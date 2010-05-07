ICOO'dan Ful HD destekli medya oynatıcı: E300P

Çin merkezli elektronik üreticilerinde ICOO, Full HD video oynatabilen taşınabilir medya oynatıcısını satışa sundu. Öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan medya oynatıcı E300P olarak adlandırıldı. 1280p video oynatabilme yeteneğine sahip olan medya oynatıcı, 4.3 inç'lik 480 x 272 çözünürlük sunan ekrana sahip. 8 GB dahili hafızaya yer verilen taşınabilir medya oynatıcının 44$ seviyesinden piyasaya sunulduğu belirtildi.

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