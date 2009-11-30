HIS Radeon HD 5750 ICEQ+ gün ışığına çıktı

DirectX11 destekli ekran kartlar için üreticilerin hazırladığı özel tasarımlı modeller gün ışığına çıkmaya devam ediyor. Ekran kartı üretiminde AMD'nin önde gelen iş ortaklarından birisi olan Sapphire'in, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5870 tabanlı Vapor-X modellerini duyurmasının ardından, son kullanıcılar arasında ağırlıklı olarak ICEQ serisi yüksek performanslı modelleriyle tanınan HIS de nihayet beklenen modellerini duyurmaya başladı. Radeon HD 5800 serisinin ICEQ5 soğutmalı yeni versiyonları üzerinde çalışan firma, DirectX 11 destekli ilk ICEQ modeli olarak Radeon HD 5750 IceQ+ modelini duyurdu. AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper LE GPU'sundan güç alan ekran kartı, özel soğutucusu ile hem daha serin hem de daha sessiz bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

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HIS'ın orta segmenti hedef alan yeni modeli, Juniper LE kod adlı grafik işlem biriminin karakteristik tüm özelliklerine sahip. 128-bit bellek veri yolu desteği, 720x paralel işlem birimi ve 1GB GDDR5 bellekle gelen ekran kartı, Mavi renli baskılı devre kullanıyor ve özel soğutucusu ile çift slot yer kaplıyor. Standart soğutuculu referans modeller ile kıyaslandığında 10 dereceye kadar daha serin çalıştığı belirtilen kart, buna karşın standart saat hızlarıyla geliyor yani grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapıyor. Isınan havayı tahliye kanalları üzerinden kasa dışarısına atan soğutucusuyla hız aşırtma konusunda da iddialı olan kartın ciddi bir overclock potansiyeliyle gelidiği belirtilirken, HIS saat hızlarını keşfetme heyecanını ise kartı standart değerlerinde tutarak son kullanıcılara bırakmayı tercih etmiş.

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Tasarımıyla da dikkat çekici bir model olan HIS Radeon HD 5750 ICEQ+, uyumlu anakartlarda Crossfire X kurulumlarını da destekliyor. Unified Video Decoder 2.0 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan ekran kartı, aynı zamanda Eyefinity teknolojisi ile DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleri üzerinden çoklu monitör kullanımına olanak tanıyor. Bir adet 6-pin PCIe güç konnektörüne sahip olan özel soğutuculu yeni model, Avrupa'da 3 Aralık'ta satışa sunulacak DirectX 11 destekli Dirt 2 oyunu için ücretsiz sahip olma kuponuyla geliyor. UV hassasiyetli özel soğutucusu ile dikkat çeken HIS Radeon HD 5750 ICEQ+'ın yakın zamanda satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.