HIS HD 2600XT ICEQ Turbo fiyatı ile iddialı olabilir

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AMD-ATi'nin orta segmentte DirectX 10 destekli lider modeli olan Radeon HD 2600XT modeline yönelik marka ve model çeşitliliği artıyor. Özellikle ICEQ soğutma teknolojisi ile tanıdığımız HIS de Radeon HD 2600XT temelli yeni ekran kartı ile hem performans hemde fiyat anlamında kullanıcılarını memnun edebilir. HIS'in hazırladığı yeni ekran kartı "Radeon HD 2600XT IceQ Turbo 256MB GDDR3 PCIe" özellikle sahip oludğu özel soğutma sistemi ile dikkat çekiyor. Soğutma sistemi ile birlikte kartın Turbo ürün gamına dahil olması arttırılmış saat hızları konusunda önemli işaretler veriyor. Standart saat hızları ciddi şekilde arttırılan ekran kartının grafik işlemci hızı 830MHz, bellekleri ise 1920MHz'de çalışıyor. Ekran kartı üzerinde ayrıca 256MB GDDR3 bellek yer alıyor.Kullandığı soğutma sistemi itibariyle çift slot kaplayan ekran kartı üzerinde iki adet DVI ve bir adet te HDTV destekli TV-Out çıkışı yer alıyor. Bunun yanı sıra ekran kartının kutu içeriğine DVI-HDMI dönüştürücü adaptörü de dahil edilmiş. Bu sayede tek kablo üzerinden yüksek tanımlı ses ve görüntü aktarabilmek mümkün kılınmış. Crossfire desteği de olan ekran kartı kategorisinde en yüksek performansı sunmayı hedefliyor. Zira sahip olduğu özel spoğutma ve yüksek saat hızları ile HIS'in yeni çözümü hayli iddialı. Bu arad HIS'in yeni modeli Radeon HD 2600XT ICEQ Turbo modelinin en önemli noktalarından birini ise fiyatı oluşturacak. Zira kartın yurt dışı satış fiyatı 140-150$ arasında olacak gibi görünüyor. Tabi ülkemiz fiyatı biraz daha farklı olacaktır ama kart kalitesi, soğutması ve saat hızları ile önemli bir seçenek oluşturacak gibi görünüyor.