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HIS'den pasif soğutmalı ekran kartı; Radeon HD 4670 iSilence 4

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
15,2b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS'den pasif soğutmalı ekran kartı; Radeon HD 4670 iSilence 4
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ATi Radeon HD 4870'in ICEQ versiyonunu hazırlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran HIS, ürün gamına yeni bir ekran kartı daha ekledi. Firmanın iSilence serisi dahilinde hazırladığı yeni modeli, Radeon HD 4670'i esas alıyor ve Zalman tarafından hazırlanan pasif soğutucu ile geliyor. ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle geliştirdiği RV730XT GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı 1GB GDDR3 bellek ile donatılmış durumda.

HIS'ın Radeon HD 4670 iSilence 4 modeli 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 320x paralel işlem birimine sahip. Orta segmentte yer alan ekran kartı ısı aktarım teknolojisinin kullanıldığı özel soğutucusu sessizlik isteyen kullanıcıları hedef alıyor. Grafik işlemcisi 750MHz'de, bellekleri ise 1746MHz'de görev yapan ekran kartı DirectX 10.1 desteğiyle geliyor ve UVD 2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörlerine sahip olan ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire yani çoklu ekran kartı kurulumlarına da olanak tanıyor. PCIe 2.0 spesifikasyonuyla da uyumlu olan HIS'in yeni modeli özellikle Zalman tarafından hazırlanan sessiz soğutması ve yüksek bellek kapasitesi ile öne çıkıyor. Kutu içeriğine HDMI adaptörünün de dahil edildiği ekran kartı, yurt dışında 110 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.

HIS'den pasif soğutmalı ekran kartı; Radeon HD 4670 iSilence 4
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HIS'den pasif soğutmalı ekran kartı; Radeon HD 4670 iSilence 4
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DH Misafiri 7 yıl
Ben bu ekran kartını aldım oyunlarda ultra olarak oynuyorum hiç kasıntı takılma yok yalnız ekran kartına iyi bir fan takılsaydı iyi olurdu çünkü pasif soğutma iyi değil 60 dereceyi buldu ama bişi yok
üzerine kendim monte edebileceğim bir fan arıyorum birisi tavsiyede bulunabilir mi acaba ?
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rabitelli 7 yıl
horta bak bea..
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SnRkRkMn 10 yıl
fiyatı uygunmu sizce ?
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Kısa kartları bende sevmiyorum ama napıcan işte...
Soğutucu hoş duruyo mavi mavi masmavi
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XivA 10 yıl
ram ler sıcak :S
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Güzel kart çıkmış. Genelde bunlar DDR2 olurdu. Fiyat güzel ülkemizde 130, 140 dolardan aşağı olmaz zannımca keza düz 1gblık model zaten 125 dolar
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uglipancan 10 yıl
Madem çok istiosn git 4870x2 den 2 tane al crossfire yapyada bekle gtx295 i sli yap tabii paran varsa =)
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
Zalman stok eritiyo anlaşılan =D
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F.@.T.İ.H 10 yıl
cok kısa bir kart.. bunu takacagın anakart adamın arkasından söver...


haber icin teskkuler..
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