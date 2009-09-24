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HIS DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını tanıttı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını tanıttı
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HIS DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını tanıttı
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HIS Radeon HD 5800 serisi, Dirt 2 kuponuyla birlikte geliyor

ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS, DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. AMD-ATi'nin Radeon HD 5800 serisini temel alan iki yeni modeli hazırlayan firma, tasarım özellikleri ve teknik detayları itibariyle yeni modellerinde AMD-ATi'nin referans çizgisini takip ediyor. Önümüzdeki haftalarda ICEQ5 soğutucusu ile donatılaın Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modellerini kullanıma sunması beklenen firma, ilk modellerinde AMD-ATi'nin standart tasarım ögelerine yer veriyor ve standart saat hızlarından ayrılmıyor.

HIS tarafından pazara sunulan Radeon HD 5870 modeli, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 1600x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de çalışan ekran kartının bellekleri ise 4800MHz'de görev yapıyor. Saat hızları daha düşük olan Radeon HD 5850 modelinde ise grafik işlemci 725MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Ayrıca Radeon HD 5850 modeli 1600x yerine 1440x paralel işlem birimi ve 80x yerine 71x TMU birimiyle geliyor.

Çoklu ekran kartı konfigürasyonları için destek veren anakatlarda Crossfire X desteği sunabilen DirectX 11 destekli HIS Radeon HD 5800 serisinin önümüzdeki günlerde ülkemiz pazarında satışa sunulması bekleniyor.


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Master_Evil 10 yıl
esses...

Asus mars mı hızlı yoksa HD5800 serilerinden biri mi?

mars>gtx295>5870
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Quad_core2 10 yıl
Hd 5800 serisi daha hızlı özellikle his hari ekran kartları var iceq5 serisi merakla beklenmeli
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esses... 10 yıl
Asus mars mı hızlı yoksa HD5800 serilerinden biri mi?
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
HIS gerçekten kaliteli kartlar üretiyor.

ICEQ modelini merak etmekteyim bekleyip görelim...
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grafiker 10 yıl
herhalde bu soğutucu baya iyiki yeni stil soğutuculu ekran kartları daha çıkmadı yada yeni olduğu için
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IgorStravinsky 10 yıl

grafiker

herhalde bu soğutucu baya iyiki yeni stil soğutuculu ekran kartları daha çıkmadı yada yeni olduğu için

Daha sabretmek gerek. IceQ, Vapor-X, Toxic modelleri verilir yakında. Özellik IceQ5 serisini çok merak ediyorum
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Nef'i 10 yıl
sapphirein vapor x soğutucuyla yaptığı ekran kart bence su an için en iyi 58xx ekran kartı
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helsloot 10 yıl
His iceq5 soğutuculu 5850 alacam gelince tr ye

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Alioreh 10 yıl
5890 çıkacakmı çıkmıyosa alıcam bunlardn 1 tane
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iscanthere 10 yıl
ortalıkta 2gb 5870 neden yok acaba
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DarkSidesOfMe 10 yıl
kapalı kutu tasarıma devam
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