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Medya Oynatıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ICOO'dan Ful HD destekli medya oynatıcı: E300P

Çin merkezli elektronik üreticilerinde ICOO, Full HD video oynatabilen taşınabilir medya oynatıcısını satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Medya Oynatıcılar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Çin merkezli elektronik üreticilerinde ICOO, Full HD video oynatabilen taşınabilir medya oynatıcısını satışa sundu. Öncelikli olarak Çin pazarında satışa sunulacak olan medya oynatıcı E300P olarak adlandırıldı. 1280p video oynatabilme yeteneğine sahip olan medya oynatıcı, 4.3 inç'lik 480 x 272 çözünürlük sunan ekrana sahip. 8 GB dahili hafızaya yer verilen taşınabilir medya oynatıcının 44$ seviyesinden piyasaya sunulduğu belirtildi.


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LesEnfantsTerribles 9 yıl
merhaba, 1280p
1920x1280 çözünürlük oluyor
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Mertcan. 9 yıl
"1280p video oynatabilme yeteneğine sahip olan medya oynatıcı" yanlış bir ifade olmamış mı?
1280x720piksel ise 720p denir , 1920x1080 ise 1080p denir , 1280p ilk defa duydum :S
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