    TWS Kulaklık Tavsiyeleri - Ağustos 2025

    Bana yıllardır kulaklık sorarsınız ve size dönemsel olarak bu konu hakkında hiç aksatmadan içerikler hazırlarım. Özel ilgi alanım olarak tanımlayabileceğim kulaklık sektörünün son dönemde öne çıkan kategorisi olan TWS kulaklıklar üzerine önerilerde bulundum.

    00:00 - Giriş
    01:04 - Soundpeats T3 Pro
    02:04 - QCY Buds ANC HT15
    03:12 - QCY AilyBuds Pro+ 
    04:04 - QCY MeloBuds Pro HT08
    04:31 - Anker Soundcore Liberty 4 NC
    05:19 - Huawei Freebuds 6i
    06:22 - CMF Buds Pro 2
    07:05 - Realme Buds Air 6 Pro
    07:58 - Üst Segment TWS
    08:33 - Samsung Galaxy Buds 3 Pro
    09:43 - Sony WF-1000XM5  
    11:12 - Ek Notlar
    11:47 - Kapanış

    👇🏻 Tavsiye ettiğimiz kulaklıkları satın almak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz:
    (İş birliği)

    Soundpeats T3 Pro 600TL
    Amazon: https://amzn.to/477KH1C
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/3hyA1lEl6xu5
    - 12mm çift dinamik sürücü
    - Bluetrum BT8932F yonga
    - Bluetooth 5.4 bağlantı
    - Ses codec AAC
    - ANC -35dB
    - Dört mikrofon
    - Çoklu bağlantı
    - Kulaklık 5 saat pil ömrü
    - Kutu ile 25 saat pil ömrü
    - IPX4 suya dayanıklılık

    QCY Buds ANC HT15 700TL
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/oDZ9EfgwuAwq
    - 10mm çift dinamik sürücü
    - Bluetooth 5.4 bağlantı
    - Ses codec AAC
    - ANC -45dB
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Hızlı şarj desteği
    - Kulaklık 4 saat pil ömrü
    - Kutu ile 20 saat pil ömrü
    - IPX4 suya dayanıklılık

    QCY AilyBuds Pro+ 1200TL
    Amazon: https://amzn.to/3UD99Aj
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/8QeOO6l2jjwM
    - 13mm çift dinamik sürücü
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC
    - ANC aktif gürültü engelleme
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Hızlı şarj desteği
    - Kulaklık 4 saat pil ömrü
    - Kutu ile 23 saat pil ömrü
    - IPX5 suya dayanıklılık

    QCY MeloBuds Pro HT08 1500TL
    Amazon: https://amzn.to/4lCd0sA
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/bU0wLmzVVdBQ
    - 12mm çift dinamik sürücü
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC
    - ANC -46dB 
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Kulaklık 6 saat pil ömrü
    - Kutu ile 30 saat pil ömrü
    - IPX5 suya dayanıklılık

    Anker Soundcore Liberty 4 NC 2400TL
    Amazon: https://amzn.to/477KCLm
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/i8GLlNZqx5NY
    - 11mm çift dinamik sürücü
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC
    - Adaptif ANC
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Hızlı şarj
    - Kablosuz şarj
    - Kulaklık 6 saat pil ömrü
    - Kutu ile 40 saat pil ömrü
    - IPX5 suya dayanıklılık

    Huawei FreeBuds 6i 3000TL
    Amazon: https://amzn.to/3Hl1pQD
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/U7PizgQtc2FB
    - 11mm çift dinamik sürücü
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC, L2HC
    - ANC aktif gürültü engelleme
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Hızlı şarj desteği
    - Kulaklık 7 saat pil ömrü
    - Kutu ile 30 saat pil ömrü
    - IP54 suya toza dayanıklılık

    CMF Buds Pro 2 3100TL
    Amazon: https://amzn.to/4lB9Gh4
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/Kt79aS5B6Gry
    - 11mm dinamik bass
    - 6mm düzlemsel tweeter
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC
    - ANC -50dB 
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Kulaklık 8 saat pil ömrü
    - Kutu ile 40 saat pil ömrü
    - IP55 suya dayanıklılık

    Realme Buds Air 6 Pro 3500TL
    Amazon: https://amzn.to/45FaTy6
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/tHKRBjnLj7uw
    - 11mm dinamik bass
    - 6mm düzlemsel tweeter
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC
    - ANC -50dB 
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı
    - Kulaklık 7 saat pil ömrü
    - Kutu ile 35 saat pil ömrü
    - IP55 suya dayanıklılık

    Samsung Galaxy Buds 3 Pro 5000TL
    Amazon: https://amzn.to/471FuZ7
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/gvgurMIQ9THG
    - 10.5mm dinamik sürücü
    - 6.1mm planar tweeter
    - Kemik İletimli Ses Alma Sensörü (VPU)
    - Basınçla kontrol
    - Bluetooth 5.4 bağlantı 
    - Ses code SSC, AAC
    - 360 Audio desteği
    - Altı mikrofon ENC
    - Çoklu bağlantı 
    - Kablosuz şarj
    - Kulaklık 5 saat pil ömrü
    - Kutu ile 25 saat pil ömrü
    - IP57 suya toza dayanıklılık

    Sony WF-1000XM5 10.000TL
    Amazon: https://amzn.to/4714bF1
    Hepsiburada: https://app.hb.biz/mC1z34LMXOAj
    - 8.4mm Dynamic Driver X sürücü
    - Sony V2 yonga, QN2e HD ANC işlemci
    - Bluetooth 5.3 bağlantı
    - Ses codec LDAC
    - DNN Aktif gürültü engelleme
    - 6 mikrofon ENC
    - Kemik İletimli Ses Alma Sensörü (VPU)
    - DSEE Extreme ses yükseltici
    - 360 Reality Audio
    - Hızlı şarj desteği
    - Kablosuz şarj
    - Çoklu bağlantı 
    - Kulaklık 10 saat pil ömrü
    - Kutu ile 22 saat pil ömrü
    - IPX4 suya dayanıklılık


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

