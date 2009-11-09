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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu
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HIS Radeon HD 5750 iCoolerIV, Dirt 2 kuponuyla birlikte geliyor.

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten ve ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS, Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı tasarım özellikleri itibariyle referans tasarım ATi Radeon HD 5750 modelinden bariz şekilde ayrılıyor.

iCooler IV serisi altında daha önce tanıtılan bazı diğer HIS modellerinde de gördüğümüz özel soğutucusu ile kartın daha serin ve sessiz çalışacağı iddia ediliyor. Yine referans tasarımdan farklı olarak çift DVI yerine tek bir DVI konnektörü ile gelen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartında bir adet 6-pin PCIe güç girişi bulunuyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan HIS Radeon HD 5750 iCooler IV aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

HIS tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 5750 iCooler IV için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

HIS özel tasarımlı Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu
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HIS özel tasarımlı Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu
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VenomS 10 yıl
@tolgacem
sana katılıyorum özel seriler artık sadece fanları ile ayrılıyor. Bu çok gereksiz bir durum, elimdeki palit 7600GS sonic çok iyi saklayım bari bios mod ile 600Mhz gpu 1000Mhz GDDR3 ile günlük kullanıyordum ve satmaya kıyamıyorum eski sistemimde duruyor
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sahafiec 10 yıl
bu yeni ATI kartlarının aralarındaki muazzam boyut farkını hala anlamış değilim.
bu kart 5870 in yarısı kadar. bu ne biçim bir iş?
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Trecc11 10 yıl
güzel kart..

5770 40$ felan fark olursa bu kartı da alabilirim..
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SJess 10 yıl
HIS i herzaman sevmişimdir
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iscanthere 10 yıl
kutu içeriği de kendisi gibi olmuş
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BlackeR 10 yıl
5770 ten 30-40 usd daha ucuz olabilir.
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sft67 10 yıl
Fan güzelmiş,Dirt 2 de var fiyatı uygun olur inş.
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CoreXXX 10 yıl
his gerçekden yaptığı kartlarla kendini farkettiriyor, 5 yıldır his kullanıcısı olarak aldığım 3 modeldende çok memnun kaldığımı belirtmeliyim
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alpa07 10 yıl
üzerindeki fan oldukça büyük ve güzel kartıda serin tutacaktır dx11 geçecekler için iyi bir tercih olur
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