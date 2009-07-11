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HIS Radeon HD 4670 ICEQ AGP modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
18,4b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS Radeon HD 4670 ICEQ AGP modelini duyurdu
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AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan HIS, farklı sistemler için alternatif modeller hazırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde PCIe x1 ara birimiyle uyumlu Radeon HD 4350 modelini duyuran firma, şimdiyse ICEQ serisi altında hazırladığı Radeon HD 4670 AGP 8x modeliyle gündemde. Firmanın günlük uygulamalar için henüz güncelleğini yitirmemiş AGP sistemler için hazırladığı yeni ekran kartı hem grafik hem de video performansı ile AGP sistemlere yeni bir soluk getiriyor.

ICEQ serisi altında hazırlanan hemen her yeni modelde olduğu gibi Mavi renkli baskılı devre tasarımı ve özel soğutucusu ile dikkat çeken yeni ekran kartına, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV730 GPU'su güç veriyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 10.1 destekli yeni model 1GB GDDR3 bellek ile geliyor. Grafik işlem birimi 750MHz, bellekleri ise 1746MHz'de görev yapan yeni model UVD 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip.

DVI ve D-Sub konnektörlerine ek olarak HDMI ara birimine de destek veren AGP uyumlu HD 4670 ICEQ modelinin fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

HIS Radeon HD 4670 ICEQ AGP modelini duyurdu
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar kartı Normal kasaya taktığımız Fanlardan bile az ses çıkarıyor. Sıcaklık bosta 30 derece 4-5 saat aralıksız oyun oynadığımda 40 45 dereceyi geçmiyor. Çift çekirdek ile ise adeta ucuyor kart.
1 Yanıt Yanıtla
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hogcada 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar kartı Normal kasaya taktığımız Fanlardan bile az ses çıkarıyor. Sıcaklık bosta 30 derece 4-5 saat aralıksız oyun oynadığımda 40 45 dereceyi geçmiyor. Çift çekirdek ile ise adeta ucuyor kart.

bu saatte bu kartı alan mı olur sence ?
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DH Misafiri 8 yıl
his iceq 4670 i nerden satın alabilrim yardım edebilcek biri var mı
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Kerim Aydın 10 yıl
arkadaşlar ben gecen sene Sapphire'nin Ati HD 3650 ddr2 AGP modelini aldım 150 TL ye memnunum yanlız sımdıkı aklım olsa vermezdım.. çünku yenı bı kasa toplasan yıne 600-700'e monitör hariç toplarsın. o yuzden eskı sısteme yatırıp yapmayın derim.. cunku yenı oyunlar artık işlemcı seciyor, işlemcinın kaldıramayacağı oyunlar olcak zaten, bence yenı bı sısteme yatırın paranızı.. bu kart nerden bakarsanız 180 tl nın altında olmıcak, değmez..
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EjderLefLef 10 yıl
3850den sonra çıkan agp kartlar çok gereksiz...ancak çift çekirdekli agp kullanan birine hitap eder ama oda kaçtane böyle kullanıcı varki...zaten 3850 bile fazlasıyla yeterken...
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theyapici 10 yıl
forever ati adamlar külüstür bilgisayarlara bile agp kart yapıyor bravo
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krkmz1666 10 yıl
kral yorgun

256bit veri yolu kullansalardı
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FATAL1TY` 10 yıl
bundan daha iyisi olarak PowerColor`ın HD 4770`si var yazacaktım hatta geçende haberi yayınlanmıştı biraz araştırma yaptım PowerColor bu kartın çıkartılmayacağını belirtmiş hatırlarsanız Amazon da ilanı vardı. ürünün ilan da bu amazon.com/...
Amazondaki indexlemede yalnışlıkla PCI olacağı yerde AGP olarak yazıldığı için birçok donanım sitesinde 4770`nin AGP`si mi çıkıyor şeklinde sorulara neden olmuştu.Böyle bir kart çıkmayacakmış.Yani yeni AGP Kralı HD 4670 :D
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mamad 10 yıl
hd3850 agp için biraz hızlıydı. Bu daha mantıklı bir kart olmuş. Hem soğutucusu da çok şekil durmuş.
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yekoo 10 yıl
testlerde 4670 in 86 dereceyi gördüğüne yer verilmiş perf olarakta hemen 3850 in az gerisinde..
techreport.com/...
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Chris Brown 10 yıl
İceq 4670 in sıcaklıkları hakkında da bilgi vereyim biraz , Pcı modelinin ;

Boşta : 44-45max.
Yükte : 56-58max.

3 Saat 1280x1024 very high , noaa Crysis oynadıktan sonra hemen çıktıgımda kart 56derece.

Ekleme : Kasa sogutma diye birşey yok,extra fan kullanmıyorum ve kasa kapalı bir yerde havasız.

Yalnız standart agp sistemlere biraz fazla bir kart sanırım
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District7 10 yıl

Orjinalden alıntı: cluber00

İceq 4670 in sıcaklıkları hakkında da bilgi vereyim biraz , Pcı modelinin ;

Boşta : 44-45max.
Yükte : 56-58max.

3 Saat 1280x1024 very high , noaa Crysis oynadıktan sonra hemen çıktıgımda kart 56derece.

Ekleme : Kasa sogutma diye birşey yok,extra fan kullanmıyorum ve kasa kapalı bir yerde havasız.

Yalnız standart agp sistemlere biraz fazla bir kart sanırım



bende katılıyorum

genelde agp kullanılan kasalar, zaten güncellenmediğinden agp olarak kalmış oluyor ve kasa havalandırması olsun,psu,anakart,işlemci olsun bu kartı kaldırıcak kapasitede olmuyorlar. özellikle agp sistemlerde yer alan eski tarz işlemcilerin, ekran kartını ve sistemi ciddi anlamda kısıtladığını bizzat kendim gözlemlemiştim. p4 3.2 prescott işlemciyle asus p4rd1 anakartım sayesinde pci-e kart kullanmama rağmen zamanında, e2160a geçtiğimdeki performansın 5te 1ini göremediğimi anlamıştım. aynı ekran kartı 2160la bariz çok daha iyi değerler almıştı.

kısacası eski sistemlere almak çok da akıllıca olmayabilir bu kartı, şahsi kanaatim..
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Kénan 10 yıl

Orjinalden alıntı: cluber00

İceq 4670 in sıcaklıkları hakkında da bilgi vereyim biraz , Pcı modelinin ;

Boşta : 44-45max.
Yükte : 56-58max.

3 Saat 1280x1024 very high , noaa Crysis oynadıktan sonra hemen çıktıgımda kart 56derece.

Ekleme : Kasa sogutma diye birşey yok,extra fan kullanmıyorum ve kasa kapalı bir yerde havasız.

Yalnız standart agp sistemlere biraz fazla bir kart sanırım


Çok yüksek sıcaklıklar. Eski sistemlerde kullanılmaz bu kart.
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yekoo 10 yıl
evet 3850 hala kral buda vezir oldu :)
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melyyh 10 yıl
çok güel gözüküyo gerçekten. ama agp nin kralı 3850 değil mi??
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MÜŞAVİR 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

çok güel gözüküyo gerçekten. ama agp nin kralı 3850 değil mi??


Eski kral öldü, yaşasın YENİ KRAL!
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Chris Brown 10 yıl
Adamlara bak yahu , benim kartta 2tane dvi çıkış var sadece agps sine hdmı koymuslar


Agp nin en F/P kartı olabilir bu , yalnış çıkışların üstünd eolması kutunun boş gelecegi anlamını taşıyor , sadece cd
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