Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS HD 2600XT ICEQ Turbo fiyatı ile iddialı olabilir

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
24,8b
1
38
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD-ATi'nin orta segmentte DirectX 10 destekli lider modeli olan Radeon HD 2600XT modeline yönelik marka ve model çeşitliliği artıyor. Özellikle ICEQ soğutma teknolojisi ile tanıdığımız HIS de Radeon HD 2600XT temelli yeni ekran kartı ile hem performans hemde fiyat anlamında kullanıcılarını memnun edebilir. HIS'in hazırladığı yeni ekran kartı "Radeon HD 2600XT IceQ Turbo 256MB GDDR3 PCIe" özellikle sahip oludğu özel soğutma sistemi ile dikkat çekiyor. Soğutma sistemi ile birlikte kartın Turbo ürün gamına dahil olması arttırılmış saat hızları konusunda önemli işaretler veriyor. Standart saat hızları ciddi şekilde arttırılan ekran kartının grafik işlemci hızı 830MHz, bellekleri ise 1920MHz'de çalışıyor. Ekran kartı üzerinde ayrıca 256MB GDDR3 bellek yer alıyor. Kullandığı soğutma sistemi itibariyle çift slot kaplayan ekran kartı üzerinde iki adet DVI ve bir adet te HDTV destekli TV-Out çıkışı yer alıyor. Bunun yanı sıra ekran kartının kutu içeriğine DVI-HDMI dönüştürücü adaptörü de dahil edilmiş. Bu sayede tek kablo üzerinden yüksek tanımlı ses ve görüntü aktarabilmek mümkün kılınmış. Crossfire desteği de olan ekran kartı kategorisinde en yüksek performansı sunmayı hedefliyor. Zira sahip olduğu özel spoğutma ve yüksek saat hızları ile HIS'in yeni çözümü hayli iddialı. Bu arad HIS'in yeni modeli Radeon HD 2600XT ICEQ Turbo modelinin en önemli noktalarından birini ise fiyatı oluşturacak. Zira kartın yurt dışı satış fiyatı 140-150$ arasında olacak gibi görünüyor. Tabi ülkemiz fiyatı biraz daha farklı olacaktır ama kart kalitesi, soğutması ve saat hızları ile önemli bir seçenek oluşturacak gibi görünüyor.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hortladı 12 yıl
HIS artık bu soğutucu modelinden vazgeçmeli.Gözler her zaman farklıyı göremyi sever.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ENIGMA 12 yıl
yurt dısı fiyati 150 dolar iste tr de 170 180 dolara satılır..180 dolar edecek bi kart degil bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rodion Raskolnikov 12 yıl
marka ATİ nin en kaliteli partneri ve çok iyi bir soğutucusu var. ama hd2600xt beşpara etmez.
haber için teşşekkürler fx57
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbul2007 12 yıl

Orjinalden alıntı: spiritc85

marka ATİ nin en kaliteli partneri ve çok iyi bir soğutucusu var. ama hd2600xt beşpara etmez.
haber için teşşekkürler fx57



orta seviye bir kart neden beş para etmesin bence ilk olarak kartın testlerine bak sonra karar ver
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xfx2600 12 yıl

Orjinalden alıntı: spiritc85

marka ATİ nin en kaliteli partneri ve çok iyi bir soğutucusu var. ama hd2600xt beşpara etmez.
haber için teşşekkürler fx57



dogru söylüyorsun mayk

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 12 yıl
normal 2600xt gddr3 testı bılen var mı sağlam bir test
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
apollonx 12 yıl
Eline sağlık fx57. Bide kart gddr4 olsaymış tadından yenmezmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24819 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 yıl A-Data PD7 8GB USB Bellek video incelemesi 12 yıl Gigabyte 8600 GTS SilentPipe3 256mb video incelemesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim