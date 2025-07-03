Yüzlerce oyun Xbox Store'da indirime girdi: %95'e varan fırsatlar!

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere yılın bu dönemleri hem konsol hem de PC oyuncuları için birbirinden farklı indirimlerle geçiyor. Son olarak Xbox'ın dijital mağazası Microsoft Store'da yepyeni bir indirim kampanyası başladı. Şu andan itibaren yüzlerce Xbox oyunu 4 gün boyunca indirime girmiş durumda. İşte platformda fiyatı düşen ve satın alınmaya değer oyunlar...

Xbox Store'da İndirim dönemi başladı

Xbox Store İndirimleri kapsamında birçok oyunda yüzde 80'e varan indirimler sunuluyor. 7 Temmuz 2025'e kadar sürecek indirim döneminde, Red Dead Redemption 2 2.799 TL yerine 979,65 TL'ye, Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 1.000 TL yerine 250 TL'ye Far Cry 6 ise 600 TL yerine 150 TL'ye satın alınabiliyor. Ayrıca Assassin's Creed Odyssey, NBA 2K25, Mafia III: Definitive Edition ve çok sayıda oyunda büyük indirimler mevcut.

Temmuz ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar açıklandı 1 gün önce eklendi

Tüm indirimleri bulabileceğiniz sayfaya buradan veya bu adresten ulaşabilirsiniz. Aşağıda da öne çıkan bazı oyunları görebilirsiniz.

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı İndirim Oranı For Honor 525 TL 78,75 TL %85 Destiny 2: Legacy Collectio 849 TL 84,90 TL %100 Prince of Persia The Lost Crown 1.000 TL 500 TL %50 Avatar: Frontiers of Pandora 1.450 TL 478,50 TL %67 NBA 2K25 Tournament Edition 3.149 TL 629,80 TL %80 Star Wars Outlaws: Ultimate Edition 4.900 TL 2.450 TL %50 Immortals Fenyx Rising 1.000 TL 200 TL %80 MotoGP 24 1.749 TL 349,80 TL %80 Mortal Kombat 1: Son Sürüm 2.499 TL 999,60 TL %60 Tom Clancy's Ghost Recon® Breakpoint 550 TL 82,50 TL %85 GTA Online 699 TL 349,50 TL %50 Watch Dogs 2 Deluxe Edition 1.450 TL 217,50 TL %85 Mafia II: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL %80 Red Dead Redemption 2 2.799 TL 979,65 TL %65 Mafia III: Definitive Edition 199 TL 39,80 TL %80 Mafia: Definitive Edition 259 TL 38,85 TL %85 The Crew Motorfest Deluxe Edition 1.600 TL 480 TL %70 Red Dead Online 699 TL 349,50 TL %50 Assassin's Creed Odyssey 600 TL 120 TL %80 Assassin's Creed Valhalla Complete Edition 1.000 TL 250 TL %75 Far Cry 6 600 TL 150 TL %75

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