ekran kartı ayarlarını windowstan ayarlıycak gelişmiş bi program daha iyi tutardı.
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AtiMX4 10 yıl
ben pek beğenmedim bu programı
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Eşref_37 10 yıl
Deniyecegim..
Haber için teşekürler fx57.
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