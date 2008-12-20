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İlk melez disk (Blu-ray ve DVD) Japonya'da lanse edildi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk melez disk (Blu-ray ve DVD) Japonya'da lanse edildi
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HD DVD ile giriştiği yüksek tanımlı medya savaşını kazanarak HD Video arenasındaki tek ve en güçlü medya formatı olmayı başaran Blu-ray henüz son kullanıcılar arasında yaygınlaşabilmiş olmasa da aşağı düşen fiyatlar formatın önümüzdeki yıllarda yaygınlaşabileceğinin en önemli işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Batman: Dark Knight filminin Blu-ray satışı performansı da bu açıdan dikkatlerden kaçmıyor.

Tabii bir yanda sektör standardı olarak yaygın bir şekilde kullanılan DVD öte tarafta ise daha yüksek kalitede içerik vaadinde bulunan fakat aynı zamanda daha yüksek maliyetli olan Blu-ray olunca hem üreticiler hem de kullanıcılar için tercih yapması kısmen zor olabiliyor. Geçiş sürecinin daha kolay tamamlanabilmesi için JVC tarafından iki yıl önce geliştirilen Blu-ray/DVD özellikli melez disk, Japonya'da kullanıma sunuluyor.

Çift formatı tek bir medyada bir araya getiren melez diskin üst kısmında Blu-ray'in Mavi lazeri tarafından okunabilen 25GB'lık katman alt kısmında ise DVD sürücünün Kırmızı lazeri tarafından okunabilen 8.5GB'lık çift katman. Blu-ray ve DVD oynatıcılarda çalışabilen melez diski kullanan ilk firma ise Japonya merkezli eğlence uygulamaları geliştiricisi Infinity oldu.

Firma Code Blue isimli televizyon dizisinin 11 bölümünü (toplam süre 534 dakika) içeren melez disk setini (4 adet) 18 Şubat'ta yaklaşık 408$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunmayı planlıyor.

İlk melez disk (Blu-ray ve DVD) Japonya'da lanse edildi
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karayulun 10 yıl
yorum yazmak bile boşa. blu-ray zamanı değil, şimdi dvd zamanı. neye gerek var. zamanı gelsin bacağız..
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Klaas 10 yıl
İnşallah Yakın Zamanda Elimize Geçer ;)
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cavador 10 yıl
daha bd kaydedicilerin en adileri 300küsürken eleki 25gb cık boşlarıda 20ytl civarıyken daha zor yaygınlaşır bd üstüne birde bu cıkmış fiyatlar düşmek zorunda orj bd filmlerin satılması için
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
dalga geçiyolar herhalde 408 [:S]
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ishguzar 10 yıl
408$ lık fiyat doğru fakat bi ekleme yapmak istiyorum. 408$ a 4 disc lik paket satacaklar. Bu dizinin 7 DVD lik versiyonunu 268$ sattıklarını düşünürsek, 408$ lık fiyat hem blu-ray hem de dvd formatlarını içeren ilk melez disk için çok uçuk bi rakam değil. En azından Japonya'da dizileri orjinal disklerinde satın alan insanlar için.
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Horus_Aha 10 yıl

Orjinalden alıntı: ishguzar

408$ lık fiyat doğru fakat bi ekleme yapmak istiyorum. 408$ a 4 disc lik paket satacaklar. Bu dizinin 7 DVD lik versiyonunu 268$ sattıklarını düşünürsek, 408$ lık fiyat hem blu-ray hem de dvd formatlarını içeren ilk melez disk için çok uçuk bi rakam değil. En azından Japonya'da dizileri orjinal disklerinde satın alan insanlar için.


hımmm Türkiye için oldukça zararlı bir olay. İyi ki G8 de değil de G20 deymişiz. Bazen fakir ülke olmanın yararları da varmış demekki..
408 dolar verecem, adım japon olmasın ya.. niye vereyim ? o melezler insin 1-2 dolara bakarız...
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husNUKE 10 yıl
o fiyata yanında izlememiz için bilgisayar ve monitor de vermeleri lazım
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Vay be harika bişey olmuş bu... Nerede kulanacaksan ona göre katman... Ona göre film kalitesi
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max975 10 yıl
408$ olması az olmuş
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