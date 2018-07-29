iPhone X için en güzel kılıf: Spigen Classic C1

Spigen'in iPhone X için geliştirdiği Classic C1 isimli yeni kılıf, tasarımıyla dönemine damga vuran bilgisayar Apple iMac G3'den ilham alıyor ve koruma teknolojileriyle de fark yaratmaya çalışıyor.

Apple'ın yaptığı zam sonrası başlangıç fiyatı 7500TL'ye yükselen iPhone X'u kılıf ile kullanmak isteyenler için epeydir radarımızda olan özel tasarımlı Spigen Classic C1 isimli kılıfı mercek altına aldık. Apple'ın efsane bilgisayarlarından iMac G3'ü referans alan kılıf hakkında her şey bu videomuzda.