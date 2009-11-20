Inno3D GeForce GT240 modelini kullanıma sundu

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 10.1 destekli GT215 GPU'sunun güç verdiği GeForce GT240 için yeni modelini tanıtan üreticilerden birisi de Inno3D oldu. Ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve Nvidia tabanlı çözümlere yoğunlaşan Inno3D'nin GeForce GT240 tabanlı yeni modeli, alternatif fiyat aralıkları için farklı bellek seçenekleriyle sunuluyor.

Inno3D'den yapılan açıklamaya göre 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı, 3400MHz'de çalışan GDDR5 veya 1400MHz/1580MHz'de çalışan GDDR3 seçenekleriyle alınabilecek. Grafik işlem birimi 550MHz, paralel işlemcileri ise 1340MHz'de görev yapan DirectX 10.1 destekli ekran kartı çalışmak için ek güç girişine ihtiyaç duymuyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen aynı zamanda CUDA, PhysX ve 3DVision gibi Nvidia'nın "Graphic Plus" olarak tanımladığı teknolojilere destek veren ekran kartı, görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve VGA konnektörlerini kullanıyor. Inno3D GeForce GT240, yurt dışında 80 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşuyor.