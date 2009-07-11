HIS Radeon HD 4670 ICEQ AGP modelini duyurdu

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AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, farklı sistemler için alternatif modeller hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PCIe x1 ara birimiyle uyumlu Radeon HD 4350 modelini duyuran firma, şimdiyse ICEQ serisi altında hazırladığı Radeon HD 4670 AGP 8x modeliyle gündemde. Firmanın günlük uygulamalar için henüz güncelleğini yitirmemiş AGP sistemler için hazırladığı yeni ekran kartı hem grafik hem de video performansı ile AGP sistemlere yeni bir soluk getiriyor.

ICEQ serisi altında hazırlanan hemen her yeni modelde olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre tasarımı ve özel soğutucusu ile dikkat çeken yeni ekran kartına, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni model 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 1746MHz'de görev yapan yeni model UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.

DVI ve D-Sub konnektörlerine ek olarak HDMI ara birimine de destek veren AGP uyumlu HD 4670 ICEQ modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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