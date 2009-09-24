HIS DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını tanıttı

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HIS Radeon HD 5800 serisi, Dirt 2 kuponuyla birlikte geliyor

ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisini temel alan iki yeni modeli hazırlayan firma, tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle yeni modellerinde AMD-ATi'nin referans çizgisini takip ediyor. Önümüzdeki haftalarda ICEQ5 soğutucusu ile donatılaın Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini kullanıma sunması beklenen firma, ilk modellerinde AMD-ATi'nin standart tasarım ögelerine yer veriyor ve standart saat hızlarından ayrılmıyor.

HIS tarafından pazara sunulan Radeon HD 5870 modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de çalışan ekran kartının bellekleri ise 4800MHz'de görev yapıyor. Saat hızları daha düşük olan Radeon HD 5850 modelinde ise grafik işlemci 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Ayrıca Radeon HD 5850 modeli 1600x yerine 1440x paralel işlem birimi ve 80x yerine 71x TMU birimiyle geliyor.

Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için destek veren anakatlarda Crossfire X desteği sunabilen DirectX 11 destekli HIS Radeon HD 5800 serisinin önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında satışa sunulması bekleniyor.