Huzurlarınızda DFI'ın yeni cep herkülü: P55 çipsetli MI P55-T36

Minik, gerçekten minik bir sistem istiyor ancak performanstan taviz vermeyi de göze alamıyorsanız, DFI mühendislerinin size yeni bir önerisi var. Athlon ve Athlon X2 serisi işlemciler için hazırladığı, nForce 4 çipsetli LanParty anakartlarıyla bir döneme damgasını vuran DFI, eski görüntüsünden uzak olsa da firma mühendisleri yenilikçi çözümlere imza atmaya devam ediyor. Anakart tasarımında firmanın kıdemli mühendislerinden Oscar Wu'nun Biostar'ı geçtiği konuşuladursun, DFI yüksek performanslı Intel işlemciler için P55 çipsetli Mini-ITX anakart hazırlayan ilk üretici olacak gibi görünüyor. Gigabyte, MSI ve Asus gibi firmaların Micro-ATX form faktörlü çözümlerinden farklı olarak çıtayı biraz daha ileri taşıyan DFI, kullanıcılara en az alandan en yüksek performans çıkarma vaadinde bulunuyor.

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Adı yüksek performans ve hız aşırtma ile özdeşleşen DFI'ın Mini-ITX formundaki yeni anakartı, MI P55-T36 adını taşıyan yeni anakartı için cep herkülü yakıştırması yapılabilir. Hatırlanacağı üzere Mini-ITX form faktörü daha çok VIA çözümleriyle gündeme gelmiş ardından AMD tarafında da bazı üreticilerin 780G çipsetli alternatif çözümler hazırladığına tanık olmuştuk. DFI tarafından hazırlanan P55 çipsetli yeni anakart ise yüksek performans sınıfı modellerle rekabet edebilecek özelliklere sahip. Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 ve Core i7 800 serisi işlemcilerin tamamiyle kullanılabilen DFI MI P55-T36 üzerinde 6 fazlı PWM tasarımına yer veriliyor. Kısıtlı alan nedeniyle iki adet DDR3 DIMM slotuna sahip olan Mini-ITX anakart, katı kapasitörlerle donatılmış ve pasif soğutma ile desteklenmiş.

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Kompakt tasarımıyla dikkat çeken anakart, yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel'in P55 yonga setinden güç alıyor. Kullanılan yonga seti itibariyle herhangi bir entegre grafik özelliğine sahip olmayan anakartta, harici ekran kartı kullanımı için bir adet PCIe 2.0 x16slotuna yer verildiğini görüyoruz. Core i5 750'den Core i7 870'e kadar LGA1156 formundaki Intel işlemcilerin tamamiyle uyumlu olan anakart, yeni nesil DFI anakartlarda görmeye alıştığımız ABS II teknolojisine de sahip. Bu sayede kullanıcılar sahip oldukları işlemcilerini, var olan profiller kapsamında üst modellerin hızına çıkararak daha yüksek işlemci performansı elde edebiliyorlar. Bir anakartta olması gereken hemen her özelliğe sahip olan DFI MI P55-T36, depolama sürücüleri için üç adet SATA-II ve bir adet eSATA portuyla geliyor.

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Diğer özellikleri arasında optik ve koaksiyel SPDIF bağlantı olanağı tanıyan sekiz kanal yüksek tanımlı ses desteği, Gigabit Ethernet, ön panelinde dört adet USB 2.0 konnektörü, kart üstü Clear CMOS butonu ve Debug LED gibi detaylar yer alıyor. Aynı zamanda medya bilgisayarı olarak kullanılacak yüksek performanslı mini-sistemleri hedef alan anakart, 6.7-inç x 6.7-inç boyutundaki baskılı devresi ile dikkat çekmeyi başarıyor. DFI yapımı hemen her anakarttan beklenileceği üzere BIOS'unda özel hız aşırtma seçeneklerine yer verildiği konuşulan anakartın sınıfının öne çıkan çözümlerinden birisi olacak gibi görünüyor. Önümüzdeki haftalarda lanse edilecek "S" uzantısına sahip düşük güç tüketimli Lynnfield işlemcileriyle iyi bir ikili oluşturacağı söylenen DFI MI P55-T36'nın fiyatı ise açıklanmadı.