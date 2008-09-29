HIS Radeon HD 4870 için ICEQ modeli hazırlamayacak

AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından biri olan ve hazırladığı ICEQ serisi ekran kartlarıyla popüler olmayı başaran HIS'in takip edeceği strateji ile ilgili olarak detaylar da netleşiyor. Geçtiğimiz ay içerisinde HD 4850 ICEQ4 modelini kullanıma sunan firma geçtiğimiz günlerde de HD 4670 ICEQ modelini duyurmuştu.

Yeni bir ekran kartı alma arefesinde olan kullanıcıların bir kısmı firmanın HD 4870 için ICEQ soğutmalı herhangi bir model hazırlayıp hazırlamayacağını merak ediyordu. Daha önceki haberlerimizde firmanın Türkiye ofisinden aldığımız bilgi ışığında HD 4870 ICEQ modelinin hazırlanmamasının gündemde olduğunu belirtmiştik.

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Gelen yeni bilgiler de bu durumu doğruluyor yani HD 4800 serisi için kısa vadede firmanın ICEQ soğutmalı modelleri HD 4850 ve 4670'den ibaret olacak gibi görünüyor. Firma cephesinden elde ettiğimiz bilgilere göre HIS, standart soğutucunun HD 4870'in soğutulması için yeterli performansa sahip olduğunu düşünüyor.

Özel soğutuculu olmasa da HIS'in hazırladığı fabrika çıkışı hız aşırtlımış HD 4870 OC modelleri de bulunuyor. 512MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 bellekli modellerde gpu hızı 780MHz, bellek hızı ise 4GHz olarak belirlenmiş durumda.