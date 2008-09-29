Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS Radeon HD 4870 için ICEQ modeli hazırlamayacak

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
9,6b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan ve hazırladığı ICEQ serisi ekran kartlarıyla popüler olmayı başaran HIS'in takip edeceği strateji ile ilgili olarak detaylar da netleşiyor. Geçtiğimiz ay içerisinde HD 4850 ICEQ4 modelini kullanıma sunan firma geçtiğimiz günlerde de HD 4670 ICEQ modelini duyurmuştu.

Yeni bir ekran kartı alma arefesinde olan kullanıcıların bir kısmı firmanın HD 4870 için ICEQ soğutmalı herhangi bir model hazırlayıp hazırlamayacağını merak ediyordu. Daha önceki haberlerimizde firmanın Türkiye ofisinden aldığımız bilgi ışığında HD 4870 ICEQ modelinin hazırlanmamasının gündemde olduğunu belirtmiştik.

HIS Radeon HD 4870 için ICEQ modeli hazırlamayacak
Tam Boyutta Gör

Gelen yeni bilgiler de bu durumu doğruluyor yani HD 4800 serisi için kısa vadede firmanın ICEQ soğutmalı modelleri HD 4850 ve 4670'den ibaret olacak gibi görünüyor. Firma cephesinden elde ettiğimiz bilgilere göre HIS, standart soğutucunun HD 4870'in soğutulması için yeterli performansa sahip olduğunu düşünüyor.

Özel soğutuculu olmasa da HIS'in hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtlımış HD 4870 OC modelleri de bulunuyor. 512MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 bellekli modellerde gpu hızı 780MHz, bellek hızı ise 4GHz olarak belirlenmiş durumda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
emin_gs05 9 yıl
Ben bu karttan kullanıyorum ama ilk açılışta yükses bir sesle başlıyor bende ki kart mı arızalı yoksa geneli böylemi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orc123456 9 yıl

emin_gs05

Ben bu karttan kullanıyorum ama ilk açılışta yükses bir sesle başlıyor bende ki kart mı arızalı yoksa geneli böylemi?


konuyu hortlatmışsın ama hepsi böyle telaş edilecek birşey yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bakidoruk 11 yıl
Hocam 4870 kartlar için IceQ soğutma sistemine ihtiyaç olmaz herhalde biraz inceledimde önceki versiyon kartlardaki gibi tek slota hapsetmek içni uyduruk bir soğutucu koymamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 11 yıl

Orjinalden alıntı: bakidoruk

Hocam 4870 kartlar için IceQ soğutma sistemine ihtiyaç olmaz herhalde biraz inceledimde önceki versiyon kartlardaki gibi tek slota hapsetmek içni uyduruk bir soğutucu koymamışlar.


Ama fan halâ sesli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freestyler_07 11 yıl
o kadar çeşit 4870 ve özel sogutma çıktı ki kullanıcıların bunu dert edecegini sanmıyorum işin açıkçası
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9583 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim