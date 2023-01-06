Hızlı şarj ve başarılı kamera! - Infinix Note 12 VIP inceleme

Bu videoda başarılı kamera özellikleri ve hızlı şarj teknolojisiyle dikkatimi çeken Infinix markasının Note 12 VIP model isimli cep telefonuna yakından bakıyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz?

Bu videoda başarılı kamera özellikleri ve hızlı şarj teknolojisiyle dikkatimi çeken Infinix markasının Note 12 VIP model isimli cep telefonuna yakından bakıyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz?

Cihazın tasarımıyla başlayacak olursak ön tarafta bizleri 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran karşılıyor. Bu ekranın ortasına kamera konumlandırılmış. Delikli çentikli bir yapıya sahip. Bu sayede tam ekran deneyimi daha iyi hale gelebilmiş.

Bahsetmiş olduğumuz kameranın çerçevesine dokunduğunuzda ekran koruyucuyu da hissediyorsunuz. Cihaz kutudan bu şekilde çıkıyor. Yedek bir koruyucuda kutuda yer alıyor.

Tam Boyutta Gör

Sağ tarafa döndüğümüzde güç ve ses butonunu görüyoruz. Güç butonu parmak izi okuyucusu işlevine sahip. Yüz tanıma özelliğide var. Her iki özellik oldukça hızlı çalışıyor.

Cihazın altına geldiğimizde kulaklık, Type-C ve hoparlör deliğini görüyoruz. Kulaklık kutu içerisinden çıkıyordu direkt olarak takıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

Arkaya geldiğimizde gerçekten şık görünen bir tasarım yapısı göz kırpıyor. Simli bir yapı görüyoruz. Işığa denk geldiğinizde parlama yapıyor. Üst kısımda ayırılmış olan bir kamera bölümü mevcut. Cihazın tasarımı bence arka tarafta oldukça iyi

Tam Boyutta Gör

Kullanılan malzemeye geldiğimizdeyse burada cam malzeme kullanılmış. Havacılık sektöründe yaygın olarak kullanılan Fiber Glass olarak adlandırılan bir malzeme olarak geçiyor.

Tam Boyutta Gör

Cihazın ekranı 6.7 inç büyüklüğünde 1080x2400 çözünürlüğünde. Ekranda kullanılan panel AMOLED ve 120 Hz’lik bir ekran tazeleme hızına sahip. Bu ekran maksimum 700 nits seviyesine ulaşabiliyor ve 1 milyon renk, 10 bit renk derinliği ve DCI P3 renk gamutunu %100 destekliyor.

Tam Boyutta Gör

Ekran TÜV tarafından verilen göz koruma sertifikasına da ev sahipliği yapıyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda olumsuz durumların bu cihada yaşanmayacağını bizlere gösteriyor.

Tam Boyutta Gör

Özellikleri değerlendirelim ve deneyimlerinden bahsedeyim. Infınıx Note 12 VIP AMOLED panele sahip olması nedeniyle her zaman açık ekran özelliğini destekliyor. İsteğinize uygun seçimi yapabiliyorsunuz.

120 Hz ekran tazeleme hızı da gerçekten yüksek bir hız. Cihazın genel akıcılığını ciddi şekilde etkiliyor. Alıştıktan sonra geri dönmek istemiyorsunuz. O kadar etkili.

Tam Boyutta Gör

Sizler isterseniz ekran tazeleme hızını ayarlar üzerinden özelleştirebilirsiniz. Direkt 60 veya 120 olacak şekilde. Benim tavsiyem otomatik modu aktifleştirmeniz. Bu mod gerekli durumlarda 120Hz’i aktif ediyor. Bu sayede pil tüketimi ve ekran süresi olumlu etkileniyor.

Tam Boyutta Gör

Genel ekran deneyiminden de bahsedeyim biraz. AMOLED panelin vermiş olduğu bir canlılık söz konusu. Bu medya tüketimi yaparken keyif almanızı sağlıyor. Ben ekranı renkleri ve parlaklığıyla gayet başarılı buldum. Bu fiyatlarda beklentileri karşılyabilir diye düşünüyorum.

Tam Boyutta Gör

Netflix özelinde de tüketim yaptım. Ürün L1 kodeğini destekliyor. Bu tam kalite içerik tüketebileceğiniz anlamına geliyor. Çok önemli bir detay.

Infinix Note 12 VIP gücünü MediaTek Helio G96 işlemcisinden alıyor. G96 12 nm üretim aşamasından geçmiş ve GPU tarafında da Mali G57 MC2’ye sahip.

Tam Boyutta Gör

Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltebiliyorsunuz. Desteğin olması güzel.

Ram konusunda sanal ram teknolojisini bu cihazda görüyoruz. Bunu ayarlar üzerinden girip ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum + 5G Ram yükseltmesi yapabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör

MediaTek Helio G96 konumlandırılmış olduğu segment ıtıbarıyla güzel işler başarabilen bir işlemci. Genel kullanımda ve programlarda kullanırken herhangi bir kasma donma takılma söz konusu olmuyor.

Soğutma konusunda da cihaz işlemciyi güzel bir şekilde soğutabilmiş. Özellikle cihazda yer alan 9 katlı grafen ve buhar hazneli sıvı soğutma yapısı işlevli. Bunu 15 dakikalık stres testinde rahatça görebildim.

Tam Boyutta Gör

Test boyunca cihaz performansının %89’unu koruyabildi. Bu da işlemcinin ısınmaya bağlı performansını kaybetmediğini gösteriyor.

Oyun tarafında da PUBG mobile oynamak istediğinizde maksimum Grafikler HD , kare hızı yüksek olacak şekilde ayarlama yapabiliyorsunuz. Bu ayarlarla birlikte oyunu sorunsuz oynayabiliyorsunuz. Tabii sizler isterseniz grafik ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Ayarları biraz daha düşürdüğünüzde oyunun akıcılığında artış yaşanıyor.

Tam Boyutta Gör

Sıra şimdi kameralarda. İlk olarak arka ana kamerayla başlayalım. Cihazda108 Mp çözünürlüğünde arka ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına ve lazer otofocus desteğine sahip.

Bahsetmiş olduğumuz kameraya 13 Mp derecelik geniş açı ve 2 Mp derinlik kamerası eşlik ediyor. Cihazın arka kamerasıyla da 2K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. OIS desteğimiz yok.

Tam Boyutta Gör

Ön tarafa geçtiğimizde de 16 Mp çözünürlüğünde bir kamera görüyoruz. Bu kamerayla birlikte 2K 30 FPS videolar kayıt altına alabilirsiniz. Ön kamerayı öne çıkartan kısımlardan bir tanesi çift ön flash desteğine sahip olması olmuş. Bu sayede karanlık ortamlarda da aydınlık fotoğraflar çekebiliyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Telefondan video bölümüne gelince karşımıza farklı modlar çıkıyor. Portre video ve video güzelliği modlarımız var. Bu modlarda çekim yaptığınızda çözünürlük 720P’ye düşüyor. Ultra sabit açık modunda da çözünürlük 1080P oluyor.

Tam Boyutta Gör

Cihazda stereo hoparlörler konumlandırılmış. Bu hoparlörler DTS destekli ve farklı modlar seçmenize olanak sağlanıyor. Ses yüksekliği ve netliği gayet iyi. Medya tüketimi yaparken keyif alabileceğiniz bir hoparlör. Sonuçlarına videomuzdan ulaşabilirsiniz.

Cihazda 5000 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya 120W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Adaptör cihazın kutusundan yer alıyor. Sonrasında ek bir şekilde para vermenize gerek kalmıyor. Bu önemli bir detay.

Tam Boyutta Gör

Bu adaptörle birlikte de tam tamına 17 dakika gibi bir sürede 0’dan 100 seviyesine şarjınızı doldurmanız mümkün. 120W’ı tam olarak kullanabilmek için bu modu ayarlardan aktif etmeniz gerekiyor.

Ürünün yazılım desteğiyle devam edelim. İnfinix Note 12 VIP modeli Android 12 işletim sistemine sahip. Arayüz olarka firmanın XOS olarak adlandırmış olduğu bir arayüzü var. Kullanışlı, sade bir arayüz. Ekstra özelliklere de ev sahipliği yapan bir arayüz. Ayarlar üzerinden bu ksııma erişebiliyorsunuz.

Sizler 12.000 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.