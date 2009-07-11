HIS Radeon HD 4670 ICEQ AGP modelini duyurdu

AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, farklı sistemler için alternatif modeller hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PCIe x1 ara birimiyle uyumlu Radeon HD 4350 modelini duyuran firma, şimdiyse ICEQ serisi altında hazırladığı Radeon HD 4670 AGP 8x modeliyle gündemde. Firmanın günlük uygulamalar için henüz güncelleğini yitirmemiş AGP sistemler için hazırladığı yeni ekran kartı hem grafik hem de video performansı ile AGP sistemlere yeni bir soluk getiriyor.
ICEQ serisi altında hazırlanan hemen her yeni modelde olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre tasarımı ve özel soğutucusu ile dikkat çeken yeni ekran kartına, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni model 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 1746MHz'de görev yapan yeni model UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.
DVI ve D-Sub konnektörlerine ek olarak HDMI ara birimine de destek veren AGP uyumlu HD 4670 ICEQ modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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bu saatte bu kartı alan mı olur sence ?
256bit veri yolu kullansalardı
Amazondaki indexlemede yalnışlıkla PCI olacağı yerde AGP olarak yazıldığı için birçok donanım sitesinde 4770`nin AGP`si mi çıkıyor şeklinde sorulara neden olmuştu.Böyle bir kart çıkmayacakmış.Yani yeni AGP Kralı HD 4670 :D
techreport.com/...
Boşta : 44-45max.
Yükte : 56-58max.
3 Saat 1280x1024 very high , noaa Crysis oynadıktan sonra hemen çıktıgımda kart 56derece.
Ekleme : Kasa sogutma diye birşey yok,extra fan kullanmıyorum ve kasa kapalı bir yerde havasız.
Yalnız standart agp sistemlere biraz fazla bir kart sanırım
bende katılıyorum
genelde agp kullanılan kasalar, zaten güncellenmediğinden agp olarak kalmış oluyor ve kasa havalandırması olsun,psu,anakart,işlemci olsun bu kartı kaldırıcak kapasitede olmuyorlar. özellikle agp sistemlerde yer alan eski tarz işlemcilerin, ekran kartını ve sistemi ciddi anlamda kısıtladığını bizzat kendim gözlemlemiştim. p4 3.2 prescott işlemciyle asus p4rd1 anakartım sayesinde pci-e kart kullanmama rağmen zamanında, e2160a geçtiğimdeki performansın 5te 1ini göremediğimi anlamıştım. aynı ekran kartı 2160la bariz çok daha iyi değerler almıştı.
kısacası eski sistemlere almak çok da akıllıca olmayabilir bu kartı, şahsi kanaatim..
Çok yüksek sıcaklıklar. Eski sistemlerde kullanılmaz bu kart.
Eski kral öldü, yaşasın YENİ KRAL!
Agp nin en F/P kartı olabilir bu , yalnış çıkışların üstünd eolması kutunun boş gelecegi anlamını taşıyor , sadece cd