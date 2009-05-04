Inno3D, E-save serisi düşük güç tüketimli 6 yeni ekran kartı hazırladı

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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan popüler üreticilerden Inno3D tam 6 yeni enerji verimli model hazırladığını duyurdu. Hem küresel ısınma hem de küresel ekonomik kriz ile birlikte son dönemde üretici firmalarca üzerinde hassasiyetle durulan en önemli konulardan biri haline gelen enerji verimliliği, ekran kartı üreticileri arasında da yeni bir yarışı başlattı. AMD-ATi yeni nesil üretim teknolojilerine geçiş yaparak bu yönde hamle gerçekleştirirken Nvidia ise geçtiğimzi aylar da GeForce 9600GSO, 9600GT ve 9800GT modellerinin ek güç girişine ihtiyaç duymadan çalışan düşük güç tüketimli özel versiyonlarını hazırlayarak kullanıma sunmuştu.

Nvidia'nın önde gelen iş ortaklarından Inno3D de, E-save serisi altında 6 yeni düşük güç tüketimli ekrna kartı hazırladı. İki GeForce 9800GT, iki GeForce 9600GT ve iki de GeForce 9600GSO modelinden oluşan seri dahilindeki ekran kartlarının 55nm üretim teknolojisi ile hazırlanan GPU kullandıkları ayrıca verimli faz geçişine olanak tanıyan baskılı devre üzerine inşa edildikleri belirtiliyor. Standart modellere göre %40 ila %60 oranında daha az güç tükettikleri belirtilen ekran kartlarının hem 512MB hem de 1GB bellek kapasitesine sahip versiyonları bulunuyor. Kullanılan soğutucularıyla da Nvidia'nın referans modelinden ayrılan kartların saat hızları ise şu şekilde;

GPU/Paralel İşlem Birimi/Bellek: 550/1500/1800 MHz (9800 GT), 600/1625/1400 MHz (9600 GT) ve 600/1500/1400 MHz (9600 GSO)

Inno3D tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen E-save serisi düşük güç tüketimli ekran kartlarının fiyatları hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.