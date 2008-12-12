HIS Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo modelini duyurdu

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Ekran kartı üretiminde ATi'nin önde gelen partnerlerinden HIS, yüksek performans meraklıları için hazırladığı ICEQ serisi ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor.Geçtiğimiz aylarda kullanıma sunduğu Radeon HD 4850 ICEQ4 modeliyle dikkatleri üzerine çeken firma, uzun bir hazırlık döneminin ardından çalışmalarını tamamladığı Radeon HD 4870 IceQ 4+ Turbo modelini de gösterdi.

Firmanın yeni ekran kartı AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği RV770XT GPU'sunu esas alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve versiyonuna göre 512MB/1GB GDDR5 bellek ile donatılan kart tahmin edebileceğiniz üzere fabrika çıkışı arttırılmış saat hızları ile geliyor. Zira açıklanan bilgilere göre HD 4870 IceQ 4+ Turbo'nun grafik işlemcisi 512MB bellekli modelde 780MHz, 1GB'lık modelde ise 770MHz'de çalışıyor.

Bellek hızı 4GHz'e çıkartılan kart özel soğutucusu ile ICEQ serisinin iddiasını ortaya koyuyor. Kartı boydan boya kaplayan ve çift slot tasarıma sahip olan soğutucu ile AMD-ATi'nin referans tasarımına göre daha sessiz ve serin çalıştığı belirtilen model çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine de destek veriyor. HIS'in ülkemiz pazarına da giriş yapması beklenen yeni modeli için henüz net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

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