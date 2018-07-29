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iPhone X için en güzel kılıf: Spigen Classic C1

10 ay
10,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Spigen'in iPhone X için geliştirdiği Classic C1 isimli yeni kılıf, tasarımıyla dönemine damga vuran bilgisayar Apple iMac G3'den ilham alıyor ve koruma teknolojileriyle de fark yaratmaya çalışıyor.
Apple'ın yaptığı zam sonrası başlangıç fiyatı 7500TL'ye yükselen iPhone X'u kılıf ile kullanmak isteyenler için epeydir radarımızda olan özel tasarımlı Spigen Classic C1 isimli kılıfı mercek altına aldık. Apple'ın efsane bilgisayarlarından iMac G3'ü referans alan kılıf hakkında her şey bu videomuzda. 

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WB 10 ay en beğenilen
Cok cirkin duruyor, en guzeli kilifsiz sekilde yanliz cam filmi ile kullanmak..
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Kraaz 10 ay
Şimdi reklamlar.
Spigen reklamını izledik.
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JESKO 10 ay
Hayatımda gördüğüm en çirkin kılıflardan biri
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ahmetdu 1 hf.
Kendi hazırladığım inceleme videosunu da paylaşmak istedim.

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Azumi 10 ay
Iphone X sahibi olmayan biri olarak ben çok beğendim sanırım tek beğenen de benim
Fiyatı tartışılır tabiki ama çakmaları Aliexpress'e düşer yakında, muhtemelen android telefonlar için bile yaparlar
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sarıkanaryam 10 ay Azumi
bunun çakmasını çok zor yaparlar.
yapsalarda çakma olduğu bence çok belli olur.
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APOLL0 10 ay
Orjinal apple kılıfları dışındaki çoğu kılıf araya toz aldığından zamanla çerçeveyi çiziyor. Tasarımı dandik de olsa Apple kılıftan şaşmayın derim.
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cabriyo 10 ay
kılıf tanıtımı? :S yapmayın ya...
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skyrime2828 10 ay
Persembe aksam 6s icin baska bir urun siparis verdim. Cuma oldu yok, ctesi zaten calismiyorlarmis. Bende girdim Hb ye 2₺ daha ucuza hepsiexpress ile geldi urun. Sonra kendi sitelerindeki siparisi iptal edeyim dedim. Tam 15gun sonra kredi karti ile yaptigim odememi havale ile iade ettiler. Kendileri de zaten her siparis iptali icin bu sureyi teyit etti. Hb sitesinde siparis iptalinde aninda iade yapiliyor. Siparis gonderimi icin yaziyorum profesyonel bir calisma sekilleri yok fakat İyi niyetli olduklarini da soyleyebilirim. Aradigimda kibarca sorularima cevap aldim. Bir daha siparis verir miyim diye dusundugumde siparis gonderme suresini goz onune aldigimda cevabim “HAYİR”. Umarim yazdiklarimizi okuyorlardir ve bu feedbackleri not aliyorlardir.
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defected 10 ay
"en güzel kılıf" mı?
dalga geçiyorsunuz sanırım?
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DH Misafiri 10 ay
reklam aldınız anladık tamamda abi bunun neresi güzel yapmayın gözünüzü seveyim. donanımhabersin sen kendinize geliniz
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p1azma 10 ay
Bİr kılıf anca bu kadar itici olur
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GoldPunch 10 ay
Bu kılıflara neden bu kadar para veriyorsunuz arkadaşlar. Ben yıllardır kılıfları aliexpressden alıyorum en kralı 4 dolar orada. Sıkıldıkça yeni kılıf alırsınız aliexpressden, burada buna 200tl vereceğinize.
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dostum kertenkele 10 ay
Kılıf iyi koruyor olabilir ama acayip çirkin aşırı tipsiz ve 200 tl yok daha neler
. üstelik elmaya o para verenler hava atmak telefonu masaya koyup sergilemek için alıyor neden kılıf kullanıp gösterişi engellesinler ki sanmıyorum 48 ay taksitle telefonu alıp sonra telefonun her tarafını saran kılıf kullanılsın en basitinden şeffaf işe yaramayan kılıf kullanılır.
2 yılı aşkın süredir note 5 cıhazımda spigen Slim Armor kullanıyorum, köşelerin üzerine defalarca düştü her seferinde yerden sekti köşelerdeki hava odacıkları sayesinde. cıhaz hâlâ paketinden yeni çıkmış gibi ter temiz. en ufak bir çizik dahi yok telefonu kaba yapıyor ama on numara koruması var.
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Stand Alone 10 ay dostum kertenkele
Ben de iPhone 7 cihazımda Tough Armor kullanıyorum, telefonu kalın yapıyor doğru ama çok da güvenli oluyor.
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