HIS Radeon HD 5830, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunuyla geliyor

Resmi tanıtımı 25 Şubat'ta yapılacak ATi Radeon HD 5830 için hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekran kartı üreticileri, AMD'nin yeşil ışık yakmasını bekliyorlar. İşte o üreticilerden biri olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS de yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere, genel yayın yönetmeniz Mesut Çevik "Speed-Step", Teknoloji Gündemi programının geçtiğimiz haftalardaki bölümünde HIS'in bu coğrafya'daki en yetkili ismi olan Hakan Aba'yı misafir etmiş ve Aba, yeni modellerde Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun hediye olarak verileceğini açıklamıştı. HIS'in yeni kampanyasının ilk temsilcilerinden biri olan ATi HD 5830'un sınırlı sayıda üretilen Modern Warfare 2 verisyonu firma tarafından satışa sunuluyor.

HIS'in yeni modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB bellek kapasitesiyle gelecek DirectX 11 destekli yeni modelde, grafik işlemci frekansı 800MHz, bellek çalışma hızı ise 4000MHz olarak belirlenmiş. 1120x paralel işlem birimine, 56x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 175 Watt. Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni modelin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.