HIS çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini duyurdu

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Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan ve özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle popüler olan HIS, ATi Radeon HD 5970 tabanlı yeni modelini duyurdu. Firmanın çift grafik işlemcili yüksek performans modeline, AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli RV870 GPU'sunun çifti güç veriyor. Tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucu itibariyle referans modeli temel alan ekran kartı, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği, 3200 adet paralel işlemci, 64x ROP birimi ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesi gibi iddialı özelliklere sahip.

Grafik işlemcileri 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan HIS Radeon HD 5970, yük altında 294 Watt, bekleme durumunda ise 42 Watt güç çekiyor. Dörtlü GPU kurulumuna sahip olmak isteyenler için destek veren anakartlarda Quad Crossfire kurulumuna olanak tanıyan yeni ekran kartıyla yüksek performansın gelişmiş video özellikleriyle pekiltirilmesi hedefleniyor. Unified Video Decoder 2.0 motoruyla HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, çift DVI ve Mini DisplayPort konnektörleriyle Eyefinity teknolojisini de desteklemekte.

DirectX 11 destekli ilk otomobil yarış simülasyonu olacağı belirtilen ve 1 Aralık'ta çıkacağı açıklanan Dirt 2 için ücretsiz indirme kuponu da içeren HIS Radeon HD 5970'in ülkemiz pazarında da satışa sunulması bekleniyor.

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