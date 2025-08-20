TWS Kulaklık Tavsiyeleri - Ağustos 2025

Özel ilgi alanım olarak tanımlayabileceğim kulaklık sektörünün son dönemde öne çıkan kategorisi olan TWS kulaklıklar üzerine önerilerde bulundum.

00:00 - Giriş

01:04 - Soundpeats T3 Pro

02:04 - QCY Buds ANC HT15

03:12 - QCY AilyBuds Pro+

04:04 - QCY MeloBuds Pro HT08

04:31 - Anker Soundcore Liberty 4 NC

05:19 - Huawei Freebuds 6i

06:22 - CMF Buds Pro 2

07:05 - Realme Buds Air 6 Pro

07:58 - Üst Segment TWS

08:33 - Samsung Galaxy Buds 3 Pro

09:43 - Sony WF-1000XM5

11:12 - Ek Notlar

11:47 - Kapanış

👇🏻 Tavsiye ettiğimiz kulaklıkları satın almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:

(İş birliği)

Soundpeats T3 Pro 600TL

Amazon: https://amzn.to/477KH1C

Hepsiburada: https://app.hb.biz/3hyA1lEl6xu5

- 12mm çift dinamik sürücü

- Bluetrum BT8932F yonga

- Bluetooth 5.4 bağlantı

- Ses codec AAC

- ANC -35dB

- Dört mikrofon

- Çoklu bağlantı

- Kulaklık 5 saat pil ömrü

- Kutu ile 25 saat pil ömrü

- IPX4 suya dayanıklılık

QCY Buds ANC HT15 700TL

Hepsiburada: https://app.hb.biz/oDZ9EfgwuAwq

- 10mm çift dinamik sürücü

- Bluetooth 5.4 bağlantı

- Ses codec AAC

- ANC -45dB

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Hızlı şarj desteği

- Kulaklık 4 saat pil ömrü

- Kutu ile 20 saat pil ömrü

- IPX4 suya dayanıklılık

QCY AilyBuds Pro+ 1200TL

Amazon: https://amzn.to/3UD99Aj

Hepsiburada: https://app.hb.biz/8QeOO6l2jjwM

- 13mm çift dinamik sürücü

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC

- ANC aktif gürültü engelleme

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Hızlı şarj desteği

- Kulaklık 4 saat pil ömrü

- Kutu ile 23 saat pil ömrü

- IPX5 suya dayanıklılık

QCY MeloBuds Pro HT08 1500TL

Amazon: https://amzn.to/4lCd0sA

Hepsiburada: https://app.hb.biz/bU0wLmzVVdBQ

- 12mm çift dinamik sürücü

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC

- ANC -46dB

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Kulaklık 6 saat pil ömrü

- Kutu ile 30 saat pil ömrü

- IPX5 suya dayanıklılık

Anker Soundcore Liberty 4 NC 2400TL

Amazon: https://amzn.to/477KCLm

Hepsiburada: https://app.hb.biz/i8GLlNZqx5NY

- 11mm çift dinamik sürücü

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC

- Adaptif ANC

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Hızlı şarj

- Kablosuz şarj

- Kulaklık 6 saat pil ömrü

- Kutu ile 40 saat pil ömrü

- IPX5 suya dayanıklılık

Huawei FreeBuds 6i 3000TL

Amazon: https://amzn.to/3Hl1pQD

Hepsiburada: https://app.hb.biz/U7PizgQtc2FB

- 11mm çift dinamik sürücü

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC, L2HC

- ANC aktif gürültü engelleme

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Hızlı şarj desteği

- Kulaklık 7 saat pil ömrü

- Kutu ile 30 saat pil ömrü

- IP54 suya toza dayanıklılık

CMF Buds Pro 2 3100TL

Amazon: https://amzn.to/4lB9Gh4

Hepsiburada: https://app.hb.biz/Kt79aS5B6Gry

- 11mm dinamik bass

- 6mm düzlemsel tweeter

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC

- ANC -50dB

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Kulaklık 8 saat pil ömrü

- Kutu ile 40 saat pil ömrü

- IP55 suya dayanıklılık

Realme Buds Air 6 Pro 3500TL

Amazon: https://amzn.to/45FaTy6

Hepsiburada: https://app.hb.biz/tHKRBjnLj7uw

- 11mm dinamik bass

- 6mm düzlemsel tweeter

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC

- ANC -50dB

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Kulaklık 7 saat pil ömrü

- Kutu ile 35 saat pil ömrü

- IP55 suya dayanıklılık

Samsung Galaxy Buds 3 Pro 5000TL

Amazon: https://amzn.to/471FuZ7

Hepsiburada: https://app.hb.biz/gvgurMIQ9THG

- 10.5mm dinamik sürücü

- 6.1mm planar tweeter

- Kemik İletimli Ses Alma Sensörü (VPU)

- Basınçla kontrol

- Bluetooth 5.4 bağlantı

- Ses code SSC, AAC

- 360 Audio desteği

- Altı mikrofon ENC

- Çoklu bağlantı

- Kablosuz şarj

- Kulaklık 5 saat pil ömrü

- Kutu ile 25 saat pil ömrü

- IP57 suya toza dayanıklılık

Sony WF-1000XM5 10.000TL

Amazon: https://amzn.to/4714bF1

Hepsiburada: https://app.hb.biz/mC1z34LMXOAj

- 8.4mm Dynamic Driver X sürücü

- Sony V2 yonga, QN2e HD ANC işlemci

- Bluetooth 5.3 bağlantı

- Ses codec LDAC

- DNN Aktif gürültü engelleme

- 6 mikrofon ENC

- Kemik İletimli Ses Alma Sensörü (VPU)

- DSEE Extreme ses yükseltici

- 360 Reality Audio

- Hızlı şarj desteği

- Kablosuz şarj

- Çoklu bağlantı

- Kulaklık 10 saat pil ömrü

- Kutu ile 22 saat pil ömrü

- IPX4 suya dayanıklılık

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.