HIS bazı ekran kartlarıyla birlikte 3D masaüstü uygulaması veriyor

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ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS yaptığı açıklamayla bazı ekran kartlarının yanında özel bir 3D masaüstü yazılımı vereceğini açıkladı. Radeon HD 4670 IceQ / iSilence 4 Native HDMI 1GB DDR3 modelleriyle birlikte sunulacak Bumtop isimli uygulama ile kullanıcıların 3D masaüstü deneyimi yaşayabileceği ve dosyalarını masaüstünde organize edebilecekleri belirtiliyor. Gelişmiş arama, elektronik posta kontrolü ve Facebook / Twitter desteği gibi özelliklere de sahip olan Bumtop uygulamasının ücretsiz versiyonu HIS'in internet sitesinde kullanıma sunulmuş durumda.

Bu arada daha fazlasını isteyenler için Bumptop uygulamasının profesyonel versiyona da sahip olduğunu ve bu versiyonun 29$ seviyesinden satıldığını da belirtelim.