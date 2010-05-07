ICOO'dan Ful HD destekli medya oynatıcı: E300P

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Çin merkezli elektronik üreticilerinde ICOO, Full HD video oynatabilen taşınabilir medya oynatıcısını satışa sundu. Öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan medya oynatıcı E300P olarak adlandırıldı. 1280p video oynatabilme yeteneğine sahip olan medya oynatıcı, 4.3 inç'lik 480 x 272 çözünürlük sunan ekrana sahip. 8 GB dahili hafızaya yer verilen taşınabilir medya oynatıcının 44$ seviyesinden piyasaya sunulduğu belirtildi.
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1920x1280 çözünürlük oluyor
1280x720piksel ise 720p denir , 1920x1080 ise 1080p denir , 1280p ilk defa duydum :S