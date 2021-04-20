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    Huawei FreeBuds Pro incelemesi | ANC, Kablosuz Şarj ve Bluetooth 5.2

    20 Nisan 2021, 20:01
    230
    12
    Cep Tel Aksesuarları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Huawei'in ses ürünlerini içeren FreeBuds ailesinin hali hazırdaki en iddialı kulakiçi kulaklık modeli olan FreeBuds Pro'yu mercek altına alıyor ve detaylarına göz atıyoruz.

    Tam kablosuz kulaklık yarışında markaların rekabeti artarken, bu konuda öne çıkan markalardan biri de Huawei. Şirketin kulakiçi kulak segmentindeki en önemli modeli olan FreeBuds Pro inceleme konuğumuz oluyor. Hadi gelin hep birlikte detaylarına yakından bakalım. 

    Ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz. (Amazon ile işbirliği yapılmaktadır.)



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