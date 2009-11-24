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Inno3D GeForce GT240 iChiLL XStriker3 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Inno3D GeForce GT240 iChiLL XStriker3 modelini duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Inno3D, fabrika çıkışı hız aşırtılmış modellerini konumlandırdığı i-ChiLL serisini GeForce GT240 ile genişletiyor. Firmanın GeForce GT240 iChiLL XStriker3 olarak isimlendirdiği yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT215 GPU'sunu kullanıyor ve ısı borulu özel soğutucusu ile daha serin ve sessiz bir kullanım deneyimi vaat ediyor.

128-bit bellek veri yolu desteğine, 96x paralel işlem birimine ve 512MB/1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartında grafik işlem birimi 600MHz, bellekler ise 3600MHz'de çalışıyor. 2800 devir/dakika hızında çalışan ve 28.5dbA gürültü oranına sahip 70mm fanla donatılan DirectX 10.1 destekli ekran kartı, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Inno3D GeForce GT240 iChiLL XStriker3'ün, yurt dışında 100 Avro civaarında bir fiyatla kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.


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MISTIQuad 10 yıl
Ne uzun isimmiş yahu.oku oku bitmedi "GT240 iChiLL XStriker3"
"Xstriker3" diye de yazmışlar ki artis artis amanda aman :D
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EXcom_Zkko 10 yıl

MISTIQuad

Ne uzun isimmiş yahu.oku oku bitmedi "GT240 iChiLL XStriker3"

"Xstriker3" diye de yazmışlar ki artis artis amanda aman :D


Boyundan büyük ismi var cidden.
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mav1li 10 yıl
Bu kart için gereksiz soğutma olmuş.
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tiger cage 10 yıl
kart sanki kanatlanacakmış gibi duruyor
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