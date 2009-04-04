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Inno3D, Arctic Cooling soğutuculu GeForce GTX 275 iChill modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D, Arctic Cooling soğutuculu GeForce GTX 275 iChill modelini hazırlıyor
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Resmi duyurusu geçtiğimiz Perşembe günü yapılan GeForce GTX 275 için Palit'den sonra özel tasarımlı modelini gösteren üreticilerden biri de Inno3D. Sadece Nvidia tabanlı ekran kartları üreten firma, 250$ fiyat seviyesinde AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modeline rakip olarak hazırlanan GeForce GTX 275 için Arctic Cooling soğutmalı yeni kartını kullanıma sunuyor. 55nm GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartı, 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip.

Inno3D'nin yüksek performanslı modellerini konumlandırdığı iChill serisi dahilinde hazırlanan yeni model özel soğutucusunun da katkısıyla fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geliyor. Grafik işlemcisi referans tasarımdan farklı olarak 670MHz'de çalışan ekran kartının paralel işlemcileri 2350MHz'de, bellekleri ise 2350MHz'de görev yapıyor. Isı aktarım teknolojisinin kullanıldığı üç fanlı özel soğutucusu ile Nvidia'nın standart soğutuculu referans tasarımına göre daha serin çalıştığı belirtilen yeni model CUDA ve PhysX desteği de sunuyor.

Inno3D'nin önümüzdeki haftalarda kullanıma sunmaya hazırlandığı Actic Cooling Accelero Extreme soğutmalı iChill serisi GeForce GTX 275 modelinin fiyatı ise açıklanmadı.


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darkmet86 10 yıl
ekran kartının paralel işlemcileri 2350MHz mi? yanlış mı yazılmış bu değer çok değil mi?
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sertacaygun 10 yıl
Üç fan ses yapar, ama süper serin olacaktır. Palit'le karşılaştırmak gerekir, ona göre seçim yapmakta fayda var.
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` quaD. 10 yıl
İnno3D Artık Nedense Her Kartında 3 Fan Kullanıyor Diye Hatırlıyorum..Geçende De GTX260'da Kullanışmıştı Eralde..
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bulevent 10 yıl
o soğutucu sessiz diye biliyorum. sıfır değil ama ratatsız etmeyecek cinsten
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max975 10 yıl
üç fan amaaan sese bak..
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