Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HIS, Radeon HD 4890 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
8,1b
1
22
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HIS, Radeon HD 4890 modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modeli üreticiler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Firmanın önde gelen iş ortaklarından HIS de Radeon HD 4890 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu açısından AMD-ATi'nin referans modeline baz alıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor.

Özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS, her zaman olduğu gibi pazara standart çözümle giriş yaparken firmanın önümüzdeki haftalarda Radeon HD 4890'ın ICEQ versiyonlarını da duyurması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi referans değerleri koruyan bu ilk kartın grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor. 1.36 TeraFLOP'luk işlem gücüne sahip olan ekran kartı Crossfire X desteği sunduğu gibi yüksek tanımlı videola riçin donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerinin bulunduğu GDDR5 bellekli ve DirectX 10.1 destekli ekran kartının yakın zamanda ülkemiz pazarına da girmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
EAedp 10 yıl
kutu YEŞİL
PCB KIRMIZI
soğutucu MAVİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 10 yıl
bu bir sektör, adamlar piyasanın nabzını tutuyorlar,ve nabza görede üretiyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
HIS deyince akla ilg gelen = ICE Q
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 10 yıl
Ne aptal adam bunlar ya, direk IceQ çıkarın işte... Aynı soğutucuyu tak üstüne, yap 920/4200 gibi hem mütevazi hem iyi bir hız, sür piyasaya bak nasıl kapış kapış gidiyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre sönmez 10 yıl
quote:
950/4500 hic fena olmaz aslında...
aaaa :D hiç olmadı bu yorum... 1 ghz barajını aşıcak ATI bu GPU da :P Büyük düşün :D sen ATI sin :D
bu arada.. iyi, güzel, frekans değerleri artıyo da.. yav güç gereksinimi çok yüksek değil diye sevinmiştik :D şimdi piyasada OC modeller doluşmaya başlayınca biz napcaz 460W PSU ile :D canımız çekmiicek mi :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobo. 10 yıl
Sanırım herkez bunun ICE-Q'sunu bekleyecek..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yugams 10 yıl
evet bence en iyi ati kart üreticisinden bir his özelikle ICEQ olursa çok daha iyi oluyor kartlar..........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_AMADEUS_ 10 yıl
Haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
ICEQ gerçekten güzel olur ama bakalım ne zaman cıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
F.@.T.İ.H 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

ICEQ gerçekten güzel olur ama bakalım ne zaman cıkar.


950/4500 hic fena olmaz aslında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 10 yıl
ıceq 4.5 yapıp yakında sürerler piyasaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
bunun ıcq su cıkarsa en asagı 4500mhz beklerım yoksa alınırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İSYAN_ATEŞİ 10 yıl
şekil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8137 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
radeon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GTX275 AMP! Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim