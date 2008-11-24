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Hynix GDDR5 belleklerde 7Gbps'lik hıza ulaştı, 40nm GPU'lara göz kırpıyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hynix GDDR5 belleklerde 7Gbps'lik hıza ulaştı, 40nm GPU'lara göz kırpıyor
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4870 modeliyle ekran kartlarında kullanılmaya başlanan ve çift grafik işlemcili Radeon HD 4870 X2'de 2GB gibi yüksek kapasitesi kullanımıyla dikkat çeken GDDR5 belleklerin önümüzdeki yıl içerisinde kullanım yaygınlığını arttırması ve yüksek performans segmentinde yer alan modellerin yanı sıra orta segment için hazırlanan iddialı modellerde de kullanılabileceği iddia ediliyor.

Bilindiği üzere şu an için AMD-ATi, GDDR5 bellekli referans tasarım kartlarında 3600MHz'i görmüş durumda. Tabii firmanın partnerleri tarafından daha yüksek bellek saat hızına sahip modellerin de pazara sunulduğunu biliyoruz. GDDR4 belleklere kıyasla daha yüksek hızlara daha düşük güç tüketimiyle çıkabilen GDDR5 bellekler ile önümüzdeki yıl çok daha yüksek saat hızlarına ulaşılacak gibi görünüyor.

Sektörün önde gelen DRAM üreticilerinden Hynix yaptığı açıklama ile GDDR5 bellek standardında yeni hız rekorunu kırdığını açıkladı. Firma 1Gb DRAM ile 7Gbps'lik değere ulaşarak Samsung tarafından daha önce açıklanan 6Gbps'lik hızı da geride bırakmış oldu. Hynix'in 54nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 1Gb'lik yeni yonga yüksek hızı sayesinde saniyede 28 gigabyte'lık veri transfer hızına ulaşabiliyor.

32-bit I/O birimi ile birlikte güç tüketimi 1.35v olarak belirlenen 7Gbps'lik GDDR5 belleğin önümüzdeki yılın ilk yarısı içerisinde hacimli üretime girmesi ve muhtemelen AMD-ATi (RV870) ile Nvidia'nın (GT2xx?/GT3xx?) 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yüksek performanslı ekran kartlarında kullanılması bekleniyor. Bakalım Samsung rakibi Hynix'in bu hamlesine nasıl bir yanıt verecek, cevabını bekleyip göreceğiz.


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eryen 11 yıl
7Gbps * 1024 = 7168 Mbps
DDR5 Ramler her hertz başına 4 bit veri iletebiliyorlar
7168 Mbps / 4 = 1792 MHz
İyiymiş. :D
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mertekin 11 yıl

Orjinalden alıntı: eryen

7Gbps * 1024 = 7168 Mbps

DDR5 Ramler her hertz başına 4 bit veri iletebiliyorlar

7168 Mbps / 4 = 1792 MHz

İyiymiş. :D


Teiekkürler bende tam bunu sormuştum.Yani kabaca 1800 mhz hızındalar.
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eryen 11 yıl
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St Batuhan 11 yıl
Harbiden helal olsun cok güzel bir gelisme umarım kullanılırkende yararı bu derece büyük olur o kadar hız acaba fazla gelir mi?
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max975 11 yıl
hadi samsung sen daha iyisini yaparsın
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gurkan113 11 yıl
helal olsun :D
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