iPhone'unuzun pil süresini uzatın "DH Özel video"

iPhone kullanıcılarının daha uzun pil süresi elde etmek için yapması gerekenlerin hepsini bu videomuzda anlatıyoruz. Hangi özellikleri kapatmalı? Kapatılan özellikler sonrasında hayatımızda ne değişiyor ve fazlası...

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