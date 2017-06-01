İlk 500 bilişim şirketi için başvuran şirketlerde büyüme rekoru

Türkiye bilişim sektörünün gelişimini gözler önüne sermesi ve yeni potansiyellerin açığa çıkarılması adına en önemli veri kaynağı kabul edilen “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” için başvuru süreci tamamlandı ve dikkat çekici veriler şimdiden ortaya çıkmaya başladı.

Ülkemizde bilişim sektörünün durumunu ve gelişimini anlamak adına önemli veriler ortaya koyan Bilişim 500 araştırması, şirketlerin kendi performanslarını, potansiyellerini ve rekabetteki konumlarını görmelerine yardımcı oluyor.

Şirketlerin %70’i gelirini artırdı

Bilişim 500 araştırması için sunulan veriler, bazı sürpriz gelişmeleri de gözler önüne serdi. Son başvuru tarihine kadar gelen verilere göre, bilgi veren şirketlerin yüzde 70’inin gelirleri bir önceki yıla göre artmış durumda. Başvuran şirketlerin yüzde 27’sinin gelirlerinde ise geçen seneye göre azalma söz konusu oldu. Gelirleri artan şirketlerin ortalama büyümesi de dikkat çekici seviyede gerçekleşti. Yüzde 36 olarak tespit edilen ortalama büyüme; Türkiye bilişim sektörünün, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen canlanma gösterdiğinin işareti.

17 şirket %100’ün üzerinde büyüdü

Dikkat çekici büyüme rakamlarının derinlemesine analizi, bazı şaşırtıcı verileri de ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan 17 şirketin %100’ün üzerinde büyümüş olması, araştırmada ortaya çıkan en önemli erken verilerden biri. Bu 17 şirketin cirolarının toplamı 600 milyon TL olarak gerçekleşti.

Araştırmaya katılan şirketlerin %34’ü, Türkiye bilişim pazarının büyüme öngörüsü olarak Bilişim 500 tarafından ortaya konan %18 sınırını geçmiş durumda. Bu yılki Bilişim 500 araştırmasında dikkat çeken bir başka veri ise 100’e yakın yeni başvurunun bu yıl sıralamaya giriyor olması.

Gelirleri azalan şirketler %19 küçüldü

Her ne kadar araştırmaya başvuran şirketlerle ilgili veriler önemli oranda moral veriyor olsa da, bazı şirketlerin bu yıl gelir bazında küçülme yaşadığı da görünüyor. Gelirleri azalan şirketlerin ortalama küçülme oranı %19, en yüksek daralma ise yüzde 64 olarak saptandı.

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