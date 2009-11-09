HIS özel tasarımlı Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu

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HIS Radeon HD 5750 iCoolerIV, Dirt 2 kuponuyla birlikte geliyor.

Sadece AMD-ATi tabanlı ekran kartları üreten ve ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS, Radeon HD 5750 iCooler IV modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper LE GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı tasarım özellikleri itibariyle referans tasarım ATi Radeon HD 5750 modelinden bariz şekilde ayrılıyor.

iCooler IV serisi altında daha önce tanıtılan bazı diğer HIS modellerinde de gördüğümüz özel soğutucusu ile kartın daha serin ve sessiz çalışacağı iddia ediliyor. Yine referans tasarımdan farklı olarak çift DVI yerine tek bir DVI konnektörü ile gelen ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine, 720x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4600MHz'de görev yapan ekran kartında bir adet 6-pin PCIe güç girişi bulunuyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına olanak tanıyan HIS Radeon HD 5750 iCooler IV aynı zamanda Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle HD videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

HIS tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Radeon HD 5750 iCooler IV için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

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