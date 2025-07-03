Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %95'e varan fırsatlar!

Xbox Store'da İndirim dönemi başladı
Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 7 Temmuz 2025'e kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 2.799 TL yerine 979,65 TL'ye, Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 1.000 TL yerine 250 TL'ye Far Cry 6 ise 600 TL yerine 150 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Assassin's Creed Odyssey, NBA 2K25, Mafia III: Definitive Edition ve çok sayıda oyunda büyük indirimler mevcut.
Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan veya bu adresten ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.
|Oyun
|Normal fiyatı
|İndirimli fiyatı
|İndirim Oranı
|For Honor
|525 TL
|78,75 TL
|%85
|Destiny 2: Legacy Collectio
|849 TL
|84,90 TL
|%100
|Prince of Persia The Lost Crown
|1.000 TL
|500 TL
|%50
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.450 TL
|478,50 TL
|%67
|NBA 2K25 Tournament Edition
|3.149 TL
|629,80 TL
|%80
|Star Wars Outlaws: Ultimate Edition
|4.900 TL
|2.450 TL
|%50
|Immortals Fenyx Rising
|1.000 TL
|200 TL
|%80
|MotoGP 24
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|Mortal Kombat 1: Son Sürüm
|2.499 TL
|999,60 TL
|%60
|Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint
|550 TL
|82,50 TL
|%85
|GTA Online
|699 TL
|349,50 TL
|%50
|Watch Dogs 2 Deluxe Edition
|1.450 TL
|217,50 TL
|%85
|Mafia II: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|%80
|Red Dead Redemption 2
|2.799 TL
|979,65 TL
|%65
|Mafia III: Definitive Edition
|199 TL
|39,80 TL
|%80
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|%85
|The Crew Motorfest Deluxe Edition
|1.600 TL
|480 TL
|%70
|Red Dead Online
|699 TL
|349,50 TL
|%50
|Assassin's Creed Odyssey
|600 TL
|120 TL
|%80
|Assassin's Creed Valhalla Complete Edition
|1.000 TL
|250 TL
|%75
|Far Cry 6
|600 TL
|150 TL
|%75