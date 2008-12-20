İlk melez disk (Blu-ray ve DVD) Japonya'da lanse edildi

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HD DVD ile giriştiği yüksek tanımlı medya savaşını kazanarak HD Video arenasındaki tek ve en güçlü medya formatı olmayı başaran Blu-ray henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmiş olmasa da aşağı düşen fiyatlar formatın önümüzdeki yıllarda yaygınlaşabileceğinin en önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Batman: Dark Knight filminin Blu-ray satışı performansı da bu açıdan dikkatlerden kaçmıyor.

Tabii bir yanda sektör standardı olarak yaygın bir şekilde kullanılan DVD öte tarafta ise daha yüksek kalitede içerik vaadinde bulunan fakat aynı zamanda daha yüksek maliyetli olan Blu-ray olunca hem üreticiler hem de kullanıcılar için tercih yapması kısmen zor olabiliyor. Geçiş sürecinin daha kolay tamamlanabilmesi için JVC tarafından iki yıl önce geliştirilen Blu-ray/DVD özellikli melez disk, Japonya'da kullanıma sunuluyor.

Çift formatı tek bir medyada bir araya getiren melez diskin üst kısmında Blu-ray'in Mavi lazeri tarafından okunabilen 25GB'lık katman alt kısmında ise DVD sürücünün Kırmızı lazeri tarafından okunabilen 8.5GB'lık çift katman. Blu-ray ve DVD oynatıcılarda çalışabilen melez diski kullanan ilk firma ise Japonya merkezli eğlence uygulamaları geliştiricisi Infinity oldu.

Firma Code Blue isimli televizyon dizisinin 11 bölümünü (toplam süre 534 dakika) içeren melez disk setini (4 adet) 18 Şubat'ta yaklaşık 408$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunmayı planlıyor.

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