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İlk DDR-4 bellek örnekleri 2009 yılında

12 yıl (Son Güncelleme: 12 yıl)
13,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in kod adı Bearlake olan yeni nesil 3 serisi yonga seti ailesini pazara sunmasının ardından sektör DDR-3 bellekler ile de tanışmaya başladı. Zira Intel'in yeni yonga seti ile birlikte sunduğu en önemli yeniliklerden biri de DDR-3 belleklere verilen destekti. Sektör ve bellek üreticileri DDR-3 bellek ile ısınma turları atmaya devam ederken yapılan MEMCON07 konferansında bellek dünyasını düzenleme komisyonu da diyebileceğimiz JEDEC konsorsiyumundan yetkililer ve pek tabi üreticiler DDR-4 belleklere yönelik te bazı detayları ortaya koydular. Spesifikasyon çalışmaları 2005 yılında başladığ ifade edilen DDR-4 belleklerin ilk örneklerinin 2009 yılında hazırlanması beklenirken belleklerin piyasaya giriş sürelerinin 2011 yılını bulabileceği ifade ediliyor. Bu arada DDR-3 belleklerin de genel anlamda 2008 yılında yaygınlaşması beklenirken Intel'den sonra AMD'nin de 2008 yılının ikinci yarısı ile birlikte DDR-3 belleklere destek konusunda önemli adımlar atacağı bildirilmekte.
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serdaroglu 12 yıl
desenize 2009'a kadar rahatım...
2 yıl ddr3'e devam bence hiç çıkmasın cuvalla para vedim ortada yine bişey yok...
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TRQX 12 yıl
bu şarkı bitmez, ddr5'te görüşürüz
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lastingmoon 12 yıl
bu ne yya abarttılar artık daha doğru durust ddr3 bellek kullanan yok 1 senede bu kadar cok yaygınlasıcağından emin olup onunda ustunu cıkartıcaklar wallaha helal

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FuRkN 12 yıl

Orjinalden alıntı: TRQX

bu şarkı bitmez, ddr5'te görüşürüz




doğru valla.

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