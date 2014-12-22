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iPhone'unuzun pil süresini uzatın "DH Özel video"

4 yıl
38,6b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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iPhone kullanıcılarının daha uzun pil süresi elde etmek için yapması gerekenlerin hepsini bu videomuzda anlatıyoruz. Hangi özellikleri kapatmalı? Kapatılan özellikler sonrasında hayatımızda ne değişiyor ve fazlası...

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1 Avatar
soldier_x 2 yıl
6s kullanıcısıyım bazen %10 da bazen %40 tel kapanıyor açmaya çalıştığımda şarj bitti diyor. genpaya iki defa verdim fakat sorun tespit edemediklerini söylediler.buna bir çözümünüz varmı?
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nitroslive 2 yıl
wifi açarken mobil veriyi kapatmak mantıksız. zaten yapmazsınızda. en iyisi 2g de kullanın derim
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Carcharies 3 yıl
Video çok basit olmuş. Daha profesyonel noktalara değinirsiniz diye video sonuna kadar bekliyim dedim fakat nafile. Söylediklerinizden hatta bazıları şarj süresini uzatma olarak uyarı veriyor zaten kullanıcıya. Beyaz noktayı azalt
Saydamlığı azalt
Kapsama alanını artırmaya yönelik 2G geçişi vs.
Ayrıca katılmadığım bir nokta var otomatik parlaklık sensörünü aktif etmek tam aksine daha fazla batarya sarfiyatı oluşturur. En iyisi ışığı elle minimum düzeyde tutmaktır
2 Yanıt Yanıtla
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engnavci 3 yıl Carcharies
mtrlw220
Video çok basit olmuş. Daha profesyonel noktalara değinirsiniz diye video sonuna kadar bekliyim dedim fakat nafile. Söylediklerinizden hatta bazıları şarj süresini uzatma olarak uyarı veriyor zaten kullanıcıya. Beyaz noktayı azalt
Saydamlığı azalt
Kapsama alanını artırmaya yönelik 2G geçişi vs.
Ayrıca katılmadığım bir nokta var otomatik parlaklık sensörünü aktif etmek tam aksine daha fazla batarya sarfiyatı oluşturur. En iyisi ışığı elle minimum düzeyde tutmaktır

Sizce neler yapılmalı ?
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berkans 3 yıl Carcharies
mtrlw220

Video çok basit olmuş. Daha profesyonel noktalara değinirsiniz diye video sonuna kadar bekliyim dedim fakat nafile. Söylediklerinizden hatta bazıları şarj süresini uzatma olarak uyarı veriyor zaten kullanıcıya. Beyaz noktayı azalt
Saydamlığı azalt
Kapsama alanını artırmaya yönelik 2G geçişi vs.
Ayrıca katılmadığım bir nokta var otomatik parlaklık sensörünü aktif etmek tam aksine daha fazla batarya sarfiyatı oluşturur. En iyisi ışığı elle minimum düzeyde tutmaktır

Merhaba

Seyrettiğiniz video benim donanımhaber'de yayınlanan ilk videomdu. Ancak videonun yayınlanmasının üzerinden 8 ay geçti.

Bu videonun yeni bir versiyonu var. Hatta Jailbreak'li ve Jailbreaksiz olarak 2 bölümlük bir video ve onu izlemenizi tavsiye ederim.

donanimhaber.com/...

Edit : Verdiğim linkteki video içinde yorumlarınızı almak isterim.
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tricore 3 yıl
çok akıcı ve güzel anlatıyorsunuz , ayrıca ışık ta gayet yeterli emeğinize sağlık tekrardan.
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Bernanke 3 yıl
teşekkürler dostm
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DH Misafiri 4 yıl
Bü tür yöntemlere ihtiyacı olan tek marka apple :D
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Janjan 4 yıl
Faydalınvideo olmuş teşekkür ederim
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Xphoid 4 yıl
Berkan'a, bizler için zaman ayırıp emek harcayarak videolu anlatımlara başladığı için öncelikle teşekkür ederim. iPhone6 Ana konusunun kendisine geçmesinin ne kadar yerinde bir hareket olduğunu da bir kez daha gördük.
Şöyle bir yorumlara baktımda, yorumlara yorum yapmak dahi içimden gelmedi... Oturduğumuz yerden ortaya laf atmak her zaman kolay olmuştur...
Video'da pil süresi ile ilgili tüm yapılabilecek şeyler tek bir videolu anlatımda, tek tek, anlaşılır şekilde açıklanmış. Pil konusu ile sıkıntısı olanların muhakkak bu videoda anlatılanlardan bir kısmını yada tamamını yapmasını şiddetle tavsiye ederim.
iPhone'umuz ile ilgili videoların devamını bekliyoruz, teşekkürler Berkan!..
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alemburda34 4 yıl
Uykum geldi yeminle ayrica cekilen ortamda isik yetersiz
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Recharged 4 yıl
Anlatım tarzı konusunda bazı dostlar "dövecek gibi" falan demiş ama aksine gayet net ve düzgün Türkçe kullanılmış. Anlaşılmayan bir yer yok, hızlı geçiş yok. Ben beğendim, incelemelerinizin devamını bekliyorum. Bilgiler için teşekkürler, iyi çalışmalar.
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popkolik25 4 yıl
Ne dövmesi.Gayet anlaşılır,tana tane anlatılmış.Teşekkürler...
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