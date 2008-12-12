Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,3b
1
77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde ATi'nin önde gelen partnerlerinden HIS, yüksek performans meraklıları için hazırladığı ICEQ serisi ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor.Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Radeon HD 4850 ICEQ4 modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma, uzun bir hazırlık döneminin ardından çalışmalarını tamamladığı Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo modelini de gösterdi.

Firmanın yeni ekran kartı AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği RV770XT GPU'sunu esas alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve versiyonuna göre 512MB/1GB GDDR5 bellek ile donatılan kart tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızları ile geliyor. Zira açıklanan bilgilere göre HD 4870 IceQ 4+ Turbo'nun grafik işlemcisi 512MB bellekli modelde 780MHz, 1GB'lık modelde ise 770MHz'de çalışıyor.

Bellek hızı 4GHz'e çıkartılan kart özel soğutucusu ile ICEQ serisinin iddiasını ortaya koyuyor. Kartı boydan boya kaplayan ve çift slot tasarıma sahip olan soğutucu ile AMD-ATi'nin referans tasarımına göre daha sessiz ve serin çalıştığı belirtilen model çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine de destek veriyor. HIS'in ülkemiz pazarına da giriş yapması beklenen yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
coupant 10 yıl
Distribütör firmaya buradan binlerce kez
. GTX 260 alırım ama başka 4870 almam. Bilmem farkındalar mı, sonuçta ati'ye ve his firmasına zarar ettiriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Ram hızlarını yazmamışlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr NO 10 yıl

HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 1024: 770/4000
HIS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 512: 780/4000
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 10 yıl
mavi led yokmu bu kartta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatal1typ0wer 10 yıl
bu kartı ilerde HIS HD4850 IceQ 4 Turbo ile crossfire yapsam neler olur acaba?
güç kaynağı için trafo falan gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exquake 10 yıl
iceq serisinin diğer elemanları gibi sanırım bu da oldukça tutulr geç kalmış olsa da.his soğutma işini iyi başardı bu seriyle.umarım gelecekte de aynen böyle devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miraculous 10 yıl
gerçekten alınacak bir kart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 yıl
sonunda efsane geri döndü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
komiks 10 yıl
4870 veya x2 almak için bekleyenlerden bir tanesiydim ama bu model'i gördükten sonra heleki çıkmayacağı söylentilerinden sonra geleceği haberi kesinlikle fikrimi değiştirdi. kesinlikle ama kesinlikle bu modelden alacağım sabırsızlıkla gelmesini bekleyenlerdenim. hatta ilk sıradayım denebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Promity 10 yıl
Atı alan üsküdarı geçti çok geç bir hamle bu HİS Türkiye ye sesleniyorum boşuna getirmeyin bunları kimse almaz artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__king_of_diez__ 10 yıl
Arkadaşlar bu modeli hd4870toxic le kıyaslarsak hangisi daha başarılı bir kart acaba,yardım edermisiniz bu iki kartı düşnüyorum birde 1 gb lık mı yoska 512mb lık mı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keskiner 10 yıl
4850iceq almayı düşünenler biraz ekleyip bunu alabilir bence (mesela ben)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkmet86 10 yıl
Güzel kart, çok geç kaldılar ama alıcak kesim bulurlar bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ducard 10 yıl
kime satcaklar bunu acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
Bence çok geç kaldılar. İlk dalgaları kaçırıldı,küresel maddi sıkıntı çıktı vs. vs. Alırsam da bunu almam, Palit artık gözümde bir numara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner11 10 yıl
his 4850 iceq4 kullandım bir sürü güzel bir kart.ama 4870 için en az 20'' lcd monitör gerek yüksek çözünürlükte oyun için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BroK€NSaf€ty 10 yıl
Çok soğuk gözüküyor :d kanım dondu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aiolos 10 yıl
Gerçekten de Çıkışı Epey Geç Oldu :) Ama Hem Serin Hem de "Oldukça Sessiz" Bi 4870 Kullanmak İsteyenler İçin İdeal Olacaktır. IceQ Serisi Gözü Kapalı Alınabilecek Bir Seri ;) Bu Serinin 4850'sini Kullanıyorum Ve Harcadığım Paranın Tek Kuruşu İçin Bile Pişmanlık Duymadım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bigdede 10 yıl
geç kalınmadı bence tam zamnında çıkartıldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
swordfever 10 yıl
En fazla 550 ytl ye alıcı bulur daha fazlasını verenler enayilik etmiş olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24284 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim