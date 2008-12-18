HIS'den pasif soğutmalı ekran kartı; Radeon HD 4670 iSilence 4

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ATi Radeon HD 4870'in ICEQ versiyonunu hazırlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran HIS, ürün gamına yeni bir ekran kartı daha ekledi. Firmanın iSilence serisi dahilinde hazırladığı yeni modeli, Radeon HD 4670'i esas alıyor ve Zalman tarafından hazırlanan pasif soğutucu ile geliyor. ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği RV730XT GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı 1GB GDDR3 bellek ile donatılmış durumda.

HIS'ın Radeon HD 4670 iSilence 4 modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. Orta segmentte yer alan ekran kartı ısı aktarım teknolojisinin kullanıldığı özel soğutucusu sessizlik isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 1746MHz'de görev yapan ekran kartı DirectX 10.1 desteğiyle geliyor ve UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire yani çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu olan HIS'in yeni modeli özellikle Zalman tarafından hazırlanan sessiz soğutması ve yüksek bellek kapasitesi ile öne çıkıyor. Kutu içeriğine HDMI adaptörünün de dahil edildiği ekran kartı, yurt dışında 110 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

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