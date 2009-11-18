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HIS çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu
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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle popüler olan HIS, ATi Radeon HD 5970 tabanlı yeni modelini duyurdu. Firmanın çift grafik işlemcili yüksek performans modeline, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun çifti güç veriyor. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle referans modeli temel alan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği, 3200 adet paralel işlemci, 64x ROP birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi iddialı özelliklere sahip.

Grafik işlemcileri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan HIS Radeon HD 5970, yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çekiyor. Dörtlü GPU kurulumuna sahip olmak isteyenler için destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumuna olanak tanıyan yeni ekran kartıyla yüksek performansın gelişmiş video özellikleriyle pekiltirilmesi hedefleniyor. Unified Video Decoder 2.0 motoruyla HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity teknolojisini de desteklemekte.

DirectX 11 destekli ilk otomobil yarış simülasyonu olacağı belirtilen ve 1 Aralık'ta çıkacağı açıklanan Dirt 2 için ücretsiz indirme kuponu da içeren HIS Radeon HD 5970'in ülkemiz pazarında da satışa sunulması bekleniyor.

HIS çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu
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HIS çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu
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BLuRocK 10 yıl
kartın soğutucusu gayet yeterli ve muhtemelen iceq yada vapor-x gibi bir modeli çıkmayacak. 2 işlemcili olduğundan ısının artacağı aşikar bu yüzden 5870 modelindeki soğutucuya göre biraz değişiklik yapmışlar. paneldeki çıkışları falan değiştirip tek slotu komple dışarı hava vermeye ayarlamışlar ki bu da oldukça dezavantajlı bir değişiklik olmuş çünkü 5870deki default hdmi çıkışı bu modele konulamamış. Ama soğutma sistemi koridor şeklinde yapıldığından rc 690a falan takılırsa, yani kartın kasa içindeki ucunun önü açık olmassa(bütün havayı ordan çekiyor) ısı problemleri yaşayacağınız kesin gibi.
soğutma sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için
pcper.com/...
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simplethinks 10 yıl
Kutu içeriği çok iyi
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taner11 10 yıl
Arkadaşlar bu kartlar tamamen egosunu tatmin etmek isteyenlere.Soruyorum kaçınızda 24'' ve üzeri monitör var ki bu kartı oyunlarda en yüksek çözünürlükte kastırsın? Radeon 5850 hatta 5770 bence çoğu kişiyi sahip olduğu monitöründe birçok oyunda tatmin eder fazlasıyla.
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K0rkunc 10 yıl

taner11

Arkadaşlar bu kartlar tamamen egosunu tatmin etmek isteyenlere.Soruyorum kaçınızda 24'' ve üzeri monitör var ki bu kartı oyunlarda en yüksek çözünürlükte kastırsın? Radeon 5850 hatta 5770 bence çoğu kişiyi sahip olduğu monitöründe birçok oyunda tatmin eder fazlasıyla.


kesinlikle öyle ama tatmin duygusuda başka birşey mesela ben 9600 gt kullanıyorum genelde knight online ve cod serious sam tarzı belli seri oyunlar çıkınca oynuyorum çok oyuncu sayılmam fazlasıyla yetiyor kartım ama yeni kart alasım var hep
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sgnr 10 yıl
Tüm firmalar referans tasarımla gidiyorlar. Şöle şeffaf bakır borulu v6 motor görünümlü bir dizayn hoş olur =)
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metintekin 10 yıl
Daha yaratıcı tasarım bekliyodum aynı çıktı
kutu dizaynı şık olmuş
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mfehmi 10 yıl
inanılmaz bir kart şok oldum testlerinede baktım ati bir sıçrama yapmış hemde kocaman şu fehmi ahhh pardon fermi mimarisi bakalım ne olacak...
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UzmaN345 10 yıl
Kart çok buyuk ve fanı çok kötu sogutmakta zorlanıcaksınız hiç olmazsa sonunda bir fan olsaydı tunelin basından giren hava tunelin sonundan atılıdı D hava silifikasyon saglanmış olurdu kasa içi havalandırma iyi olan kişi kartı sogutmakta zorlanıcak bence ve bu karta 700 dolar veran adam 50 dolar daha zaten verir bence D
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Black_Mamba24 10 yıl

UzmaN345

Kart çok buyuk ve fanı çok kötu sogutmakta zorlanıcaksınız hiç olmazsa sonunda bir fan olsaydı tunelin basından giren hava tunelin sonundan atılıdı D hava silifikasyon saglanmış olurdu kasa içi havalandırma iyi olan kişi kartı sogutmakta zorlanıcak bence ve bu karta 700 dolar veran adam 50 dolar daha zaten verir bence D

aslında katılıyorum size kartın uzunluguda goz onune alınınca 2 fan daha iy olurdu tabi sessizlik konusu da var çift fan daha sesli olur herhalde...
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syler23 10 yıl
kartın tasarımında ve fanında hiç bi değişiklik yok.. HIS serisi kartlar normal kartlardan farklı olurdu benim bildiğim ama ne fanı değişik nede içeriği.. beğenmedim HIS serisini 5xxx serisine daha güzel bi fan koyabilirdi..
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genelkurmay89 10 yıl
kart güzel de maşallah kutunun içeriği çıfıt çarşısı gibi
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Fear Dot Com 10 yıl
Kaç cm ebadı nedir?
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Source 10 yıl

Fear Dot Com

Kaç cm ebadı nedir?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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t3 10 yıl
Ekran kartı kutusuda kendisi gibi uzun olmus.

gamer s tool çok guzel bişii de acaba 5850 ve 5870 de kutudan çıkıyo mu?


Nedir peki bu Gamer's Tool merak ettim.
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musAKka 10 yıl

t3

Ekran kartı kutusuda kendisi gibi uzun olmus.

gamer s tool çok guzel bişii de acaba 5850 ve 5870 de kutudan çıkıyo mu?


Nedir peki bu Gamer's Tool merak ettim.


Gamer's Tool'u buradan inceleyebilirsiniz.


hisdigital.com/...


Ayrıca hangi ürünlerde bulunduğunu da burada görebilirsiniz:

hisdigital.com/...
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gtoprak 10 yıl
bellek ve işlemci maliyetleri hariç 100 dolar
bellek ve işlemci dahil 200 dolar civarı. yani çok para harcayıpta üretilen birşey değil. zaten tayvan ya da çinde üretiliyor
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