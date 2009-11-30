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HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ gün ışığına çıktı

ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS, seri kapsamında DirectX 11 destekli ilk modelini duyurdu. İşte detaylar!
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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DirectX11 destekli ekran kartlar için üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire'in, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5870 tabanlı Vapor-X modellerini duyurmasının ardından, son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS de nihayet beklenen modellerini duyurmaya başladı. Radeon HD 5800 serisinin ICEQ5 soğutmalı yeni versiyonları üzerinde çalışan firma, DirectX 11 destekli ilk ICEQ modeli olarak Radeon HD 5750 IceQ+ modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, özel soğutucusu ile hem daha serin hem de daha sessiz bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ gün ışığına çıktı
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HIS'ın orta segmenti hedef alan yeni modeli, Juniper LE kod adlı grafik işlem biriminin karakteristik tüm özelliklerine sahip. 128-bit bellek veri yolu desteği, 720x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı, Mavi renli baskılı devre kullanıyor ve özel soğutucusu ile çift slot yer kaplıyor. Standart soğutuculu referans modeller ile kıyaslandığında 10 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtilen kart, buna karşın standart saat hızlarıyla geliyor yani grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Isınan havayı tahliye kanalları üzerinden kasa dışarısına atan soğutucusuyla hız aşırtma konusunda da iddialı olan kartın ciddi bir overclock potansiyeliyle gelidiği belirtilirken, HIS saat hızlarını keşfetme heyecanını ise kartı standart değerlerinde tutarak son kullanıcılara bırakmayı tercih etmiş.

HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ gün ışığına çıktı
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Tasarımıyla da dikkat çekici bir model olan HIS Radeon HD 5750 ICEQ+, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da destekliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, aynı zamanda Eyefinity teknolojisi ile DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor. Bir adet 6-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan özel soğutuculu yeni model, Avrupa'da 3 Aralık'ta satışa sunulacak DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu için ücretsiz sahip olma kuponuyla geliyor. UV hassasiyetli özel soğutucusu ile dikkat çeken HIS Radeon HD 5750 ICEQ+'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
His 1650 Gddr3 Dx9.c destekli
çekirdek hızı=600mhz
saat hızı=1400mhz
olan bir kart kullanıyorum.
Ekran 1280x1024
Ve bu kart görsel olarak
bu karta çok benziyor.kasa içinde çok şık duruyor.Neyse bu kartı almak istiyorum ama performans olarak ne verir bilemiyorum.Sizce mesela GRID veya Street Fighter IV gibi oyunları
tam performansla gösterirmi?yoksa gidip 256 bit olan 5850 mi alayım?
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DH Misafiri 9 yıl
Birdaha his serisinden ne kart kullanırım nede tavsiye ederim kart resmen yanıyor ateş gibi bide IceQ diyolar utanmadan. HIS'in 10 kartından en az 4'ü sorunlu cıkıyor.
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Çekirdeğin ısısını iyi çekiyor işte, öyle olması lazım da zaten.
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TheExtasyOfCold 9 yıl
Nvidia'nın 'Fehmi'sini bekliyoruz, nie ??
Tabii ki fiyatlar düşsün die...
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Tanarri 10 yıl
ısınmayan karta nedenmi özel soğutucu koyarlar ? gayet basit oc potansiyeli yüksek bi kart koyarsın oc nin gözüne soğutucuda en güzel şekilde soğutma görevini yapmış olur ve ayrıca zevk ve renkler tartışılmaz derler ya harbi öle olmuş kimisi hiç beyenmemiş kimside çok şirin olmuş demiş valla bana kalırsa gayet sevimli ve güzel görünüyo daha ne gibi değişik bi ıceq oabilirdiki?
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carloska 10 yıl
orta seviye için gayet güzel bir kart... herkes 5850 yi bekliyorum demiş ama 5750 daha çok satış yapar....
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M0rbid Desire 10 yıl
Millet neden ısınmayan kartları özel soğutma koyar ya? ha 60 derece ha 50 derece sanki OOOOOOOOOO Dev gibi bir fark var bıraksanıza ya bunlar reklam kokan hareketler 5800 Serisine yapın anlarız. Bune böyle odun gibi olmuş ya
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yekoo 10 yıl
gün ışığına çıkmış.. bnce geri girsin yaa..
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syler23 10 yıl
58xx serisi için neden yapılmıyor özel tasarım soğutma???
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tiger cage 10 yıl
5850 ıcq dört gözle bekliyorum

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superminator 10 yıl
Bence biraz yavan olmuş. Soğutucunun üstündeki etiket ve soğutucu tasarımının direk U şeklinde olması biraz biçimsiz yapmış kartı..
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IgorStravinsky 10 yıl
57xx serisinde de bakır borular var mı ki soğutucu altında? Bana kalırsa gerek yok
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moffaka 10 yıl
soğutucunun yerini garipsedim.. Tabi mühendis adamlar yapmış bilip bilmeden konuşmamak gerek ama bana olmamış gibi geldi.
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RougeDown 10 yıl
Görende kart cayır cayır yanıyor sancak :)
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