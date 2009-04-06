HIS, Radeon HD 4890 modelini duyurdu

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AMD-ATi'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4890 modeli üreticiler arasında yaygınlaşmaya devam ediyor. Firmanın önde gelen iş ortaklarından HIS de Radeon HD 4890 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, tasarım özellikleri ve kullanılan soğutucusu açısından AMD-ATi'nin referans modeline baz alıyor. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV790 GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek ve 800x paralel işlem birimiyle geliyor.

Özellikle ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS, her zaman olduğu gibi pazara standart çözümle giriş yaparken firmanın önümüzdeki haftalarda Radeon HD 4890'ın ICEQ versiyonlarını da duyurması bekleniyor. Belirttiğimiz gibi referans değerleri koruyan bu ilk kartın grafik işlemcisi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapıyor. 1.36 TeraFLOP'luk işlem gücüne sahip olan ekran kartı Crossfire X desteği sunduğu gibi yüksek tanımlı videola riçin donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Üzerinde çift DVI ve HDTV konnektörlerinin bulunduğu GDDR5 bellekli ve DirectX 10.1 destekli ekran kartının yakın zamanda ülkemiz pazarına da girmesi bekleniyor.