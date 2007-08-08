İlk DDR-4 bellek örnekleri 2009 yılında

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Intel'in kod adı Bearlake olan yeni nesil 3 serisi yonga seti ailesini pazara sunmasının ardından sektör DDR-3 bellekler ile de tanışmaya başladı. Zira Intel'in yeni yonga seti ile birlikte sunduğu en önemli yeniliklerden biri de DDR-3 belleklere verilen destekti. Sektör ve bellek üreticileri DDR-3 bellek ile ısınma turları atmaya devam ederken yapılan MEMCON07 konferansında bellek dünyasını düzenleme komisyonu da diyebileceğimiz JEDEC konsorsiyumundan yetkililer ve pek tabi üreticiler DDR-4 belleklere yönelik te bazı detayları ortaya koydular. Spesifikasyon çalışmaları 2005 yılında başladığ ifade edilen DDR-4 belleklerin ilk örneklerinin 2009 yılında hazırlanması beklenirken belleklerin piyasaya giriş sürelerinin 2011 yılını bulabileceği ifade ediliyor.Bu arada DDR-3 belleklerin de genel anlamda 2008 yılında yaygınlaşması beklenirken Intel'den sonra AMD'nin de 2008 yılının ikinci yarısı ile birlikte DDR-3 belleklere destek konusunda önemli adımlar atacağı bildirilmekte.