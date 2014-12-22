iPhone'unuzun pil süresini uzatın "DH Özel video"

mtrlw220 Video çok basit olmuş. Daha profesyonel noktalara değinirsiniz diye video sonuna kadar bekliyim dedim fakat nafile. Söylediklerinizden hatta bazıları şarj süresini uzatma olarak uyarı veriyor zaten kullanıcıya. Beyaz noktayı azalt Saydamlığı azalt Kapsama alanını artırmaya yönelik 2G geçişi vs. Ayrıca katılmadığım bir nokta var otomatik parlaklık sensörünü aktif etmek tam aksine daha fazla batarya sarfiyatı oluşturur. En iyisi ışığı elle minimum düzeyde tutmaktır
mtrlw220 Video çok basit olmuş. Daha profesyonel noktalara değinirsiniz diye video sonuna kadar bekliyim dedim fakat nafile. Söylediklerinizden hatta bazıları şarj süresini uzatma olarak uyarı veriyor zaten kullanıcıya. Beyaz noktayı azalt Saydamlığı azalt Kapsama alanını artırmaya yönelik 2G geçişi vs. Ayrıca katılmadığım bir nokta var otomatik parlaklık sensörünü aktif etmek tam aksine daha fazla batarya sarfiyatı oluşturur. En iyisi ışığı elle minimum düzeyde tutmaktır
Saydamlığı azalt
Kapsama alanını artırmaya yönelik 2G geçişi vs.
Ayrıca katılmadığım bir nokta var otomatik parlaklık sensörünü aktif etmek tam aksine daha fazla batarya sarfiyatı oluşturur. En iyisi ışığı elle minimum düzeyde tutmaktır
Sizce neler yapılmalı ?
Merhaba
Seyrettiğiniz video benim donanımhaber'de yayınlanan ilk videomdu. Ancak videonun yayınlanmasının üzerinden 8 ay geçti.
Bu videonun yeni bir versiyonu var. Hatta Jailbreak'li ve Jailbreaksiz olarak 2 bölümlük bir video ve onu izlemenizi tavsiye ederim.
donanimhaber.com/...
Edit : Verdiğim linkteki video içinde yorumlarınızı almak isterim.
Şöyle bir yorumlara baktımda, yorumlara yorum yapmak dahi içimden gelmedi... Oturduğumuz yerden ortaya laf atmak her zaman kolay olmuştur...
Video'da pil süresi ile ilgili tüm yapılabilecek şeyler tek bir videolu anlatımda, tek tek, anlaşılır şekilde açıklanmış. Pil konusu ile sıkıntısı olanların muhakkak bu videoda anlatılanlardan bir kısmını yada tamamını yapmasını şiddetle tavsiye ederim.
iPhone'umuz ile ilgili videoların devamını bekliyoruz, teşekkürler Berkan!..