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    Huawei FreeBuds Pro 2 incelemesi - Çok çok iyi!

    Bu videoda Huawei FreeBuds Pro 2 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei markasının en iyi kulaklık modellerinden biri olan FreeBuds Pro 2, ses özellikleriyle ciddi şekilde ön plana çıkıyor. 

    Bu videoda Huawei FreeBuds Pro 2 incelemesiyle karşınızdayız. Huawei markasının en iyi kulaklık modellerinden biri olan FreeBuds Pro 2, ses özellikleriyle ciddi şekilde ön plana çıkıyor. 

    Özellikle LDAC ve L2HC kodekleri sayesinde hem Huawei hem de diğer Android cihazlarda 999kbps ses deneyimi elde edilebiliyor. Bunun yanı sıra Frekans aralığının 14 Hz ile 48 kHz olması rakipleriyle kıyaslanınca kulaklığı yine öne çıkarabiliyor.

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