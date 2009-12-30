Huntkey'den 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı: X7

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Huntkey X7 modüler kablo tasarımına sahip.

Komponent üreticisi Huntkey, 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynağını pazara sunuyor. Kapasitesi ile Huntkey tarafından en verimli ve kullanışlı güç kaynağı olarak lanse edilen X7 isimli yeni güç kaynağının 4E tasarım anlayışı gözetilerek hazırlandığı ve bu açıdan verimlilik (efficiency), geliştirilmiş performans (enhanced performance), etkin kullanım (effectiveness) ve çevre dostu (environmental friendliness) gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu belirtiliyor. ATX12V V2.3 ve EPS12V V2.92 standartlarıyla uyumlu olan Huntkey X7, yüksek performans vaat ediyor ve 80Plus Gümüş sertifikası ile birlikte geliyor.

Her biri 18A kapasiteli 5 adet 12v rail kanalına sahip olan güç kaynağı, yeni nesil ekran kartları için SLI ve Crossfire X gibi çoklu GPU kurulumlarını da destekliyor. Sessiz çalıştığı belirtilen ısı kontrollü fanla gelen X7, 100.000 saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyor.

Huntkey tarafından önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen 900 Watt kapasiteli yeni güç kaynağının satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.