Huawei FreeBuds Pro incelemesi | ANC, Kablosuz Şarj ve Bluetooth 5.2

Huawei'in ses ürünlerini içeren FreeBuds ailesinin hali hazırdaki en iddialı kulakiçi kulaklık modeli olan FreeBuds Pro'yu mercek altına alıyor ve detaylarına göz atıyoruz.

Tam kablosuz kulaklık yarışında markaların rekabeti artarken, bu konuda öne çıkan markalardan biri de Huawei. Şirketin kulakiçi kulak segmentindeki en önemli modeli olan FreeBuds Pro inceleme konuğumuz oluyor. Hadi gelin hep birlikte detaylarına yakından bakalım.

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