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HIS Radeon HD 5830, Call of Duty: Modern Warfare 2 oyunuyla geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,6b
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42
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı 25 Şubat'ta yapılacak ATi Radeon HD 5830 için hazırlık çalışmalarını tamamlayan ekran kartı üreticileri, AMD'nin yeşil ışık yakmasını bekliyorlar. İşte o üreticilerden biri olan ve ICEQ serisi yüksek performanslı ekran kartlarıyla tanınan HIS de yeni modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Hatırlanacağı üzere, genel yayın yönetmeniz Mesut Çevik "Speed-Step", Teknoloji Gündemi programının geçtiğimiz haftalardaki bölümünde HIS'in bu coğrafya'daki en yetkili ismi olan Hakan Aba'yı misafir etmiş ve Aba, yeni modellerde Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununun hediye olarak verileceğini açıklamıştı. HIS'in yeni kampanyasının ilk temsilcilerinden biri olan ATi HD 5830'un sınırlı sayıda üretilen Modern Warfare 2 verisyonu firma tarafından satışa sunuluyor.

HIS'in yeni modeli, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB bellek kapasitesiyle gelecek DirectX 11 destekli yeni modelde, grafik işlemci frekansı 800MHz, bellek çalışma hızı ise 4000MHz olarak belirlenmiş. 1120x paralel işlem birimine, 56x doku ünitesine ve 16x ROP birimine sahip olan ekran kartının ısıl güç tasarımı ise 175 Watt. Eyefinity ve Crossfire X teknolojilerine destek sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan yeni modelin yakın zamanda satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
modern warfare 2 ne zaman çıktı yaa
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Guest-19232E7C9 9 yıl

DH Misafiri

modern warfare 2 ne zaman çıktı yaa


www.google.com.tr

Günaydın
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ibonline 9 yıl
12 den sonra takvimler 25 şubat oluyor amma beklettiniz.
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Batuist 9 yıl
His sözünde durdu demek bu güzel... oyun gerçekten mükemmel bir oyun. hatta bir sanat eseri..
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Chris Brown 9 yıl
Aferim dedigimi tutmuşlar


Çok mantıklı bir hamle. MW2 gayet güzel bir oyun. Oyun eski yada Dx9 olsa bile hiç farketmez. Kutunun içinden ne olursa olsun bir oyun çıkması , muhakkan kullanıcıyı olumlu etkiler.Bu MW2 olması daha fazla etkiler. Kart zaten piyasadaki tüm oyunları full ve full e yakın oynatabilen High-End bir kart. Gayet güzel buldum bu hamleyi.

Tüketicinin artık oyun kalitesini DirectX seviyesi değil oyun motorunun etkiledigini bilmesi gerekiyor.
Oyun motoru ne kadar güçlüyse oyun okadar iyi olur oyun , DirectX seviyesi arrtıkçada görsellik katma imkanları dahada artar diyelim kısaca. Bunun oyun motoru yapısı ile alakalı olduguna inanmayanlar , CryEngine motorunu araştırabilir kısaca , 2 ve 3 ü.

Örnegin , Crysis Dx9 kadar görselligi , seneye yaza kadar hiçbir oyunda göremeyecegiz.İsterse Dx15 olsun.
Seneye yaza kadar adam gibi oyun beklemiyorum ben , en azından Crysis filan gibi.




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mobylette 9 yıl
cok eski quake 3 oyun motorunu kullanan populer bir oyunu verip kartida cok performansliymis gibi gosteriyorlar

:-)
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CoreXXX 9 yıl
ben daha oyunamadım mvf2 yi. zaman olmadı . iyi bu karttan 1 tane alır oynarız artık evdeki pc ye
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Th3InferNal 9 yıl
Battlefield Bad Company 2 verseler bari ilerleyen zamanlarda.
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Permanent. 9 yıl
Hala oynamayan kaldıysa süper
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Tesla 9 yıl
Oyunun online bölümünde hortlak oyuncular, modlar kaynıyormuş diye duydum, uzak duruyorum.
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N-0NE 9 yıl
Oyunun online modu tek kelimeyle harika.
single player modu ve hikayeside ayet güzel.Sırf oyu için alınır kart.HD5770'den çok fazla perf vericeğini sanmıyorum...
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lvlono 9 yıl
Oyunun parasını kart parası içine eklemezlerse iyidir...
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stradosphere 9 yıl
Dx11 kartında dx9 oyunu hemde artık iyice eskidi,dirt2 verselerdi yine fena olmazdı aslında :) Fakat yine güzel düşünülmüş,nvidia onuda vermiyor xD Batman den sonra oyun verdiğini görmedim nvidianın
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showstopper41 9 yıl
COD MF2 dx9 ama kim takar dx9 olmasını ya hacı. Grafikler şahane, gerisi bahane.

HD5830 performans testi göremedik hala. 2. HD4730 vakası olacağı söylentilerine katılmıyorum. GPU hızı yüksek geleceği için TDP yüksek oluyor haliyle. TDP yüksek diyenlerin %80i Alır almaz V-MOD yapacaklar. Overclock ile HD5850 ye yaklaşağını düşünüyorum. Güç kaynaklarına çok iş düşüyor.
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