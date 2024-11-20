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    Redmi Buds 6 Active neler sunuyor? 600 TL'ye çok satıyor!

    Bu videoda fiyat ve performansıyla öne çıkan Redmi Buds 6 Active hakkında konuşuyoruz. Fiyatına oranla iyi özelliklere sahip olan ürün yüksek seviyesi arayanları üzebilir. İyi seyirler!

    Kablosuz kulaklık modelleri her geçen gün fiyat ve performans açısından daha da iyi hale geliyor. Özellikle Çin menşeili ürünlerin bu tarafta avantajlı olduklarını söyleyebiliriz.

    Bu videomuzda da Redmi Buds 6 Active hakkında konuşuyoruz. Fiyatına oranla dolu özellikleriyle öne çıkan bu ürünün bana göre eksi yani yüksek ses seviyesini beklentim konusunda vermiyor oluşu oldu. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz?

    Satın almak için:

    Xiaomi Redmi Buds 6 Active (Xiaomi Türkiye Garantili)

    #techstars #hepsiburada #işbirliği 

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